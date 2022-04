Bij de stille dood van een statige naam: NRC Handelsblad heet voortaan NRC

Eigenlijk verandert er niet veel, en toch komt een tijdperk ten einde. Na ruim een halve eeuw is uit het Nederlandse journalistieke landschap een naam verdwenen die, als we dat hier zelf mogen zeggen, een begrip was: NRC Handelsblad.

Maar wat verdwijnt is alleen die naam, zelfs alleen maar een deel van die naam. Met dezelfde journalisten, en dezelfde journalistieke ambities en beginselen, is het voortaan kortweg NRC. Zoals ook de ochtendeditie en de app al NRC heetten, en de website nrc.nl, de dagelijkse podcast NRC Vandaag en de zaterdagkrant NRC Weekend. Allemaal zonder Handelsblad erbij.

Maar niet iedereen is blij met de „gekortwiekte titel”, in de woorden van redacteur Hans Steketee. Er hing dan ook onmiskenbaar spanning in de lucht toen de redactie op een donderdagmiddag in oktober in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam bijeen was om te spreken – en te stemmen – over het plan van directie en hoofdredactie voor de naamswijziging.

De ene na de andere redacteur nam het woord. Je kan een naam maar één keer weggooien, zei Steketee. „Het land en de wereld kennen ons als NRC Handelsblad. NRC is: de Norwegian Refugee Council, het Indiase National Register of Citizens, de National Research Corporation, de National Research Council, de Noise Reduction Coefficient, de Amerikaanse Nuclear Regulatory Commission en het Nippon Research Center, en nog veel meer.

„NRC Handelsblad is een naam die hoort bij ons geestelijk kapitaal, de sfeer, de toon, alles wat de krant is geworden.”

Maar hoeveel lezers, en lezers in de toekomst, zegt dat nog wat?, wierp Sophie van Oostvoorn, redacteur van de lezersdesk, tegen. „De lezers zijn allang gewend aan de naam NRC en tweederde van hen ziet Handelsblad helemaal nooit voorbij komen, want leest ons digitaal, ’s ochtends of in het weekend.” De naam NRC Handelsblad werd op dat moment alleen nog gevoerd door de middageditie, die in het voorjaar van 2022 toch zou verdwijnen.

Ingeburgerd

Zelfs de geschiedenis werd er in de discussie bij gehaald. Hoe in 1970 twee kranten-in-crisis samen iets nieuws begonnen: de zakelijke en wat afstandelijke NRC (Nieuwe Rotterdamsche Courant, opgericht in 1844) en het Amsterdamse en wat speelsere, hippere Algemeen Handelsblad (uit 1828). De fusiekrant heette in Amsterdam aanvankelijk Handelsblad NRC, en in Rotterdam NRC Handelsblad. Na een moeilijke aanloop werd het een journalistiek en zakelijk succes.

Zo burgerde ook de fusienaam in. „Veel redacteuren, en niet alleen oudere collega’s, hebben sterke emoties bij de titel NRC Handelsblad”, zei Martine Kamsma, voorzitter van de redactieraad. „Het verdwijnen van de naam NRC Handelsblad raakt aan onze identiteit.”

Toen de stemmen in Pakhuis De Zwijger geteld waren, bleek een meerderheid van de redacteuren akkoord te gaan met de kortere naam: 91 stemden voor, 69 tegen en 6 blanco, 13 onthoudingen. Ook de stichting Lux et Libertas, die met een gouden aandeel waakt over de identiteit van de krant, was overtuigd dat NRC zonder Handelsblad beter af was.En zo verscheen op vrijdag 22 april 2022 de laatste NRC Handelsblad.

Gevoel tegenover ratio

„Ik vind het jammer”, zegt John Kroon, oud-redacteur en auteur van het vorig jaar verschenen boek Slijpen aan de geest. Vijftig jaar NRC Handelsblad. „NRC Handelsblad had stijl, een imago en kwaliteit, of in elk geval de pretentie van kwaliteit. Het was een titel met inhoudelijke meerwaarde. Dat is een gevoelskwestie. De beslissing is natuurlijk op zakelijke gronden genomen, het was gevoel tegenover ratio. De vraag is alleen of de ratio altijd de doorslag moet geven.”

Dat het een pragmatisch, dus ja: zakelijk, besluit was, bevestigt Dominic Stas, algemeen directeur van NRC Media. „Eind 2019, toen de ochtendeditie nog nrc.next heette, hebben we een merkonderzoek gedaan. Daaruit bleek dat de lezers van NRC Handelsblad vonden dat nrc.next diepgang miste, en de next-lezers vonden dat NRC Handelsblad meer iets was voor hun ouders. Terwijl die twee kranten toen al vrijwel identiek waren.

„Dus toen we uit kostenoverwegingen gingen stoppen met de middagdistributie, leek het logisch om te kiezen voor de naam NRC. Daarin herkenden beide lezersgroepen zich.”

Stas plaatst het besluit tegen de achtergrond van de overgang van papier naar digitaal. „Meer dan 90 procent van onze nieuwe abonnees kiest niet meer voor een papieren krant door de week, of leest NRC helemaal niet meer op papier. De belangrijkste manier om NRC-journalistiek te consumeren is nu digitaal, dus onder de naam NRC. De ochtendkrant NRC Handelsblad noemen zou uitstel van executie zijn, want de doordeweekse krant op papier verdwijnt misschien al over vijf jaar.

„Gevoelsmatig klinkt het einde van de naam NRC Handelsblad wel als het einde van een tijdperk”, zegt Stas, „maar ook alléén gevoelsmatig. NRC Handelsblad verdwijnt niet: waar het merk voor staat verdwijnt niet. Alleen is de naam van alle uitingen voortaan NRC. Het is geen gesloten boek, wel een afgesloten hoofdstuk. We zetten een volgende stap. De lezers lijken er klaar voor. En dan zeg ik: versnel het onvermijdelijke.”

Erfenis

Redacteur Carola Houtekamer, die bij nrc.next is begonnen, vindt het verdwijnen van de oude naam problematisch. „Die naam is ook onze erfenis en laat zien waar we vandaan komen, dat we op iets voortbouwen. We zijn niet een nieuw blaadje, we zijn oud, gaaf en belangrijk. Ik zou zeggen: hou je ankers vast.”

Hoofdredacteur René Moerland zegt daarop: „Wij dragen NRC Handelsblad en waar de krant voor staat in ons hart. Maar we dragen ook de toekomst in ons hart, zie onze digitale vernieuwing. Die twee elementen verbinden we met elkaar onder naam NRC. We voelen ons verbonden met de vernieuwende geest waaruit NRC Handelsblad in 1970 is ontstaan.”

Over de redacteuren die hadden willen vasthouden aan de naam NRC Handelsblad, zegt merkendeskundige Paul Moers dat hij vaker ziet dat een merk binnen een bedrijf anders wordt gezien dan daarbuiten. „In mijn omgeving ken ik niemand die het nog heeft over NRC Handelsblad”, zegt Moers, die nooit voor NRC Handelsblad heeft gewerkt, maar wel een trouwe lezer is. „Ik vind NRC een goede keuze: kort en krachtig. Ik zou er verder niet moeilijk over doen.”

Voortleven

Sterven lange, statige krantennamen een stille dood? „Bij ons is dat geen issue hoor”, zegt Martha Riemsma, scheidend hoofdredacteur van De Twentsche Courant Tubantia. De dagbladtitel uit het oosten is al 25 jaar een mond vol, sinds de fusie van de twee Twentse (en deels Achterhoekse) kranten – al is de roepnaam Tubantia.

Maar in de acht jaar dat Riemsma aan de leiding stond, is het afleggen van de naam van de van oorsprong katholieke Twentsche Courant nooit aan de orde geweest. „We willen recht doen aan de lezers die nog altijd hechten aan de Twentsche Courant. Dat doen we ook in onze eigen uitingen, zo onderteken ik ook al mijn communicatie. Drie jaar geleden zijn we bij een ‘restyling’ online wel overgegaan op enkel Tubantia in het logo. Maar in de artikelen spreken we nog altijd voluit van Twentsche Courant Tubantia.”

Als je naar kranten over de hele wereld kijkt, zie je vooral veel rare en verouderde namen, zegt Wout Woltz, oud-hoofdredacteur van NRC Handelsblad (1983-1989). „Il Messaggero, de boodschapper, The Guardian, de wachter. Of De Telegraaf – terwijl we helemaal geen telegraaf meer hebben. De Volkskrant is nu natuurlijk ook een ridicule naam. En NRC Handelsblad... het betekent niet zoveel. Nu ben ik ontrouw aan het nest, maar goed. Eerlijk gezegd heb ik het altijd een onhandige naam gevonden.”

Wie nog blijft spreken van NRC Handelsblad zal directeur Dominic Stas niet op zijn weg vinden. „Zeker niet. Het Handelsblad zit in ons dna. In de volksmond zal NRC Handelsblad voortleven.” Op de voorpagina staat voortaan onder de grote letters NRC in kleine vette letters – als erkenning van het journalistieke erfgoed – de oude titel. En daarnaast, in rode letters, het aloude motto Lux et Libertas (licht en vrijheid).