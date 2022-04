Attje Kuiken verkozen tot nieuwe fractievoorzitter PvdA

Tweede Kamerlid Attje Kuiken is de nieuwe fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. De 44-jarige Kuiken heeft een interne verkiezing die vrijdagochtend werd gehouden, gewonnen van haar tegenkandidaat Henk Nijboer. Ze volgt Lilianne Ploumen op, die bijna twee weken geleden haar fractievoorzitterschap opzegde. De politica zit sinds 2006 in de Tweede Kamer en viel de afgelopen jaren op met haar scherpe kritiek op het coronabeleid.

De Groningse gaf zich woensdag op als kandidaat-fractievoorzitter. Kuiken was eind 2016, na het vertrek van Diederik Samsom, al enige tijd waarnemend fractievoorzitter. Ze won vooral tijdens de coronapandemie aan populariteit. Haar tegenkandidaat Henk Nijboer, die sinds 2012 in de Tweede Kamer zit, heeft vooral financieel-economische expertise. Het verhaal van de PvdA moest volgens hem „modern” worden.

De komende tijd zal Kuiken zich onder meer bezig moeten houden met de recent weer hevig opgelaaide discussie over samenwerking met GroenLinks. Kuiken schreef in haar brief waarin ze zich kandidaat stelde voor het fractievoorzitterschap deze samenwerking te willen „voortzetten en uitbouwen” maar wijdde niet verder uit over hoe deze eruit moet komen te zien.

