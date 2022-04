Fischer laat in Bartóks laatste pianoconcert de liefde regeren

Het maakte hem verdrietig dat hij met een volle koffer moest vertrekken, zei de Hongaarse componist Béla Bartók in zijn laatste uren – door leukemie gesloopt – tegen een arts in het New Yorkse ziekenhuis. En wie zijn drie pianoconcerten – met drie verschillende solisten – beluisterde in het Concertgebouw donderdag kon zich wel vinden in die ontboezeming.

Vooral Bartóks Derde Pianoconcert, waaraan hij op zijn sterfbed schreef, doet vermoeden dat de 64-jarige componist de nodige meesterwerken mee zijn graf innam. Tegenover de beukende ritmes van zijn twee voorgangers bloeien hier ook prachtige melodieën. Dat weerspiegelde zich onder meer in de lichaamstaal van dirigent Iván Fischer. Waar hij zich voor de pauze richtte op het temmen van de duistere oerkrachten die Bartók in het orkest oproept, kon hij in het zangeriger Derde Pianoconcert de muzikale teugels laten vieren.

Bruist van leven

Want Bartók schreef het werk dan wel in het aangezicht van de dood, de noten bruisen van leven. Het openingsdeel deed – niet muzikaal maar gevoelsmatig – denken aan de aria ‘E lucevan le stelle’ uit Puccini’s opera Tosca, die enkele kilometers verderop te zien is bij DNO. Hierin zingt de ter dood veroordeelde schilder Cavaradossi dat hij het leven nog nooit zo intens heeft liefgehad als op dit moment, nu hij weet dat hij gaat sterven. Eenzelfde emotie beheerst Bartóks laatste pianoconcert.

In het magistraal gespeelde tweede deel, ‘Adagio religioso’, ademde het orkest met pianist Dénes Várjan en leken daardoor de essentie van leven en dood met elkaar samen te vallen. Bartok hoefde niets meer te bewijzen. De voorgaande twee pianoconcerten kennen geniale vondsten in slagwerk en blazers, prachtig uitgelicht door Fischer en de musici met verschillende opstellingen, maar op meerdere fronten belichamen ze een strijd; met de muzikale materie, met de traditie, met zichzelf misschien. In het Derde Pianoconcert liet de componist – en op zijn beurt ook Fischer – de eenvoud van de liefde regeren.

Klassiek Drie pianoconcerten van Bartók. Concertgebouworkest o.l.v. Iván Fischer met op piano Fejévári Zoltán, János Balázs en Dénes Várjan. Gezien: 21/4. Concertgebouw, Amsterdam. ●●●●●