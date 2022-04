In Roemenië komen sommige Oekraïense kinderen alleen aan

De online les ochtendgymnastiek is in volle gang, maar aan Kiril is die vandaag niet besteed. Het negenjarige Oekraïense jongetje zit half onderuitgezakt aan een tafeltje waarop een mobieltje ligt dat klasgenootjes toont die wel vrolijk heen en weer springen. Kirils ogen dwalen steeds af. Onder het tafelblad houdt hij een andere telefoon vast, waarop zijn favoriete videospel is geopend: Standoff, een first-person shooter game van Russische makelij. „Kijk, hier kan je de wapens uitkiezen waarmee je gaat schieten”, legt hij even later enthousiast uit.

Zijn mobieltje met dit spel is een van de waardevolste voorwerpen die hij heeft kunnen meenemen naar Roemenië. Met zijn moeder, tante en neef kwam hij begin maart aan in het buurland, waar ze onderdak vonden in de vluchtelingenopvang van de centraal gelegen Roemeense stad Brasov. De mannen van de familie zijn achtergebleven om hun land en stad te verdedigen. In zijn familie ging laatst een grap rond, vertelt hij: „Poetin vraagt zich af waarom de Oekraïners zo goed kunnen vechten. Omdat ze de hele tijd Standoff spelen.”

De helft van Kirils klas zit net als hij in het buitenland, zelfs hun leraar is gevlucht, naar Duitsland. Klasgenootjes die in Oekraïne zijn achtergebleven, verdwijnen soms plots uit het virtuele klaslokaal als het luchtalarm afgaat. Toch vindt Kiril het afstandsonderwijs nu beter bevallen dan tijdens corona: „Ik heb meer vrije tijd.” Zijn moeder hoort het met een glimlach hoofdschuddend aan. „Tijdens de pandemie had hij meer structuur.”

Nu Ruslands oorlog tegen Oekraïne aan zijn derde maand begint, gaat ook de opvang van de ruim vijf miljoen vluchtelingen een nieuwe fase in. Na de eerste paniek, de stressvolle reis de grens over en het vinden van nieuw onderdak, zijn de eerste routines en zelfs enige gewenning ontstaan – ook voor de kinderen. Al missen ze thuis en zijn hun vaders meestal nog in Oekraïne (mannen in de gevechtsleeftijd mogen het land niet uit), niet zelden blijkt het jeugdige aanpassingsvermogen verrassend groot.

Zo kijkt de zevenjarige Alisa uit naar het orthodoxe paasfeest dat dit weekeinde ook in Roemenië uitgebreid wordt gevierd. Op haar vlucht uit Oekraïne heeft ze gelukkig haar vyshyvanka kunnen meenemen, een geborduurd linnen kledingstuk dat op feestdagen aan mag. Ook zij mist thuis, vertelt het extraverte meisje in de opvang van Brasov. Zoals het stapelbed waarin ze met haar zusje slaapt – zij als oudste boven, vanzelfsprekend. Maar dat ze dit weekeinde in haar vyshyvanka een traditionele paascake kan bakken, voelt vertrouwd.