Elon Musk zet Tesla in als onderpand voor Twitter

Aan doorzettingsvermogen heeft het Elon Musk nooit ontbroken. Het nog vage bod op Twitter dat de Tesla-topman en multimiljardair vorige week uitbracht, heeft nu ook een financieel fundament. Dat is gebaseerd op de torenhoge koers van Tesla, goed voor een beurswaarde van 1.000 miljard dollar (tien keer zoveel als Volkswagen, ruim drie keer zoveel als Toyota) .

Musk maakte donderdag bekend dat hij met onder meer zakenbank Morgan Stanley 46,5 miljard dollar (43 miljard euro) kan betalen voor zijn bod van 54,20 per aandeel Twitter.

Hij staat persoonlijk garant voor 21 miljard, de rest komt van twee leningen - met één derde van Musk’s Tesla-aandeel als onderpand. Voor zijn persoonlijke bijdrage zal hij een fors belang in Tesla moeten verkopen - met waarschijnlijk een negatief effect op de koers van de autofabrikant.

De rijkste man ter wereld zegt Twitter te willen kopen uit principiële overwegingen; het berichtennetwerk verwijdert volgens hem te vaak en te snel berichten. Dat bedreigt de vrijheid van meningsuiting, aldus de techondernemer, die zelf 81 miljoen Twitter-volgers heeft. Hij wil het bedrijf van de beurs halen en meer betaalde abonnementen verkopen - in plaats van meer advertenties.

Nadat bekend werd dat Musk zijn bod kan financieren, steeg de koers van Twitter naar 48 dollar, maar bleef onder Musks bod. Een teken dat beleggers zijn bod niet serieus nemen.

Het Twitter-bestuur neemt Elon Musk wel serieus en activeerde een beschermingsconstructie. Zodra Musk meer dan 15 procent van de aandelen verwerft, krijgen alle andere aandeelhouders - behalve Musk - aandelen tegen een flinke korting. Zo verwatert zijn invloed.

Musk wil om het Twitterbestuur heen en hoopt aandeelhouders te verleiden samen met hem een belang te nemen in een toekomstig Twitter onder Musks hoede. Hoe meer beleggers met hem meedoen, des te kleiner Musks persoonlijke bijdrage.

Maar aangezien Musk zelf al aangaf dat hij Twitter „niet voor het geld” wil overnemen, lijkt de animo daarvoor niet erg groot. Investeerders willen doorgaans wel geld verdienen.

Wat kan Twitter doen om Musk de pas af te snijden? Eén voor de hand liggende manier is op zoek te gaan naar een hoger, vriendschappelijk overnamebod, van een investeerder of bedrijf.

Techreuzen als Google of Facebook zouden, als ze al interesse in Twitter zouden hebben, tegen mededingingsproblemen oplopen. Volgens The Wall Street Journal zouden Disney of Salesforce mogelijk geïnteresseerd zijn, en private equity-partijen.

Maar Twitter staat er niet erg florisant voor. Het bedrijf lijdt verlies, het aantal gebruikers stokt en de digitale advertentiemarkt - Twitters belangrijkste inkomstenbron, wordt gedomineerd door Google en Facebook. Concurrenten als TikTok doen het beter en groeien sneller.

De advertentiemarkt wordt verder afgekneld door privacyrestricties van Apple (op de iPhone) en straks ook Google, dat het volgen van gebruikers in Android gaat beknotten.

De regeldruk voor sociale media wordt groter, bijvoorbeeld met de Digital Services Act die de EU invoert. Netwerken krijgen, in tegenstelling tot wat Musk wil, juist meer verantwoordelijkheid voor wat gebruikers op hun platforms plaatsen. Dat maakt de kansen voor Twitter er niet beter op om een aantrekkelijk en vriendschappelijk bod te vinden.

Waarschijnlijk zijn reddende engels in sociale media net zo zeldzaam als bemoeizuchtige miljardairs.