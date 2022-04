De Nederlanders niet, maar de Duitsers wel: voor een mooi prijsje aan het Noordzeegas

Vanwege verbouwingsplannen lieten we een energieadviseur van de gemeente langskomen, voor tips die iets onafhankelijker waren dan die van klusjesmannen die voor een mooi prijsje ons honderdjarige huis wel even een opkontje konden geven naar A+.

De adviseur legde een zwarte map op tafel die dicht bleef. In feite deden we het al redelijk. De adviseur had wat zinvolle kleinere adviezen en verwees naar nuttige subsidies. Over één aspect kon de adviseur echter nog weinig zinnigs adviseren: gas. „We staan aan het begin van de energietransitie, zeg ik altijd.” Het klonk inderdaad alsof hij dit al sinds het Akkoord van Parijs dagelijks opdreunde bij elk huisbezoek.

Omdat ons verbruik vrij laag was, en onze cv-ketel vrij jong, gaf een hybride systeem nu weinig winst. En individueel van het gas af gaan was voor deze huizen een zinloze investering. „Ik zou gewoon tien jaar wachten”, sprak de adviseur. „Dan is er misschien wel iets collectiefs.”

Nog een geluk dat Europa net besloten heeft dat gas groen is. Onze klimaatminister Rob Jetten was tegen die greenwashing maar stemde toch maar in. Net als biomassa telt aardgas straks niet meer mee in de uitstootcijfers. Van G naar A+ in één hamerslag. Nooit was het halen van de klimaatdoelen zo’n makkie.

Denemarken en Duitsland willen nu gas oppompen onder de Noordzee. Transitiebrandstof, noemt Europa dit. Transitiebrandstof is het versleten schoenenpaar waarop je voortstrompelt omdat je niet op blote voeten naar de winkel durft. Het is de snoozeknop van je wekker. Het is nog-ééntje-dan.

Gelukkig wil Jetten onze klimaatagenda toch voortzetten. Nederland koopt wél die nieuwe schoenen, gaat wél van dat gas af. Ik ben alleen benieuwd hoe de man in de straat zal reageren als de Denen en Duitsers straks voor een mooi prijsje aan dat sprankelende Noordzeegas zitten, en wij – braafste onderdeurtje van de Unie – die energietransitie wel even fiksen op eigen houtje.

Het nettoresultaat van onze voortrekkersrol zal zijn dat we, op papier, onderaan bungelen, en ook nog eens duurder uit zijn. Want bij de buren is het gas altijd groener.

Jetten kiest het juiste, maar krijgt hij ook draagvlak? Wij kijken liever de transitie nog even uit de boom. Neem Schiermonnikoog. Is nu fel tegen gasboringen in de Noordzee. Maar toen er een stroomkabeltje getrokken moest worden voor windmolenparken, gingen alle eilandbewoners daar ook meteen voor liggen. Wat willen ze dan? Een kekke kerncentrale op het Westerstrand? Maar dat is zeker tien jaar bouwen. Tegen die tijd is er volgens mijn adviseur iets „collectiefs”.

Ach, de energietransitie is nog maar net begonnen. Piepjong is ze. Al jarenlang zo groen als gas.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.