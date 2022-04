Waaraan moet een auto voldoen om er de wereld mee rond te kunnen?

‘Dat ziet er niet goed uit”, zegt Rocco Langenberg, terwijl hij een tandwiel bekijkt uit de versnellingsbak van een Toyota Land Cruiser. „Het metaal is flink ingesleten. Dat tandwiel gaan we vervangen.” In de werkplaats van Wheels Unlimited, in Beesd in Gelderland ligt de rest van de versnellingsbak in onderdelen op tafel. De Land Cruiser komt binnenkort te koop, hij is van een stel dat er een wereldreis mee maakte en onder meer via Tibet naar Indonesië reed en door Turkmenistan en Iran trok. „Ik maak de auto weer helemaal in orde. Dan kan iemand anders ermee op pad.”

Wheels Unlimited prepareert auto’s voor wereldreizigers. Het bedrijf is gespecialiseerd in Toyota. Langenberg is vandaag ook bezig met een klant die zelf aan zijn auto sleutelt. „Ik moedig dat aan. Zo leer je zelf problemen oplossen.” Repareren is volgens Langenberg vaak minder ingewikkeld dan het lijkt. Een verstopt brandstofsysteem midden in de Sahara hoeft geen reden te zijn voor paniek. „Met een aantal eenvoudige handelingen is dat meestal zo verholpen. En als het niet lukt, mag je mij altijd bellen. Zo nodig stuur ik onderdelen naar Afrika.”

Nu de coronapandemie voorbij is en steeds meer grenzen opengaan, is het weer mogelijk om met je eigen auto de wereld rond te reizen. Op Facebook en andere sociale media vind je heel wat ‘overlanders’, zoals ze zichzelf noemen, met plannen voor een wereldreis. Ze verschepen hun auto naar de Verenigde Staten, om van Alaska naar Vuurland te rijden, of ze rijden naar Afrika of Azië. Sommige reizigers zijn een paar maanden onderweg, anderen jaren.

Voor zo’n ultieme roadtrip heb je een geschikte auto nodig. Niet overal is het wegennetwerk zo goed als in Nederland. Met een gewone camper kun je op veel plaatsen niet komen. Wegen zijn vaak alleen te berijden met een fourwheeldrive die hoog op de wielen staat. Vandaar dat veel wereldreizigers op pad gaan met een speciale offroad camper voorzien van daktent of slaapplaats in de auto. Kleine vrachtwagens zijn ook populair. Meerdere bedrijven in Nederland zijn gespecialiseerd in het prepareren van dit soort expeditievoertuigen.

Parkeren op het strand

„Met een fourwheeldrive kun je op prachtige plekken wildkamperen”, zegt Paul van der Beek, eigenaar van PSP Expeditioncampers in Huissen. „Ik bouw allerlei faciliteiten in, zodat je compleet onafhankelijk bent.” Op veel plaatsen in Marokko mag je je auto op het strand bij de Atlantische Oceaan parkeren, en daar dagenlang blijven staan. „Voor surfers in mijn klantenkring is dat geweldig. Met een gewone auto kun je niet zomaar het strand op, omdat je wegzakt in het zand. Maar in een fourwheeldrive rijd je zonder problemen dwars door de duinen.”

In zijn werkplaats laat Van der Beek een Land Cruiser zien waarop hij net een speciaal hefdak heeft gemonteerd, zodat je in de auto kunt staan en er ruimte is voor een slaapcompartiment. „Je hoeft alleen een paar hendels los te maken en dan gaat het dak met luchtveren vanzelf omhoog. Binnen dertig seconden ben je klaar.” Ook voorziet hij auto’s van een keukenblok, met gas en stromend water. „En op het dak monteer ik zonnepanelen, zodat je overal je eigen elektriciteit kunt opwekken.”

Wie een gloednieuwe auto koopt en die laat ombouwen tot camper, is al snel meer dan 100.000 euro kwijt. Maar het kan ook veel goedkoper. Een gebuikte fourwheeldrive van zo’n 10.000 euro voldoet in principe ook. Waarschijnlijk zul je onderweg wat meer mankementen moeten verhelpen, maar het voordeel is dat de arbeidskosten elders ter wereld vaak aanzienlijk lager zijn dan in Nederland.

Ook op de opbouw kun je besparen. Een keuken of slaapplek is niet altijd nodig, je kunt ook gewoon je tent naast de auto opzetten en koken op een gasbrander op de grond. Hetzelfde verhaal geldt voor allerlei gadgets. Een watertank met kraan en pomp is handig, losse jerrycans met water voldoen ook. Of neem de dure navigatiesystemen die sommige wereldreizigers laten inbouwen. Met Google Maps op je telefoon kom je ook een heel eind.

„Over de beste auto voor een wereldreis lopen de meningen uiteen”, zegt Martin van de Berg, eigenaar van het bedrijf Autosleutelcursus.nl dat speciale dagen voor wereldreizigers organiseert. Sommigen zweren bij Land Rover, anderen beweren dat Toyota Land Cruiser de ultieme reisauto is. „Maar er zijn ook mensen die per se met een oud Volkswagenbusje op wereldreis willen. Ik ben de laatste om dat af te raden. Ik wil niet sturen, maar faciliteren. De beste auto voor een wereldreis is de auto waarbij jij je het beste voelt.”

Geen computer te vinden

Waar je wel rekening mee moet houden, vindt Van de Berg, is dat een oude auto meestal gemakkelijker zelf te repareren is dan een recent model. „Moderne auto’s zitten vol elektronica. Als iets hapert is een speciale computer nodig om de storing uit te lezen. In veel delen van de wereld, zoals op het platteland in Afrika , vind je zo’n computer bijna niet.” En het is handig een auto te kiezen die gangbaar is in de landen waar je heen gaat, zodat gespecialiseerde garages en onderdelen makkelijk te vinden zijn. „Daarom komen veel mensen uit bij een Toyota Land Cruiser. Die is vanwege zijn betrouwbaarheid wereldwijd de meest gebruikte fourwheeldrive.” En hij behoort tot de weinige modellen die nog nieuw leverbaar zijn zonder boordcomputer.

Wie daarvoor kiest, levert op andere punten in. Oude Land Cruisers en Land Rovers voelen achter het stuur aan als logge bakbeesten, die relatief veel lawaai maken en niet uitblinken in comfort. Ook de uitstoot van CO 2 en ander schadelijke stoffen zoals roet en zwavel is relatief hoog. Ze zijn vaak uitgerust met dieselmotoren, en mogen in Europa veel grote steden niet meer in. Je zou dan speciale roetfilters kunnen installeren, maar die beperken de vervuiling slechts gedeeltelijk. Ook de zuinigheid van deze oude dieselmotoren laat te wensen over.

Sommige garages bieden de mogelijkheid om fourwheeldrives te voorzien van een elektrische motor. Maar de milieuwinst die je daarmee boekt, lever je weer in wat betreft betrouwbaarheid. In veel delen van de wereld rijden nog nauwelijks elektrische auto’s, waardoor hulp bij pech meestal niet in de buurt is. Vind je het belangrijker om zo milieuvriendelijk de wereld rond te rijden, of sta je het liefst zo min mogelijk stil? Ook dat is een persoonlijke keus.

„Wij verkopen bijna alles wat je nodig hebt voor een wereldreis”, zegt Patrick Verhulst, chef werkplaats en onderdelen bij Jansen Laro Parts. In de ontvangstruimte van het bedrijf, in het Brabantse Udenhout is een aantal overland-producten uitgestald. Tegen de muur staat een speciale bumperkrik om je auto uit de modder te hijsen. En er zijn rijplaten, die je onder de wielen schuift om niet opnieuw weg te zakken. „We repareren en prepareren auto’s”, zegt Verhulst. „We kunnen bijvoorbeeld een extra grote radiator monteren, zodat je in de Sahara meer koelcapaciteit hebt.”

Jansen Laro Parts is gespecialiseerd in Land Rovers. Verhulst laat een blauwe Defender zien, die net is klaargemaakt voor een wereldreis. De auto heeft een lier op de bumper, en is voorzien van bed en keuken. De volgende auto waarmee hij aan de slag moet, een Discovery, staat ernaast. „Door de coronacrisis hebben we het alleen maar drukker gekregen.” Omdat verre vliegvakanties niet mogelijk waren, gingen mensen op zoek naar alternatieven. Ook nu er weer meer gevlogen wordt, blijft het druk. „Klanten die een oude Land Rover in de schuur hadden staan, besloten die te prepareren voor een wereldreis. Er is zoveel animo, dat we het werk bijna niet aankunnen.”