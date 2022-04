Energie sparen

We zijn zuinig met energie en hebben zonnepanelen die nog stroom over hebben. Koken doen we sinds een half jaar op inductie. Intussen wordt het gas duurder, dus staat de verwarming een graadje lager. Om ons steentje bij te dragen aan zo weinig mogelijk Russisch gas importeren, schaften we een boiler aan, zodat ook voor warm water geen gas meer nodig is. De installatie kon ik zelf uitvoeren. Nét voor het in bedrijf stellen zie ik op de zijkant van de boiler een stickertje: Made in Russia.

