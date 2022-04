Gebroken harten lijmen

‘This is not just an object”, staat handgeschreven onder een foto van een kobalt-blauwe kaars, door kunstenares Michela Castagnaro op Instagram gepost. Nee, denk je nog, natuurlijk is dit niet gewoon een object, dit is een káárs. Tot je aan het gouden vlammetje ziet dat dit helemaal geen kaars ís. Dit is een kaars van keramiek, op een turquoisekleurig keramieken schoteltje, met een glanzend gouden keramieken vlammetje en zelfs een keramieken afgestreken lucifertje. Dit is een kaars die niet brandt, maar wél een eeuwig vlammetje heeft.

„Dit gaat over het uitkristalliseren van een moment, een gevoel, en over het lichtje altijd laten branden”, staat in krullerige letters om de keramiekkaars heen. Dat is in de kern waar het werk van de Italiaanse Castagnaro (35) over gaat. Over de toeschouwer haar wereld intrekken.

Naast kaarsen maakt ze gigantische lucifers, het liefst zo fragiel mogelijke planten, lucifersdoosjes met ongebruikte maar ook ‘gebruikte’ keramieken lucifers en lijmtubes met ‘Glue for a broken heart’, daar druppelt gouden keramieken lijm uit. „Dit is mijn wereld”, zegt ze, terwijl ze naar het landschap van uitgestalde keramieken producten kijkt. Het is haar wereld, waarin kaarsen altijd branden, waarin planten nooit meer groeien, waar lucifers niet kunnen ontbranden en er lijm is tegen een gebroken hart.

Lockdown

Het begon ooit met een hyperfragiele keramieken plant. Haar handen maakten iets dat haar hoofd nog niet bedacht had, zegt ze terwijl ze de blaadjes van een nog ongebakken vetplantje streelt. „Hiervoor schilderde ik alleen maar, abstracte en heel grote werken”, ze gebaart groots met haar armen. Dat doet ze nog steeds. „Maar dit, deze kaarsen, deze planten, dit is wat uit mij komt. Zonder dat ik er een plan voor heb.”

Achteraf, toen haar eerste plantje met barstjes, gekrompen en anders dan ze het voor ogen had, de oven uit kwam, wist ze wat haar bedoeling was geweest. „Ik miste tijdens de lockdown de natuur, daar wilde ik me juist meer mee verbinden.” Dus begon ze haar eigen natuur te maken. Niet zomaar een plant, het is een eerbetoon. „Niet iedereen is zich ervan bewust dat wij ín de natuur leven, dat we er deel van zijn, dat vind ik fascinerend en bizar.”

Niet alleen de natuur nemen we voor lief, zegt ze, we vinden zoveel maar vanzelfsprekend. En dus maakt ze objecten van dingen die normaal in beweging zijn, die licht geven, die een bloem voortbrengen. Zelfs de tijd laat ze stilstaan, want iedereen weet dat een gebroken hart slechts met tijd zal helen.

Het eeuwige leven, dat is wat ze nastreeft voor haar objecten. Haar planten zijn om die reden minder fragiel geworden – anders overleven ze de verzending niet. „Weet je wat het is met mensen”, zegt ze, „de mens vindt het maar moeilijk om met emoties om te gaan. We gaan maar door, maar we zijn híér.” Mensen moeten hun innerlijke wereld eens verkennen, ze hoopt dat haar werk daar bij kan helpen.