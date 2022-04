De oorlog in Oekraïne splijt ook de economische wereldorde

Het was, volgens aanwezigen, een ‘ongemakkelijke’ bijeenkomst. Donderdag hield de Wereldbank in Washington een rondetafelconferentie over hulp aan het door oorlog verscheurde Oekraïne.

Iedereen die wat voorstelde in dat circuit was er: ministers van Financiën, centrale bankiers, directeur Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds en president David Malpass. Die laatste trapte af met de mededeling dat hij „ten diepste geschokt was door de Russische invasie van Oekraïne, de wreedheden gepleegd tegen de bevolking en het verlies aan mensenlevens en bestaansmiddelen”.

Aanwezig was ook: de Russische delegatie. Want Rusland is sinds 1992 lid van IMF en Wereldbank, die deze week hun voorjaarsvergadering hielden in de Amerikaanse hoofdstad Washington. Oekraïne, tevens lid en onderdeel van de Nederlands-Belgische kiesgroep van landen die gezamenlijk stemmen, was er ook. En het werd héél ongemakkelijk toen de onvermoeibare Oekraïense president Zelensky de aanwezigen toesprak via een videoverbinding.

Scheuren in bouwwerk

Dit toonde, in een notendop, het grotere probleem waar de wereld in 2022 mee te maken heeft. IMF en Wereldbank zijn twee symbolen van het multilaterale netwerk van regelingen dat de wereld bij elkaar houdt. Van wereldhandelsorganisatie WTO tot gezondheidsorganisatie WHO en al die andere speciale agentschappen die onder de Verenigde Naties vallen.

Maar dat hele naoorlogse bouwwerk is ook onmiskenbaar het domein van de wereldmacht van destijds, de Verenigde Staten. De financieel-economische groep van IMF en Wereldbank heeft haar hoofdkwartier in Washington. De politieke Verenigde Naties zetelen in New York. In de VN is de macht nog verdeeld tussen de grootmachten, met veto’s voor de permanente leden van de Veiligheidsraad, waaronder China en Rusland. Maar bij het IMF hebben de VS als enige een blokkerende stem voor besluiten die niet bevallen. En Europa en de VS verdelen, ondanks een protest dat al decennia duurt, nog steeds het directeurschap van het IMF en het presidentschap van de Wereldbank onder elkaar.

Houdt het huidige bouwwerk stand, nu de scheuren in de fundering springen? Blijven praten is doorgaans het devies, óók als de bommen en granaten vallen. Maar dat bleek niet altijd vol te houden. Woensdag vergaderde de G20, een niet-officiële groep met de twintig belangrijkste landen voor de wereldeconomie, die sinds de kredietcrisis van 2009 opgeld deed. Rusland was bij de vergadering. De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada liepen er demonstratief uit weg.

Zo lijken ook de zittende wereldmacht en bondgenoten niet ten koste van alles bereid het netwerk te onderhouden dat sinds 1945 over de wereld is gespannen, van gemeenschappelijke technische standaards tot soepele handelsregels, handel op de financiële markten of gezondheidsstandaards. Of opsporing via Interpol of vervolging bij het Internationaal Strafhof in Den Haag.

Oorlogsmisdaden

De Amerikaanse Senaat hield het lidmaatschap van dat Strafhof tegen, terwijl daar nu wél stemmen opgaan om het ICC in het onderzoek naar oorlogsmisdaden door Rusland in Oekraïne te steunen – zonder er alsnog lid van te worden. Die dubbelhartigheid geldt óók, zo werd er deze week in de Financial Times aan herinnerd, voor het zeerecht. China breidt sterk uit in de Zuid-Chinese Zee, onder luid protest van omringende landen als de Filippijnen, die stellen dat er helemaal geen Chinees recht is op die wateren. De VS patrouilleren er om te benadrukken dat iedereen er mag varen en dat Chinese claims onrechtmatig zijn. Maar Amerika ratificeerde zelf het VN-verdrag inzake het recht van de zee nooit – al houdt het zich wel aan het gewoonterecht dat is ontstaan, en dat het met die patrouilles versterkt.

Hoe stevig is de op regels gebaseerde (rule-based) internationale orde nog? Op het oog solide, maar nu de wereldeconomie klap na klap krijgt, wordt ze stevig getest. De recessie van de Covidpandemie is nog maar net achter de rug, en de oorlog in Oekraïne en de daarmee stijgende prijzen van energie, metalen en voedsel zorgen voor een nieuwe crisis. Het IMF schaalde deze week zijn prognoses voor de mondiale economische groei af van 4,4 procent naar 3,6 procent. En dat terwijl dit het jaar had moeten worden waarin veel landen, na een forse recessie in 2020 en een groot herstel in 2021, de enorme schade van de pandemie definitief zouden inhalen. De hoge energie- en voedselprijzen zorgen overal voor hogere inflatie, die door problemen in het internationale transport toch al aan het oplopen was. Voor veel mensen in landen met een laag inkomen, met name in het Midden-Oosten en Afrika, zijn de gestegen graanprijzen een directe bedreiging voor hun bestaan.

Veel westerse landen, en hun ondernemingen, peinzen over een grotere economische autonomie, die ze minder afhankelijk maakt van internationale productieketens en energievoorziening. Offshoring en outsourcing maken plaats voor onshoring en insourcing: liever meer productie op eigen bodem, al was het maar om minder afhankelijk te worden van politieke nukken overzee.

Toch bewees deze week hoe nodig internationale samenwerking is. De ongemakkelijke rondetafelconferentie bij de Wereldbank ging over de manier waarop Oekraïne niet alleen militair, maar ook financieel en economisch te hulp moet worden geschoten. Het IMF schat dat het land nu 5 miljard dollar (4,5 miljard euro) per maand nodig heeft om maatschappelijk overeind te blijven. De prognoses voor de kosten van wederopbouw zijn er nog niet: de schade aan de Oekraïense economie, die dit jaar met 35 procent instort, en samenleving loopt nog dagelijks fors op. Inmiddels heeft Oekraïne volgens minister van Financiën Martsjenko al 3 miljard euro aan financiële hulp ontvangen en hoopt het snel op nog eens 4 miljard.

Het IMF zelf keerde al omgerekend ruim 1,4 miljard euro uit en heeft een speciale rekening geopend waarop landen donaties kunnen doen die dan ter beschikking van Oekraïne komen. Canada heeft daar ruim 700 miljoen euro op gestort. Bilateraal zijn de bedragen veel groter, vooral vanuit de EU en de VS – al is militaire, financiële en humanitaire hulp niet altijd goed uit elkaar te houden. Wie wil bijhouden hoeveel steun Oekraïne krijgt van verschillende landen, kan terecht bij de speciale Ukraine Support Tracker van het Duitse Kiel Institut für Weltwirtschaft.

Maar ook andere landen worden gesteund, waaronder landen die lijden onder de hoge voedselprijzen en landen in de onmiddellijke omgeving van Oekraïne. Een van de manieren, ook tijdens de Covidpandemie toegepast, is het doorsluizen van extra reserves van rijke landen bij het IMF die zijzelf niet nodig hebben. Vorig jaar creëerde het IMF voor omgerekend bijna 600 miljard euro aan dergelijke nieuwe ‘speciale trekkingsrechten’.

Bezwaar van Rusland

Hoe saamhorig ook, de steun aan Oekraïne blijft grotendeels een westerse aangelegenheid. Dat betekent niet dat de internationale gemeenschap niet zou hechten aan het netwerk van internationale samenleving dat de wereldeconomie maakte tot wat die nu is. Maar bezwaar van Rusland zorgde deze week voor een unicum: voor het eerst publiceerde de halfjaarlijkse vergadering van ministers van Financiën en centrale bankiers van de bij het IMF aangesloten landen géén gezamenlijk communiqué. Steen des aanstoots was een referentie aan de Russische inval in Oekraïne. De buitenwereld moest het doen met een verklaring van de voorzitter, de Spaanse minister van Financiën Nadia Calvino, die een meer dan impliciete kritiek bevatte: „In deze donkere tijden is multilateralisme belangrijker dan ooit.”

Het onderstreept hoe fragiel de rule-based internationale orde op dit moment toch is. Kan hij failliet? Ernest Hemingway laat in zijn klassieker The Sun Also Rises een van zijn hoofdpersonen een inmiddels beroemd antwoord geven op de vraag hoe deze bankroet ging. „Op twee manieren”, luidde zijn antwoord. „Geleidelijk. En daarna plotseling.”