Alle mensen zijn gelijkwaardig, maar niet altijd en overal

Polen heeft dit jaar meer dan twee miljoen vluchtelingen uit Oekraïne toegelaten, Hongarije bijna een half miljoen. Een groot verschil met 2015, toen Polen en Hongarije hun grenzen potdicht hielden voor asielzoekers uit het Midden-Oosten. Het “Wir schaffen das” van voormalig bondskanselier Angela Merkel, die besloot een miljoen vluchtelingen uit Syrië in Duitsland op te nemen, werd indertijd alom gezien als een politieke blunder.

Ian Buruma is historicus en schrijver.

De verschillen zijn opmerkelijk en een aantal mensen, veelal afkomstig uit de ‘progressieve’ hoek, heeft zich er dan ook snel kwaad over gemaakt; Syriërs en Afghanen met hun enge godsdienst niet, aardige Oekraïners wel. Hier is duidelijk sprake van rassendiscriminatie, ja zelfs van witte suprematie.

Alleen een racist zou beweren dat niet alle mensenlevens gelijkwaardig zijn. Uit moreel oogpunt is er geen enkel verschil tussen een berooide vluchteling uit Aleppo en een vrouw en kind uit Charkov. Maar er zijn praktische en psychologische redenen waarom de reacties op mensen in nood anders kunnen uitpakken. Cultuur, taal, religie, politiek - dit alles speelt een rol.

Honderdduizenden Cambodjanen, Laotianen en onlangs Birmezen vonden hun toevlucht in Thailand. Het is al moeilijk genoeg zoveel mensen uit naburige landen te absorberen en het is dan ook haast ondenkbaar dat Thailand honderdduizenden Oekraïners zou binnenlaten. Daarnaast maakt het verschil of er sprake is van een massa jongemannen of van haast uitsluitend vrouwen met kinderen, zoals in het geval van Oekraïne.

Selectieve verontwaardiging

Alle mensen, Thais even goed als Polen, identificeren zich nu eenmaal gemakkelijker met het lot van mensen die op hen lijken – niet alleen fysiek, maar ook qua levensstandaard, cultuur, sociale achtergrond – dan met mensen die hen volslagen vreemd zijn. Dit zou niet zo moeten zijn. En er zullen vast ook mensen zijn die echt geen onderscheid maken tussen wat vreemd en wat bekend is, maar zij zijn uitzonderingen.

Lieden die warmlopen voor wat vroeger ‘de Derde Wereld’ werd genoemd en snel klaarstaan om anderen van racisme te betichten, zijn zelf vaak ook niet gespeend van vooroordelen. Ik denk aan de mensen die in grote verontwaardiging ontsteken zodra de Palestijnen in Israël onrecht wordt aangedaan, maar die zwijgen als nog veel meer slachtoffers worden gemaakt in Eritrea, Jemen of Soedan.

Ook dit heeft met vereenzelviging te maken. Israëli’s staan dichter bij Europa; veel komen er zelfs vandaan. De toestanden in Gaza en de Westoever herinneren ons te veel aan de eigen koloniale misdaden. Iets dergelijks speelde ook een rol in de algemene verontwaardiging over apartheid in Zuid-Afrika. Dat perfide systeem viel niet goed te praten, het was een verschrikkelijk onrecht. Maar dat de daders ‘blankies’ waren, die zelfs een taal spraken die Nederlanders konden verstaan, was een reden om hen nog strenger te veroordelen dan het bloedige wanbeleid van een Idi Amin of een Mobutu.

Geen garantie voor fatsoenlijk gedrag

Hier is sprake van een dubbele standaard. Het idee is dat je van Oegandezen of Congolezen niet kunt verwachten dat ze dezelfde idealen over mensenrechten koesteren als Europeanen. Maar de Israëli’s, die meer op ons lijken, zouden beter moeten weten.

Het delen van taal, etnische achtergrond of cultuur is natuurlijk geen garantie voor fatsoenlijk gedrag. Het tegendeel is soms waar. Burgeroorlogen zijn vaak nog wreder dan oorlogen tussen verschillende staten. Denk aan de verdeling van India en Pakistan in 1947 of de slachtingen in Rwanda en de Balkanoorlogen in de jaren negentig. Moord en doodslag gaan in dergelijke conflicten haast altijd gepaard met de gruwelijkste vernederingen.

Burgeroorlogen zijn vaak nog wreder dan oorlogen tussen verschillende staten

Het kan niet makkelijk zijn je buurman of buurvrouw dood te knuppelen, vooral als je hem of haar al jaren hebt gekend en je kinderen op dezelfde school zaten. Daarvoor moeten remmingen worden overwonnen, juist omdat je zo op elkaar lijkt. Voordat je een bekende kunt vermoorden, moet hij of zij van zijn menselijke waardigheid worden beroofd. Vandaar dat Hutu’s in Rwanda op de radio werden opgeroepen om ‘de kakkerlakken’ te verdelgen. De buurman is geen mens, maar ongedierte.

In Oekraïne is allang een soort burgeroorlog aan de gang, tussen Russisch sprekende Oekraïners in het oosten en Oekraïens sprekende burgers in het westen van het land. In feite is het veel ingewikkelder. President Zelensky, de held van het Oekraïense verzet tegen Rusland, sprak tot voor kort uitsluitend Russisch. Dat Oekraïne geen echt land zou zijn, en het Oekraïense volk niet zou bestaan, is Russische propaganda. Maar de culturele, etnische en religieuze verschillen tussen Russen en Oekraïners zijn vaak zo gering dat hier duidelijk sprake is van ‘het narcisme van kleine verschillen’.

De verschillen kunnen dan klein zijn, de haat die hieruit ontstaat, kan enorm zijn. De videotape waarin Oekraïense soldaten vastgebonden Russische krijgsgevangen met mitrailleurs beschieten, hoeft ons niet te verbazen. Evenmin hoeven we er niet aan te twijfelen dat Russen zich schuldig hebben gemaakt aan verkrachting van en moord op burgers.

Laten we de Polen en de Hongaren, die een helpende hand hebben geboden aan de talloze vluchtelingen, eren. Het zou mooi zijn als Europeanen even open stonden tegenover het leed van Syriërs, Afghanen en andere slachtoffers van oorlogen buiten hun continent. Dat het meestal anders is gelopen, is geen reden om hulp aan de Oekraïners af te doen als witte suprematie. Menselijk mededogen is zeldzaam, laten we blij zijn dat het er is.