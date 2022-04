Bondskanselier Scholz ‘staat aan verkeerde kant’, klinkt het in Duitsland

Het debat over de rol van Duitsland bij de oorlog in Oekraïne verloopt hard en emotioneel. „Dertig jaar lang beleerden de Duitsers de Oekraïners over het fascisme. Toen het fascisme zijn intrede deed, sponsorden de Duitsers het en de Oekraïners stierven terwijl ze het bevochten”, schreef de gerenommeerde historicus Timothy Snyder op Twitter. Oud-voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk oordeelde: „De Duitsers moeten de Oekraïners stevig ondersteunen, als we moeten geloven dat ze conclusies hebben getrokken uit hun eigen verleden.”

Ook in het binnenland hagelt het kritiek. Die richt zich op bondskanselier Olaf Scholz (SPD) en komt niet alleen uit de oppositie. Groenen-prominent Marie-Luise Beck schreef dat Duitsland „aan de verkeerde kant van de geschiedenis” staat. Groenen-Bondsdaglid Anton Hofreiter, min of meer de aanvoerder van het kamp van Scholz-critici, vreest dat de terughoudendheid van Duitsland wat betreft sancties en wapenleveranties juist een derde wereldoorlog waarschijnlijker maakt. FDP-defensiewoordvoerder Marie-Agnes Strack-Zimmermann vindt dat Olaf Scholz „een historische kans verspeelt”.

‘Wat beweegt Olaf Scholz?’, is de vraag die in Duitsland met groeiende paniek gesteld wordt. De optredens van de kanselier zijn schaars, en als hij voor de microfoons treedt doet hij uitspraken waarmee hij het ongemak over de Duitse koers niet wegneemt.

Duitsland is internationaal een remmende factor wat betreft hardere sancties voor Rusland: de grote afhankelijkheid van Duitsland en de Duitse industrie van Russisch gas weerhoudt Berlijn ervan een Europese gasimportstop te steunen. Volgens ramingen van Greenpeace betekent dit dat Duitsland alleen voor gas dit jaar 17,6 miljard euro naar Rusland zal overmaken. Voor olie betaalt Duitsland tot het eind van dit jaar 14,3 miljard aan Rusland.

Tenminste wapens voor Oekraïne

Dat Duitsland Moskou blijft financieren, sterkt velen in de overtuiging dat het dan tenminste al het denkbare moet doen om Oekraïne te ondersteunen. Daar hapert het. Oekraïne vraagt om zwaardere wapens; Duitsland zegt die niet te kunnen leveren. Daarvoor heeft Scholz inmiddels een waaier aan argumenten gegeven, waarvan er nauwelijks een overtuigt.

Scholz zegt dat het Oekraïense leger niet met het Duitse materieel overweg kan – volgens experts binnen enkele weken op te lossen. Bovendien heeft het Duitse leger, aldus Scholz, alle tanks de komende tijd zelf nodig voor NAVO-oefeningen – maar wapenfabrikanten bezweren dat ze de tekorten van het Duitse leger binnen enkele maanden kunnen compenseren. Duitsland, dat tot kort na begin van de oorlog geen wapens wilde leveren aan Oekraïne om Rusland niet te vertoornen, en dat terughoudend heet te zijn met wapenleveranties wereldwijd, exporteerde in 2021 niettemin voor 1,51 miljard euro aan wapens.

Scholz suggereert dat Duitsland door Rusland als oorlogspartij wordt gezien als het tanks levert. In een interview vrijdag in weekblad Der Spiegel zegt Scholz: „Ik doe alles om escalatie te voorkomen die tot een derde wereldoorlog zou leiden. Er mag geen kernoorlog komen.” Hij verwees opnieuw naar de eed waarin hij belooft het welzijn van de Duitse burger voorop te stellen. „Het gaat niet om angst, maar om politieke verantwoordelijkheid.”

Scholz staat in het kabinet onder druk. De Groenen-ministers Baerbock en Habeck pleiten voor zwaardere wapenleveranties.

Voor de VS, Canada en Nederland is die zorg om als oorlogspartij te worden gezien geen argument: die landen zegden toe zwaardere wapens aan Oekraïne te leveren, waaronder helikopters en houwitsers (de VS) en gepantserde voertuigen (Nederland).

Hij komt verder in de knel door partijgenoten die er drukker mee zijn de eigen Rusland-koers van de afgelopen decennia te rechtvaardigen dan steun aan Oekraïne te organiseren. SPD-Bondsdaglid Ralf Stegner verdedigt de opvatting dat Oekraïne de oorlog niet kan winnen en dat het leed van de Oekraïners door zwaardere wapens onnodig verlengd wordt. Oud-minister van Economische Zaken en partijprominent Sigmar Gabriel (SPD) beschuldigde de Oekraïense ambassadeur in Berlijn, Andrej Melnyk, van complottheorieën – de aantijging werd grif overgenomen in Russische media. Op Twitter ruzieden sociaal-democraten met Melnyk. SPD-fractievoorzitter Rolf Mützenich verweet Oekraïense diplomaten gebrekkige omgangsvormen.

Nord Stream

De minister-president van Mecklenburg-Voorpommeren, Manuela Schwesig (SPD), ligt onderwijl onder vuur voor haar rol bij de voltooiing van Nord Stream 2. De gaspijpleiding komt aan in de deelstaat; toen de Amerikaanse regering met sancties dreigde, tuigde Schwesig een ‘Milieu- en klimaatstichting’ op waarmee die sancties omzeild konden worden. Nu blijkt dat bestuursleden van Nord Stream 2, een dochteronderneming van Gazprom, zich actief bemoeiden met oprichting van de stichting. Nord Stream 2 stak twintig miljoen in de stichting, de deelstaat zelf doneerde 200.000 euro.

Woensdagnacht schreef een Oekraïense marine-commandant aan de krant de Frankfurter Allgemeine Zeitung, naar verluidt vanuit de belegerde Azovstal-staalfabriek in Marioepol, met een appel aan „het Duitse volk”, de kanselier en bondspresident Steinmeier. „Marioepol is nog te redden! De wereld moet eindelijk ‘nooit weer’ zeggen en ons helpen.”

De ogen zijn op Berlijn gericht. Kort na begin van de oorlog, toen Scholz de ‘Zeitenwende’ aankondigde, een ommezwaai op buitenland- en defensiebeleid, leek Scholz een leidende rol te zullen spelen in de internationale reactie op de oorlog. Twee maanden later lijken die ambities verschrompeld.

Duitsland, dat in januari nog met 5.000 helmen voor Oekraïne aan kwam zetten, leverde sinds begin van de oorlog antitankwapens, raketten en munitie. Te weinig, volgens critici, en vooral niet waar Oekraïne om vraagt. „Wat we nu nodig hebben, zijn zware wapens”, aldus de Oekraïense ambassadeur in Berlijn Andrei Melnyk. „Je kunt geen tegenaanval beginnen met een Panzerfaust”. Duitsland is de op drie na grootste wapenexporteur ter wereld. Vrijdag werd bekend dat Duitsland indirect tanks aan Oekraïne zal leveren: Slovenië zal een reeks T-72-tanks uit de Sovjet-tijd aan Oekraïne leveren, die Duitsland op den duur zal vervangen door zogenaamde ‘Marder’ en ‘Fuchs’- tanks van Duitse makelij. Volgens Die Welt kwamen de afgelopen drie weken relatief weinig leveringen uit Duitsland aan in Kiev: Duitsland zou honderdduizend handgranaten hebben geleverd en duizend mijnen. Het Institut für Weltwissenschaft in Kiel berekende dat Duitsland internationaal achterblijft in steun aan Oekraïne. In de eerste vier weken van de oorlog verleenden de VS 7,6 miljard euro aan humanitaire en militaire ondersteuning aan Oekraïne. Voor Duitsland ligt dat bedrag op 492 miljoen; de steun van de EU-landen samen plus die van de EU en de Europese Investeringsbank bedraagt 6,3 miljard. Qua bilaterale hulp doneert Duitsland minder dan 0,1 procent van het bbp en belandt het op de ranglijst van het instituut op plaats twaalf. Volgens die ranglijst betalen Estland, Polen en Litouwen naar verhouding het meest. Olaf Scholz zegde deze week toe nog eens ruim 1 miljard voor Oekraïne vrij te maken om zelf wapens aan te schaffen.