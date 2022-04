FC Volendam keert na dertien jaar terug in Eredivisie

FC Volendam heeft zich verzekerd van een terugkeer naar de Eredivisie. De Volendammers wonnen de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch met 2-1 en verzekerden zich daarmee van een plek bij de eerste twee in de Keuken Kampioen Divisie, meldt het ANP.

Volendam speelde voor het laatst op het hoogste niveau in het seizoen 2008-2009. De club, die wel ‘de Heen en Weer’ wordt genoemd wegens de vele degradaties en promoties, kwam de afgelopen tien jaar al meerdere keren dicht bij promotie.

Josh Flint zette FC Volendam vrijdag in de 21e minuut op voorsprong en na een half uur maakte Robert Mühren er 0-2 van. Voor Mühren was het zijn 28e doelpunt van het seizoen. Sebastiaan van Bakel scoorde in de 77e minuut voor de Brabanders, maar Volendam hield in het laatste kwartier stand.

Het duel werd ruim 5 minuten voor tijd stilgelegd omdat toeschouwers attributen op het veld hadden gegooid. In de beginfase was er al oponthoud omdat er vuurwerk werd afgestoken. Toen de wedstrijd na ongeveer 10 minuten was hervat, beperkte Volendam zich tot verdedigen. Het eindsignaal leidde tot veel ontlading in het vak van de FC Volendam-fans.

Gekoesterde wens

Wim Jonk, de trainer van FC Volendam, zag met de promotie een gekoesterde wens in vervulling gaan. De 55-jarige Jonk ging in 2019 als trainer aan de slag met de ambitie terug te keren naar de Eredivisie. „We hadden een mooi plan drie jaar geleden en dat het dan binnen drie jaar uitkomt, is supergaaf”, zei de voormalig speler van Ajax en PSV tegen ESPN.

Ook Mühren zag met de promotie „een droom in vervulling gaan”. De 32-jarige spits keerde in de zomer terug bij FC Volendam en had een groot aandeel in de promotie. „Geloof me, dit is echt een droom om dit met mijn eigen ‘dorpie’ mee te maken,” zei Mühren na de 2-1-overwinning op FC Den Bosch voor de camera van ESPN. „Ik denk niet dat zoveel mensen dat kunnen zeggen.”

Eerder wist FC Emmen, dat vrijdag Roda JC met 2-0 de baas was, promotie naar de Eredivisie te bewerkstelligen. De Drentse koploper heeft met nog twee speelronden te gaan zes punten meer en heeft dus volgende week aan een punt voldoende voor de titel. FC Eindhoven, de voornaamste concurrent van Volendam in de strijd om de tweede plek, won met 1-0 bij Telstar.