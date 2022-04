Geweld op Tempelberg laat spanning tussen Israël en Hamas zien

Het is een bijna dagelijks terugkerend ritueel geworden op de voor zowel Joden als moslims heilige Tempelberg in Jeruzalem: stenen gooiende Palestijnen, traangas en rubber kogels afvurende Israëlische veiligheidseenheden en gewonden die moeten worden afgevoerd. Ook deze vrijdag was het weer raak, zij het iets minder hevig dan een week eerder. Niettemin raakten zeker 31 Palestijnen gewond, zo meldde de lokale Rode Halve Maan.

Het geweld weerspiegelt de toegenomen spanning tussen Israël en de Palestijnen. Die bleek eerder deze week al uit de raketbeschietingen vanuit de Gazastrook door Hamas richting Israël. Het zijn de omvangrijkste sinds de korte oorlog die Israël en Hamas vorig voorjaar uitvochten. Zoals gebruikelijk reageerde Israël direct met aanvallen op doelen in de Gazastrook, waaronder een fabriek waar wapens zouden zijn gemaakt. Voor zover bekend vielen er aan beide kanten bij deze acties geen doden.

Veel van de ruim 100.000 Palestijnen die vrijdag kwamen bidden in de Al Aqsa-moskee voerden de groene vlaggen van Hamas mee, dat door Israël als een terroristische organisatie beschouwd. „Wij zijn de mannen van Muhammed Deif”, zongen sommigen, verwijzend naar de man die de gewapende tak van Hamas leidt en al 25 jaar wordt gezocht door Israël. De demonstratieve steun voor Hamas was niet alleen pijnlijk voor Israël maar ook voor Hamas’ rivaal, Fatah, en voor Jordanië, dat formeel nog altijd toezicht houdt op de Tempelberg.

De Palestijnen beschuldigen Israël ervan steeds grotere groepen Joden toestemming te geven voor een bezoek aan de Tempelberg, vaak onder politiebegeleiding. Formeel mogen Joden op grond van oude afspraken niet bidden op de Tempelberg en is dat alleen iets lager toegestaan, bij de Klaagmuur. Maar niet iedereen houdt zich aan de voorschriften. Tot woede van de Palestijnen die toch al het gevoel hebben dat de Israëliërs hen overal steeds verder terugdringen.

Israël en Hamas spraken elkaar de afgelopen dagen dreigend toe. Hamas stelde dat Israël al vorige week, toen er 150 gewonden vielen bij de Al Aqsa-moskee, een „een rode lijn” had overschreden en riep op tot een escalatie van de protesten daartegen.

Op zijn beurt waarschuwde minister van Defensie Benny Gantz: „Als het gestook en afvuren van raketten doorgaat, zullen de terroristische organisaties een harde klap oplopen, net als de bevolking van Gaza, die op het moment de vruchten plukt van Israëlische inspanningen om hun welzijn te verbeteren.” Daarmee doelde hij op de grotere aantallen arbeidsvergunningen die Israël recent heeft verstrekt aan mensen uit de Gazastrook.

Toch lijkt de kans op een hernieuwde grotere confrontatie tussen Israël en Hamas thans niet groot. Noch Israël, noch Hamas wenst een nieuwe uitputtende strijd. In Israël komt daarbij dat de toekomst van de regering-Bennett aan een zijden draad hangt doordat de Arabisch-Israëlische partij Ra’am haar steun aan de coalitie tijdelijk heeft opgeschort wegens het recente geweld. Daardoor geniet de regering geen meerderheid meer in de Knesset.

Lees ook: Aanslag in Tel Aviv verhevigt spanningen tijdens ramadan