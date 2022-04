De beste president van Kenia werd Kibaki toch niet

Als grootschalig verkiezingsgeweld en corruptie geen smet op zijn aanzien zouden vormen, zou de deze week op negentigjarige leeftijd overleden Mwai Kibaki ongetwijfeld herinnerd worden als de beste president die Kenia ooit heeft gehad. Door zijn intellect en zijn houding stak hij met kop en schouders uit boven al zijn voorgangers en opvolgers. „Mwai Kibaki zal voor altijd herinnerd worden als een gentleman in de Keniaanse politiek, een briljant debater en iemand die de ontwikkeling in het land aanstuurde”, prees de huidige Keniaanse president Uhuru Kenyatta vrijdag zijn voorganger.

Zijn verpletterende verkiezingszege in 2002, na bijna een kwart eeuw autocratisch bewind onder Daniel arap Moi, bracht een euforie teweeg die alleen vergelijkbaar was met de onafhankelijkheid in 1964. De Kenianen vierden uitbundig feest. Het centrale Uhurupark in Nairobi bleek te klein voor zijn beëdiging. Jongeren klommen in lantarenpalen, iedereen sloeg elkaar op de schouders en schudde handen. Kenianen waanden zich de meest hoopvolle mensen ter wereld, zo wees een opiniepeiling uit, vervuld van louter positieve gevoelens.

Iedere dag wreven de Kenianen hun ogen uit: voor het eerst in 24 jaar drukten kranten foto’s van kabinetsbijeenkomsten af. Die vonden vroeger in het geheim plaats, de bevolking hoefde daar niets over te weten. De krantenkolommen stonden vol onthullingen, over politierechters die op heterdaad waren betrapt bij het aannemen van steekpenningen en over boze burgers die smeergeld bietsende verkeersagenten de huid vol scholden.

Kibaki liet vijfhonderd straatkinderen oppakken, bracht hen in grote hallen onder en hielp hen bij het afkicken van het lijmsnuiven

Kibaki startte een project voor de opvang van straatkinderen. Hij liet vijfhonderd straatkinderen en hun families oppakken, bracht hen in grote hallen onder en hielp hen bij het afkicken van het lijmsnuiven. Deze losgeslagen jeugd moest ook naar school, vond de nieuwe regering. Onder Moi werden de schoffies één keer per jaar uitgenodigd voor een kopje thee met koekjes in de presidentiële paleistuinen en vervolgens weer de straat opgestuurd.

Kibaki introduceerde een geheel andere stijl van regeren. Hij opereerde niet als een streng heersend stamhoofd, maar liet ministers hun gang gaan. Gedroeg Moi zich als een keizer voor wie men op de knieën ging, Kibaki was een saaie technocraat en econoom die de economie door liberalisering van de markt weer op gang bracht. Hij haalde China als ontwikkelingspartner binnen, liet tienduizenden goedkope Chinese brommers toe waarmee jongeren als brommertaxirijders een geheel nieuwe vervoerssector creëerden, en tekende het contract voor de Chinese spoorlijn van havenstad Mombasa naar Nairobi, het grootste infrastructurele project ooit in Kenia.

Georkestreerd geweld

De grootste deuk in zijn aanzien was het verkiezingsgeweld van 2007 en 2008, dat Kenia maandenlang deed wankelen op de rand van de afgrond. Kibaki wilde een tweede ambtstermijn, tegenstander Raila Odinga wilde dat voorkomen. Na enkele dagen van nagelbijten was pardoes het tellen van de stemmen stopgezet en werd Kibaki in het holst van de nacht tot overwinnaar uitgeroepen. Het geweld begon enkele minuten later.

Die gewelddadigheden waren niet spontaan. Ze bleken georkestreerd door politici, onder wie zowel aanhangers van Kibaki als zijn tegenstander Odinga. Ongeveer 1.500 mensen kwamen om, meer dan een half miljoen burgers sloegen op de vlucht. Odinga is opnieuw kandidaat bij verkiezingen gepland in augustus.

Lees ook Kikuyu’s zijn ‘rijke’ zondebokken