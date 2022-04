De mythevorming rond Johan Cruijff is na zijn dood alleen maar sterker geworden

Zijn eerste contact met de media was meteen raak. En niet zomaar raak, maar op een manier die in Nederland waarschijnlijk nog niet eerder was vertoond. De zeventienjarige Johan Cruijff zat er „schuchter” bij, vond de reporter, „met neergeslagen ogen”, maar wát hij zei getuigde van een eigen blik. Het was de maandag na zijn tweede wedstrijd in Ajax 1, november 1964. Net als de week tevoren had de magere tiener gescoord. Nadat Cruijff wat over zijn jeugd had verteld, wees hij de verbaasde krantenverslaggever op Feyenoord-Ajax van komende zondag. Ajax was dit seizoen bijzonder slecht begonnen, maar dankzij een verrassende 5-0 overwinning op PSV zouden er alsnog veel toeschouwers naar de Kuip komen, wist hij. Dat was goed voor de omzet van Feyenoord.

Het gesprek vond plaats in textielhandel Litrico in de Nieuwe Hoogstraat te Amsterdam, waar Cruijff als leerlingverkoper werkte. Verlegen glimlachend poseerde hij met een opgevouwen pyjama in zijn hand, een te ruim vallend colbert over zijn smalle schouders. En ook deze eerste foto mocht er zijn. De lezers van dagblad De Tijd (lokale editie) maakten zo kennis met een innemende jonge voetballer die verder keek dan zijn neus lang was. Er is die middag geen cliché gevallen.

Status van filosoof

Een eindeloze reeks interviews, foto’s, films, analyses en reportages zouden volgen. En wat ook de aanleiding was, nooit waren zijn teksten saai. Voor zover ze onbegrijpelijk waren, dan spraken ze op de een of andere manier wel tot de verbeelding. Telkens weer gebeurde wat De Tijdverslaggever Koos de Boer in november 1964 al was opgevallen: het was of Cruijff door de vragen werd aangezet. De interviews prikkelden de goalgetter annex spelverdeler, aanvoerder, trainer en analist tot hardop nadenken. De voortijdige schoolverlater, beter in rekenen dan in taal, kreeg zo als het ware hulp van buiten. Hij beloonde de journalisten met eigenzinnige denkbeelden en nam er alle tijd voor. Zo bezorgden de media de briljante voetballer, die weinig las en zelden iets opschreef, zowat de status van filosoof. Het was een vruchtbare, levenslange samenwerking. „Van begin af heb ik de pers gezien als noodzakelijk kwaad”, zegt hij in de VPRO-documentaire JC, die maandag wordt uitgezonden. „Zij hebben mij evenveel nodig als ik hen nodig heb.” Op de vraag wat hij ging doen na zijn sportcarrière zei hij al op jonge leeftijd: „Public relations.”

Misschien was het huwelijk van Hendrik Johannes Cruijff met de massamedia nog beter dan dat met Danny Coster. De opmars van het enfant terrible viel in de tweede helft van de jaren zestig samen met de groei van kleurenmagazines en human interestpagina’s in de kranten. Solisten doen het daarin beter dan collectieven, wat Cruijff goed uitkwam want al snel eiste hij zijn rol op als „eenling in het team”, zoals hij zichzelf noemde. Dat gaf fricties bij Ajax maar Cruijffie, altijd op zoek naar verzilvering van zijn marktwaarde, gaf interviews en sloot commerciële deals zoveel hij wilde. Geduldig poseerde hij in de kleding die zijn modebewuste vrouw voor hem had klaargelegd en met het lange haar dat zij leuk vond. Zo leek Cruijff naadloos aan te sluiten bij de linkse tijdgeest, waarmee hij als telg uit een familie van marktkooplui en winkeliers in werkelijkheid niets op had. Het individualisme in de samenleving deed de rest.

Beide partners, Danny en de media, zou hij nooit verlaten, hoewel hij met de media stellig minder heeft gebakkeleid dan met zijn evenmin op haar mond gevallen echtgenote. Volgens intimi was Danny uit Amsterdam-Zuid de enige die hem de waarheid vertelde. Wilde een Hilversumse of Catalaanse televisie-interviewer Cruijff weleens schaapachtig aangrijzen als hij abracadabra had verkondigd, na thuiskomst kon het orakel in zulke gevallen op een welgemeend ‘nou, daar was dus weer geen touw aan vast te knopen!’ worden onthaald.

‘Johan de Rebel’

Ontelbare conflicten vocht Cruijff via de media uit met zijn tegenstanders. In de jaren tachtig sloot hij zelfs een verbond met Jaap de Groot (De Telegraaf), Frits Barend (Nieuwe Revu) en Johan Derksen (VI) om het in zijn ogen achterbakse Ajax-bestuur het leven zuur te maken. Ook in Spanje waren er bekende journalisten die klusjes voor hem opknapten in ruil voor exclusieve interviews. De publicitair breed uitgemeten ruzies droegen bij aan de mythe van ‘Johan de Rebel’. Dat Ajax en FC Barcelona (en de andere clubs waar hij speelde) dikwijls juist een engelengeduld hadden met de soms onberekenbare coach en zijn stroom ideeën, deed minder ter zake.

De mythevorming rond Cruijff is na zijn dood in maart 2016 alleen maar sterker geworden. Zozeer dat, om maar wat te noemen, VI deze week in een hagiografische terugblik een verdediger van Inter Milaan, die in de Europacup-finale van 1972 knap weerstand had geboden tegen Cruijff, elf jaar ouder maakt. En een stuk hulpelozer. De in 1972 pas negentienjarige verdediger Gabriele Oriali wordt als de „bijna dertigjarige Oriali” neergezet die in zijn lange carrière „nog niet eerder zo’n ongrijpbare figuur als Cruijff had „meegemaakt”.

Johan Cruijff in 1968 achter de toonbank in zijn sportzaak in Amsterdam. Foto Anefo/Nationaal Archief

De feiten van die finale – Cruijff was half zo vaak aan de bal geweest als gebruikelijk; hij had volgens zijn bevriende journalist Maarten de Vos zijn klasse „slechts bij vlagen” getoond - leggen het af tegen de beelden. Vooral tegen de beelden van zijn twee goals; Ajax won met 2-0. Zijn goals waren prachtig en doordat ze eindeloos zijn herhaald lijkt het net of Cruijff in die finale geweldig heeft gespeeld. Hij viel wel vaker tegen in finales, zie onder andere die van 1974 op het WK, maar dat wordt kennelijk niet mediageniek gevonden.

Ter gelegenheid van zijn 75ste geboortedag op maandag 25 april verschijnt het zoveelste koffietafelboek met mooie foto’s. Dagelijks worden er ‘onbekende’ beelden op internet geplaatst, menig talkshow staat er bij stil, er komt een vierdelige podcast en de NOS trakteerde ons onlangs een uur lang op beelden van Cruijff. En nu zendt dus ook de VPRO een lange (en meer samenhangende) documentaire uit. Beide zonder commentaar: de beelden moeten voor zich spreken.

In de VPRO-docu JC zien we een nerveuze Cruijff het veld van het Olympisch Stadion oplopen voor zijn afscheidswedstrijd in november 1978. Tegelijk horen we Jan Wolkers een gedicht voorlezen. Een kippenvelmoment. Goed gevonden. Maar dan volgt prompt iets heel anders uit Cruijffs leven. De horror van die afscheidswedstrijd, de onvergetelijke 0-8 tegen Bayern München, zou de beoogde roes van het Cruijffgevoel maar hebben verstoord.

Onnavolgbare kunstenaar

De media maakten Nederlands meest fascinerende sportman aller tijden nog sterker en ongenaakbaarder dan hij was en ze gaan er tot op de dag van vandaag mee door. De camera hield van hem, of hij nu een gevouwen pyjama vasthield of een verdediger in de luren legde. In het onhandige spel met de voeten leek hij altijd in balans, gevolg van zijn haast bovennatuurlijke anticipatie en ruimtelijk inzicht, zijn alerte opspringen en neerkomen op zijn voorvoeten, zodat hij op een danser leek, waarna hij de bal met beide voeten, en – heel bijzonder – met beide kanten van die voeten en desnoods met zijn hielen en enkels, kon voortbewegen. Een artiest voelde hij zich en dat was hij ook, een vaak onnavolgbare kunstenaar die niemand onberoerd liet.

Maar waar zijn creativiteit nu eigenlijk vandaan kwam, wat de bron was van zijn bewijsdrang, zijn mistige conflicten, zijn eeuwige aanvalslust en halsstarrig-speelse natuur: daarnaar blijft het gissen zolang de mythe-Cruijff wordt opgeblazen en ons het zicht op de ware Cruijff wordt ontnomen. Met al die goedbedoelde eerbetonen wordt hij er alleen maar minder interessant op. Ze doen hem te kort.

Je kunt zeggen, het zou wat. Dat gedoe met zijn sponsors en bestuurders is verdampt, er hoeft niets wat krom is nog recht te worden gepraat. Zijn genialiteit hield direct verband met zijn psychische en lichamelijke tekortkomingen, maar die maken het alleen maar ingewikkeld. Laten we dromen. Gelukkig hebben we de beelden nog, en die vervelen nooit.

Het huwelijk tussen Cruijff en de massamedia was uitstekend. En zoals het hoort blijven de media zich gedragen als een weduwe die van geen kwaad wil weten.

Auke Kok is auteur van ‘Johan Cruijff, De biografie’.