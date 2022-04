Elke tuin kan een goudmijn worden voor wilde bijen

Op een zonnige namiddag in de vroege lente zoemt er één bij in de tuin van Arie Koster in het Gelderse Kranenburg. Maar nu de dagen langer en warmer worden verwacht hij er snel meer. De 76-jarige bijendeskundige bekommert zich al decennia over het welzijn van de wilde bij: hij geeft lezingen over het aanleggen van bijvriendelijke tuinen, promoveerde op bijenbeheer in de openbare ruimte en is beheerder van denederlandsebijen.nl. Zijn Plantenvademecum is een nauwgezet naslagwerk voor tuinbezitters om bijen aan te trekken en biodiversiteit te verhogen. Zijn motto: verbeter de wereld, begin bij je tuin.

Koster praat er niet luchtig over: „Tuinen zijn de goudmijnen van de biodiversiteit.” Ze zijn van levensbelang voor wilde bijen die lijden onder grootschalige landbouw, verstedelijking en het strakker beheer van het openbaar groen. Meer dan de helft van de 360 soorten bijen in Nederland dreigt te verdwijnen, waarschuwt de Nationale Bijenstrategie van het ministerie van Landbouw. Ook internationaal zijn er grote zorgen over het bestaan van wilde bijen, zowel voor het behoud van biodiversiteit als voor de toekomst van onze voedselvoorziening. Dit weekend, op 23 en 24 april, vindt de Nationale Bijentelling plaats om te zorgen voor meer inzicht in Nederlandse wilde bijen.

Kattenstaart en rode pronkboom

Nederland telt ruim 5 miljoen tuinen: een gebied ter grootte van bijna 44.000 voetbalvelden. Zeker de helft is betegeld. Zonde, vindt Koster, want juist groene, bloeiende tuinen kunnen een thuis bieden voor allerlei vormen van klein leven. Nu stikstofdepositie en industriële landbouw het platteland hebben verarmd, is een bloeiende (stads)tuin een vluchtheuvel voor wilde bijen, die sinds 2000 hun opmars maken in de stad.

Koster heeft de Nederlandse tuin door de jaren heen zien verwilderen. Toen hij in de jaren zestig begon als hovenier zag hij een vast stramien van planten. Aangeharkte tuintjes met geraniums, afrikaantjes, lobelia’s – geen bij die daarop vloog. Daarna kwamen heideplanten in de mode, even oninteressant voor de bij. Koster hoopt nu op de ondergang van het ‘stenen tijdperk’ van de tuin: „Sinds 2000 worden de mensen milieubewuster en de tuinen wat wilder.”

Zijn eigen tuin staat er nog kaal bij. Een jaar geleden is Koster samen met zijn vrouw verhuisd van Veenendaal naar Kranenburg. Met pijn in het hart liet hij zijn vorige tuin achter, die hij had omgevormd tot een bijenparadijs. Maar een nieuwe tuin biedt ook nieuwe mogelijkheden. Hij plantte al campandula’s voor de klokjesbijen, kattenstaart voor de kattenstaartbij en een rode pronkboom voor de lathyrusbijen.

Als het feestmaal voor de bijen is afgelopen, dan begint het voor de anderen

Je tuin bijvriendelijk maken hoeft niet ingewikkeld te zijn. Ook kleine tuintjes of balkons kunnen bijdragen aan de biodiversiteit, betoogt Koster. Het vermijden van bestrijdingsmiddelen of het maken van een klein bijenhotel maakt al een wereld van verschil. Het belangrijkst is de keuze voor beplanting: planten staan aan de basis van iedere voedselkringloop. Zonder planten geen bodemleven, en zonder bodemleven geen insecten. Bijvriendelijke planten kun je volgens Koster vergelijken met een restaurant voor de biodiversiteit: „Als het feestmaal voor de bijen is afgelopen, dan begint het voor de anderen. Zaden voor de vogels; wortels voor de insecten; dode bladeren voor de worm. Bijenbeheer is insectenbeheer.”

Daarnaast inspireert een groene tuin anderen om te volgen, wat volgens Koster misschien wel het belangrijkst is. „Als je in staat bent het met je buren te doen, dan verspreidt het bijvriendelijk gebied zich over alle tuinen heen. Zo zijn tuinen kleine ecosystemen die grotere ecosystemen kunnen verbinden.”

Hoeveel bijen je precies in je tuin hebt, vindt Koster „geouwehoer”. „Als je in Limburg een bijvriendelijke tuin maakt tegen de Pietersberg aan, heb je binnen drie jaar honderd wilde bijen in je tuin. Maar in diezelfde tuin in de polder in Flevoland vind je er misschien een handjevol. Die tuin in Flevoland is evenveel waard als die tuin in Limburg. Elke plek heeft zijn eigen identiteit en eigen mogelijkheden.”

Uiteindelijk moet het streven naar biodiversiteit niet het enige uitgangspunt zijn, zegt Koster. „Een tuin is een belevingswereld, een plek om getroost te worden en op ideeën te komen.” Zelfs in de tuin van Koster draagt niet elke begroeiing bij aan de welvaart van de bij. Hij wijst naar de fuchsia voor de serre: „Daar moeten de wilde bijen niks van hebben.” Een compromis, volgens zijn echtgenote. „Niet alles is voor de bijen, soms moet je ook iets doen voor je vrouw.” Koster glimlacht en neemt een slok koffie uit zijn mok met bijenprint.

Vijf tips bijvriendelijke tuin

Plant bijvriendelijke planten en bloemen. Klokjesbloem voor klokjesbijen, kattenstaart voor kattenstaartbijen en walstroleeuwenbek voor de grote wolbij. Andere favorieten: slangenkruid, longkruid, bosandoorn, reseda’s, en verschillende soorten lathyrus. Met verschillende planten heeft die in andere maanden bloeien, kunnen bijen van het vroege voorjaar tot het begin van de herfst hun werk kunnen doen. Neem een bijenhotel, het liefst met verschillende grootte gaatjes. De tunneltjes in een bijenhotel bieden bijen een veilige plek om hun eitjes achter te laten. Let wel: het is slim om in het vroege voorjaar de helft dicht te plakken. Zo voorkom je dat de rosse metselbij, de meest algemene wilde bij in Nederland, niet alle holletjes al in april vult, voordat de rest een kans heeft gekregen. Half mei kan het bijenhotel open voor nieuwe gasten. Weet welke zeldzame bijen in de regio voorkomen. Bepaalde ‘specialistische’ bijen vliegen uitsluitend op één soort bloem of plant. Zoals de blauwe zandbij in Zuid-Limburg, de gewone langhoornbij op Texel of de lathyrusbij in het oostelijk rivierengebied. Voor meer informatie over welke bijen in welke provincie voorkomen, zie denederlandsebijen.nl. Geef de tuin rust. Ga niet intensief schoffelen, harken en snoeien, maar laat het verwilderen en vermijd bestrijdingsmiddelen. Zo komt er meer ruimte voor wilde planten, wat weer zorgt voor meer biodiversiteit. Heb geduld. Volgens Arie Koster klinkt een bijvriendelijke tuin als een bouwpakket dat je kant-en-klaar bij de bouwmarkt kan kopen. Maar het is een proces dat jaren kan duren. Ook als er niet direct een bij te zien is, draagt een bijvriendelijke tuin bij aan de biodiversiteit.