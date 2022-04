Graven naar het leven van Franco’s dwangarbeiders in de Vallei der Gevallenen

Een zool gemaakt van een oude autoband. Hij is gedragen door een van de politieke gevangenen die na de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) zware dwangarbeid verrichtten voor de bouw van de Valle de los Caidos, de Vallei der Gevallenen, bij Madrid. Officieel eert het monumentale complex alle katholieke gevallenen uit de burgeroorlog, met een abdij, een enorme basiliek in een berg en een 150 meter hoog kruis. Het is bedoeld als een monument van verzoening. Maar in de praktijk was en is het een fascistisch eerbetoon.

„De zool staat voor fysiek lijden en sociale degradatie”, zegt archeoloog Alfredo González-Ruibal in een videogesprek. In een wetenschappelijk artikel in het februarinummer van de Journal of Social Archaeology beschrijft Gonzaléz-Ruibal het leven van de politieke gevangenen en hun families, die in schamele hutjes in hun buurt mochten wonen. Maar de archeoloog verdiept zich ook in de gevoelens van de drager van het alternatieve schoeisel. „Het lopen op dergelijke zolen is niet comfortabel. Ze zijn hard, ook al heeft de drager ze met insnijdingen geprobeerd soepeler te maken. De voeten raken altijd gewond, lopen doet dus pijn. Daar komt nog bij dat ze bevroren in de winter, wanneer het meer dan tien graden kon vriezen, en in de zomer gloeiend heet werden. Onder de gevangenen waren veel advocaten, leraren, studenten, artsen en hoge officieren. Voor hen waren deze bandzolen een extra vernedering.”

Objecten die archeoloog Alfredo González-Ruibal heeft opgegraven, waaronder een schoenzool van een oude autoband en een conservenblik dat als vergiet werd gebruikt. Foto Alfredo González-Ruibal

González-Ruibal, werkzaam bij het Instituut voor Erfgoed Wetenschappen van de Spaanse Nationale Onderzoeksraad (Incipit-CSIC), is gespecialiseerd in de Spaanse Burgeroorlog. „Lange tijd is die oorlog voor mijn generatie de Oorlog van Opa geweest”, zegt de in 1976 geboren archeoloog. Pas op zijn 29ste wekte een lezing van Hugh Thomas’ klassieker The Spanish Civil War zijn interesse.

De afgelopen vijftien jaar heeft González-Ruibal niet alleen vergeten slagvelden opgegraven. Aan de hand van archeologische vondsten en botresten heeft hij ook onderzoek gedaan naar wie de mensen waren die aan beide kanten streden, en hoe ze leefden tijdens het gewapende conflict, dat volgens hem pas in 1952 echt afliep. „De staat van oorlog werd pas in 1948 beëindigd, en pas begin jaren vijftig werd de anti-Franco-guerrilla onderdrukt, en werden de laatste dwangarbeidskampen gesloten.”

Spaanse Burgeroorlog

De Spaanse burgeroorlog begon op 17 juli 1936 met een staatsgreep door het leger. Republikeinse aanhangers van de regering – sociaal-democratische, anarchistische en communistische groeperingen – verzetten zich tegen de coup en namen het op tegen de Nationalisten, een gezelschap van falangistische, carlistische en monarchistische partijen. De burgeroorlog eindigde in een overwinning van deze conservatieve krachten, onder leiding van generaal Francisco Franco. Ongeveer een half miljoen mensen verloren hun leven tijdens het conflict. Franco was vanaf 1939 alleenheerser in Spanje, tot zijn dood in 1975.

Dwangarbeiderskampen waren er ook bij de bouw van de Vallei der Gevallenen. Drie in totaal: een voor de bouw van de abdij, een voor het boorwerk voor de ondergrondse basiliek, en een voor de aanleg van wegen en een viaduct. „Ze werden gevuld met politieke gevangenen die met dwangarbeid enkele jaren strafvermindering konden krijgen”, zegt González-Ruibal. „Boetedoening was het achterliggende idee. Gevangenen kozen echter vooral voor de dwangarbeid omdat de situatie in de gevangenissen nog slechter was.”

Bij het onderzoek vorig jaar besloot de archeoloog zich niet te concentreren op deze kampen, die genoemd waren naar de bedrijven die bij de bouw betrokken waren (Molán, San Román en Banús). „We hebben er wel veldverkenningen gedaan, maar geen opgravingen. Over deze kampen met barakken voor de gevangenen is al voldoende historische informatie: er zijn plattegronden, bezoekers hebben foto’s gemaakt en er zijn getuigenissen van gevangenen over hoe koud het was in de winter, wat de indeling was van de barakken en hoe hun britsen waren. We weten ook dat er bij het werk zelf betrekkelijk weinig doden zijn gevallen, maar dat velen later door het inademen van granietstof aan silicose zijn overleden.”

Veel minder bekend is dat gezinnen van de gevangenen bij hen in de buurt mochten komen wonen. „Het paste bij de paternalistische en katholieke opvattingen van het regime om het belang van het gezin in het sociale systeem te benadrukken. En de aanwezigheid van vrouwen en kinderen ontmoedigde ontsnappingen”, legt González-Ruibal uit. „De mannen mochten elke dag na het werk een tot twee uur bij hun gezinnen op bezoek.”

Gezinnen van de gevangenen

De gezinnen woonden in de buurt in hutten, op zo’n honderd tot tweehonderd meter van de kampen, maar wel uit het zicht. „Dat zien we ook in dwangarbeiderskampen elders. En altijd in groeves, een teken dat er van bovenaf is bepaald waar ze mochten wonen.” Schriftelijke verordeningen bestaan niet, voegt González-Ruibal er aan toe. „Maar op grond van de archeologische resten die overal hetzelfde waren hebben we vastgesteld dat er blijkbaar ook regels waren voor de grootte en vorm van de hutten waarin de gezinnen leefden.”

Er waren twee soorten: de eerste hutten, de chabolas, waren amper vier vierkante meter en bestonden uit niet meer dan een ruimte tussen twee rotsen met een dak van bladeren en takken. Later kwamen er iets grotere hutten, die casitas werden genoemd. Hun oppervlakte was zo’n negen vierkante meter. Ze waren gebouwd tegen een rots, hadden muren die waren gepleisterd, maar geen ramen en alleen een deur. Binnen waren er een slaap-, en een kook- en eetgedeelte. Nergens was een toilet; iedereen deed zijn behoefte in het wild.

De dwangarbeiders kregen een schamel loon en dat is terug te zien in het huisraad in de hutten. Scherven aardewerk maken duidelijk dat de potten en kannen goedkoop en handgemaakt waren. „In het afval van de grotere huizen van opzichters vonden we wel duurder industrieel aardewerk”, vertelt González-Ruibal. Spullen werden veel hergebruikt. Een groot conservenblik deed dienst als vergiet, nadat er gaten in waren gemaakt. En een kleiner blikje kreeg een handvat van draadstaal: zo werd het een sauspannetje. Minuscule zooltjes en flesjes talkpoeder getuigen van de aanwezigheid van kleine kinderen en baby’s, en een leven vol verzorgen, wassen en eten koken door de vrouwen.

Gedroogde erwten

Het menu was niet gevarieerd en bestond uit gedroogde erwten, bonen, bloem en rijst. De vondst van flesjes Glefina of Ceregumil met hersteldrank of voedingssupplementen bevestigen nog eens dat de bewoners niet omkwamen van de honger, maar wel een slecht en eenzijdig dieet hadden. Een enkele keer was er genoeg geld voor een blikje sardientjes of tonijn, dat in de kampwinkel gekocht kon worden. Wie aan vlees wilde komen, moest op jacht. Twee opgegraven valletjes gemaakt van ijzerdraad vertellen dat zo nu en dan een poging werd gewaagd. Maar het feit dat alleen in het afval van de opzichters dierenbotjes zijn gevonden zegt genoeg over het succes.

Iedereen in de honderden schamele hutten probeerde een eigen plek te maken, waar ze met twee tot zeven personen leefden. Er was variatie in waar de slaapplaatsen waren, de een gebruikte kratten als zitplaats, de ander maakte een stenen bank, weer een ander maakte een schoorsteen of een geplaveid buitenplaatsje. „Zo werden de hutten een plek waar gezinnen samen konden zijn, waar mannen en vrouwen intieme relaties konden onderhouden, waar kinderen werden geboren, waar rond de haard verhalen werden uitgewisseld.”

Aan de kwaliteit van de afwerking van de hutten is te zien dat de meesten van beroep geen timmerman of metselaar waren. Daarom verdwenen de dwangarbeidskampen in de vallei na 1950. Nadat de infrastructuur gereed was, kwamen echte handwerkslieden het werk afmaken.

Een archeologische opgraving in de vallei. Foto Alfredo González-Ruibal

Last van zijn longen

Sommige verhalen blijken niet door archeologisch onderzoek te achterhalen. Na een oproep van González-Ruibal meldde zich Martín Sancho, die als kind in 1947 ’s zomers in een van de hutten had geleefd. „Hij logeerde bij het gezin van zijn oom, die kolonel in het Republikeinse leger was geweest. Hij had last van zijn longen, maar zijn ouders konden geen verblijf in de bergen betalen. Voor zijn gezondheid stuurden ze hem daarom zomers naar de Valle del Cuelgamuros, zoals het gebied oorspronkelijk heette. Daar was de lucht in elk geval beter dan in Madrid.”

González-Ruibal draait er niet omheen: zijn onderzoek heeft een politiek karakter. Het maakt deel uit van pogingen van de linkse regering-Sanchéz om de Vallei der Gevallenen radicaal om te vormen en van zijn fascistische betekenis te ontdoen. In 2019 is het stoffelijk overschot van Franco, dat op een prominente plaats in de basiliek lag, opgegraven en elders herbegraven. Verder zijn er plannen om de vallei zijn oude naam terug te geven, het lichaam van de in 1936 geëxecuteerde fascistische ideoloog José Antonio Primo de Rivera een minder prominente plek in de basiliek te geven en de stoffelijke resten van Republikeinen, die zonder medeweten en tegen de zin van hun nabestaanden in massagraven in de basiliek zijn bijgezet, op te graven en door hun families te laten herbegraven. „Het archeologisch onderzoek is bedoeld om het dictatoriale narratief van de plek te destabiliseren door tegenover de fascistische pracht en praal het verborgen verhaal te stellen van de mensen die het complex hebben gebouwd.”

Rechtse en neofascistische organisaties en groeperingen hebben daarom geprobeerd de opgravingen te voorkomen. Tevergeefs. Maar González-Ruibals opdrachtgever, Patrimonio Nacional, had liever niet dat hij op zijn sociale media over de opgravingen sprak. Ook was een open dag niet mogelijk. Uiteindelijk mocht wel de pers twee dagen langskomen. „En na de opgravingen heb ik volop mijn verhaal op sociale media gedaan.”

Hij heeft ook bewust snel een eerste publicatie gedaan. „Anders dan vroeger de nazi-archeologen, die op hun manier ook politiek bezig waren, willen wij volledig transparant zijn. Laten de rechtse organisaties onze conclusies maar proberen te falsificeren. Dat is tot toe niet gelukt.”