De strijd tegen armoede is voor Kuiken persoonlijk

Attje Kuiken zegt resoluut „nee” op de vraag of ze als nieuwe PvdA-fractievoorzitter een tussenpaus is in de aanloop naar de volgende Tweede Kamerverkiezingen. „Er is veel te doen, in de partij en in het land. De PvdA kan zich geen stilstand veroorloven, volgend jaar zijn er alweer verkiezingen. Ik wil echt aan de slag.”

De 44-jarige Kuiken werd vrijdag door haar fractiegenoten gekozen tot nieuwe voorzitter. Daarmee won ze de interne strijd van Kamerlid Henk Nijboer. De precieze stemverhoudingen zijn niet bekend gemaakt, maar Kuiken kreeg in een stemronde een meerderheid van de fractie achter zich. Ze volgt Lilianne Ploumen op, die twee weken geleden haar vertrek aankondigde omdat ze vond dat het partijleiderschap „niet goed bij haar past”.

Ploumen laat voor Kuiken een grote en moeilijke opgave achter. De PvdA is nog altijd niet hersteld van de rampzalige verkiezingsuitslag van 2017, toen de partij van 38 naar 9 zetels zakte. Bij de verkiezingen vorig jaar bleef de PvdA op hetzelfde zetelaantal hangen, en ook bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorige maand boekte de partij landelijk geen winst. Voor Ploumen was het reden te concluderen dat zij de ideeën van de partij onvoldoende overtuigend kan uitdragen.

Vastgelopen woningmarkt

Kuiken, die sinds 2006 in het parlement zit en daarmee de meest ervaren PvdA-woordvoerder is, noemde het vrijdag „spannend” om op dit moment de leiding over te nemen. Ze ziet een aantal speerpunten waarop de PvdA zich volgens haar moet profileren: de vastgelopen woningmarkt „die mensen tot wanhoop drijft”, de hoge energieprijzen en de trage afwikkeling van de Toeslagenaffaire, die haar „erg boos” maakt. Kuikens belangrijkste speerpunt wordt de aanpak van ongelijkheid en armoede, voor haar een persoonlijke strijd omdat ze zelf in armoede opgroeide. „Het gaat mij nu goed, maar ik gun al die kinderen een fijne toekomst.”

Kuikens vuurdoop als fractievoorzitter worden de onderhandelingen met het kabinet over de Voorjaarsnota, waarin met miljarden zal moeten worden geschoven om de begroting kloppend te houden. Premier Mark Rutte (VVD) kondigde donderdagnacht aan de komende weken met de oppositie om tafel te willen. Kuiken is daartoe bereid, maar heeft wel eisen, maakte ze vrijdag duidelijk. „Alleen over goede oplossingen willen wij meepraten, het moet echt socialer. Als ik er niet in geloof zullen wij het niet steunen, zo kent Mark Rutte mij ook.”

Nu Kuiken tot fractievoorzitter is gekozen, is zij in elk geval voorlopig ook de nieuwe partijleider. Kuiken zegt het fractievoorzitterschap „de komende jaren” tot de volgende Kamerverkiezingen te willen doen, maar wilde vrijdag nog niet speculeren over de vraag of ze in 2025 - of eerder als het kabinet vroegtijdig valt - ook de volgende PvdA-lijsttrekker zal zijn. Kuiken verwacht dat die vraag pas over zo’n twee jaar gaat spelen en zegt dat de PvdA ook een nog een aantal andere „hele indrukwekkende mensen” heeft die dat zouden kunnen doen. Daarbij doelt ze op eurocommissaris Frans Timmermans, de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman en de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Timmermans en Moorman riepen PvdA’ers vorige week in een opiniestuk in de Volkskrant op niet te blijven zwelgen in nostalgie over het eigen verleden en te komen tot „vergaande samenwerking, en zelfs verbinden” met GroenLinks. Verdere samenwerking, of zelfs een fusie, is een van de belangrijkste onderwerpen waar Kuiken intern mee aan de slag moet. Onder Ploumen werd de samenwerking met de Kamerfractie van GroenLinks geïntensiveerd, Kuiken staat binnen de fractie bekend als iemand die op dat vlak niet te hard van stapel wil lopen.

Meer aarzeling

Kuiken noemde zich vrijdag „een groot voorstander” van het „uitbouwen” van de samenwerking met GroenLinks, maar was ook terughoudend. Ze benoemde uitdrukkelijk dat er binnen de PvdA verschillend over samengaan met GroenLinks wordt gedacht. „Sommigen zijn hartstochtelijk voorstander, anderen hebben meer aarzeling.” Kuiken wil hierover eerst met de leden in gesprek op het volgende partijcongres in juni, dat is volgens haar tot nu toe „niet of te weinig gebeurd”.

Een andere interne kwestie die op het bordje van Kuiken komt is de mogelijke terugkeer van Kamerlid Gijs van Dijk. Hij gaf zijn zetel op omdat de PvdA een onderzoek heeft ingesteld naar meldingen van grensoverschrijgend gedrag door Van Dijk. Nu Ploumen de Kamer verlaat, mag Van Dijk zijn zetel in theorie weer innemen. Kuiken zei dat Van Dijk niet welkom is bij de PvdA-fractie zolang het onderzoek loopt. „Het is duidelijk dat hij nu niet het woord kan voeren namens ons.”