Acteur Maarten Heijmans: ‘Bij elk nieuw stuk denk ik: god, waarom doe ik dit?’

Druk, gestresst, warrig. Dat zijn de eerste drie woorden die acteur Maarten Heijmans zich laat ontvallen, op de vraag hoe het met hem gaat, na de hele dag te hebben gerepeteerd. En nee, dat is niet hoe hij zich standaard voelt na een repetitiedag: „Gisteren overheerste opluchting, vandaag ging het weer moeizamer. Dat hoort erbij.”

Maarten Heijmans (1983) speelt de hoofdrol in de nieuwe ITA-productie De Toverberg – naar de gelijknamige roman van Thomas Mann uit 1924. Het is vrijdagmiddag, iets meer dan twee weken voor de première en Heijmans eet een terrine van zalm in de brasserie van de Amsterdamse schouwburg. Hij is toe aan weekend.

Voor Heijmans is het zijn grootste toneelrol tot dusver. Het grote publiek kent hem van zijn titelrol in tv-serie Ramses (2014), over het leven van Ramses Shaffy. Heijmans won er onder andere een Gouden Kalf, een Zilveren Nipkowschijf en een Emmy Award mee.

De laatste jaren maakt hij deel uit van het vaste ensemble van Internationaal Theater Amsterdam. Daar won hij in 2017 een Arlecchino (toneelprijs voor beste mannelijke bijrol) voor zijn rol in Ibsen huis. Vorig jaar werd hij voor diezelfde prijs genomineerd voor zijn rol in Flight 49.

De Toverberg speelt zich af in de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog. De jonge Hans Castorp gaat naar een sanatorium in het Zwitserse hooggebergte voor een bezoek van drie weken aan zijn zieke neef. Uiteindelijk blijft hij zeven jaar, en ontmoet een reeks excentrieke personages die elk hun eigen wereldbeeld op Castorp afvuren.

Heijmans: „De Toverberg gaat voor mij over het moment dat rijkdom, progressie en gemakzucht het leven hebben overgenomen. Het beschrijft een impasse die je kan bereiken als je je comfortzone niet uitkomt. Hoe je de connectie met de realiteit verliest als het goede leven je murw slaat.” Iets wat hij herkent in de huidige tijd. „We kunnen enorm filosoferen over rechtvaardigheid en moraal, en ondertussen wordt duizend kilometer verderop een land aangevallen. We nemen een abonnement op De groene Amsterdammer en vinden daardoor dat we goed bezig zijn. We hebben allemaal een mening over Will Smith die Chris Rock in zijn gezicht slaat, maar vervolgens gaan we snel weer verder Netflixen.”

Klinkt nihilistisch.

„Het is een gevaarlijk soort nihilisme, want het heeft de pretentie van engagement. Een nihilist komt er tenminste voor uit dat-ie nergens in gelooft, maar wij hebben de mond vol van rechten, gelijkwaardigheid. Ons engagement is een product geworden, dat we ons toe-eigenen.

„In de voorstelling zit een moment dat Hans Castorp gaat waken bij dode mensen. Hij heeft dan echt iets gevonden waar hij zich een goed mens bij voelt, erg geëngageerd. Maar het is een pose.”

Herken je jezelf in hem?

„Ik voel wel een connectie met hem. Hij heeft een soort pedanterie die ik leuk vind. Hij is iemand die net intelligent genoeg is om niet te laten opvallen dat hij eigenlijk niet zo intelligent is. Eigenlijk ontroerend.

„Zelf heb ik ook de neiging om als ik iets nieuws gevonden heb, me dat helemaal toe te eigenen. Een paar jaar geleden was ik ineens helemaal into vinyl, ik wilde op geen enkele andere manier nog muziek luisteren. Totdat ik bij mezelf dacht: is dat nu echt vanwege de kwaliteit, of wil ik gewoon graag iemand zijn die alleen maar vinyl luistert?”

Door van omgeving te veranderen kan Hans Castorp complexe gedachten toelaten. Jij gaat op stilteretraites en in je eentje op motorvakantie.

„Ik herken dat mechanisme. Er zijn zoveel prikkels, zeker in de stad, en dat doet zoveel met ons brein. Dat soort reizen zijn belangrijk voor me. Ze helpen me om weer bij mezelf te komen. Al kan zo’n reis, dat hele ‘tot jezelf komen’, ook zo’n identiteitsding worden: kijk mij eens interessant zijn met mijn stilteretraites.”

Dan ben je ineens ‘zo iemand die op retraite gaat’.

„In dat sanatorium in De Toverberg is het niet duidelijk of de mensen die daar heen gaan ziek zijn of ziek worden omdat ze daar zijn. Er zitten ook alleen maar rijke mensen. Het is een hautaine, geprivilegieerde manier van ziek zijn. Ziek zijn kan ook een identiteit worden. Het geeft een status en een verslavend slachtofferschap. Voor sommige mensen is de status die ze aan dat soort retraites ontlenen ook verslavend.”

Tegen het eind van het boek belandt Castorp in een sneeuwstorm. Op het randje van leven en dood realiseert hij zich dat hij de dood moet erkennen, maar het leven er niet door moet laten bepalen.

„Dat is de zen-gedachte: je moet de dood trouw zijn, maar je gedachten er niet door laten beheersen. Het is een bevrijdend idee dat het leven elk moment afgelopen kan zijn. Altijd als ik opstijg in een vliegtuig, denk ik dat. Of als ik op de motor op de snelweg zit en me realiseer dat het met één minimale handeling, het stuur één centimetertje naar links, klaar kan zijn.”

Die gedachte vind je bevrijdend?

„Omdat ik me dan ook realiseer dat alles gewoon doorgaat. Als er vroeger familieleden stierven in het ziekenhuis, had ik de behoefte om daarbij te zijn, die laatste dagen. Niet uit een soort goedheid, maar uit fascinatie. Misschien omdat het als een soort van voorbereiding voelde: zo ziet dat eruit, dit moet ik uiteindelijk zelf ook gaan doen. Leerzaam, misschien.”

Is de dood een belangrijk thema in je leven?

„Ik denk dat confrontatie met de dood goed voor een mens is, binnen de perken uiteraard. Ik heb jaren geleden op weg naar de set een motorongeluk gehad. Dat is gelukkig goed afgelopen, maar dat had slecht kunnen uitpakken. Vervolgens hecht je meer waarde aan het leven.”

Hans Castorp raakt zijn levensveranderende inzicht al snel weer kwijt.

Heijmans grijnst. „Dat is de essentie van levenslessen, dat je ze niet lang bij je kan houden. Na dat motorongeluk dacht ik dat ik voorgoed veranderd was. Onzin natuurlijk.”

Waarom ben je toneel gaan spelen?

„Als kind merkte ik dat dat het meeste aandacht genereerde, en dat verwar je dan met liefde. Best een treurige reden misschien. Ach, ik denk dat elke acteur wel een kleine beschadiging in zijn jeugd heeft opgelopen en vervolgens heeft gemerkt dat performen dat kan helen.”

Wat voor soort acteur ben je?

„Die serie over Ramses was voor veel mensen de eerste keer dat ze mij zagen, dus toen hebben veel mensen het idee gekregen dat ik een serieuze acteur ben. Maar zo voel ik me niet. Ik ben meer van het lichte, wilde vroeger cabaretier worden. Eerst wilde ik dat beeld dat mensen over me hadden nog tegenkleuren, maar gaandeweg realiseerde ik me: je kan veel tijd stoppen in het bijstellen daarvan, maar dat is zinloos. Niet interessant ook. Wat mensen van je denken, daar doe je niks aan.

„Tegelijkertijd ben ik nog steeds blij met Ramses, en hóóp ik dat die rol aan me blijft kleven. Het is een belangrijke periode in mijn leven geweest. Je leest wel eens interviews met oude acteurs die zeggen: er zijn drie rollen in je leven die er echt toe doen. Dan heb ik er al eentje gehad.”

Op toneel ben je heel veelzijdig: in ‘Flight 49’ waren er scènes waarin je vol de emotie opzocht, maar zag ik je ook technisch op de millimeter acteren.

„Dat lijkt tegengesteld, maar ook die emoties zijn soms technisch, en in dat technische moet je weer gevoel leggen, anders wordt het vlak. Voor mij loopt het altijd door elkaar heen. Geen idee of ik me bij een van die twee meer thuis voel. Er is over acteren werkelijk geen zinnig woord te zeggen.”

Maakt het je gelukkig?

„Ja en nee. Op dit moment maakt het me vooral moe. Gisteren was dat weer anders.”

Komt er onzekerheid bij kijken?

„Totaal. Bij elk nieuw stuk denk ik: god, waarom doe ik dit? Waarom wil ik steeds dat patroon herhalen? Die spanning, en dan na een première het gevoel hebben dat het op het nippertje gelukt is. Tegelijkertijd vind ik het leuk om te spelen, en doe ik het altijd. Ook thuis, ook alleen.

„Maar angst blijft altijd een ding. Dus daar kun je maar het beste vriendschap mee sluiten, net als met de dood, anders gaat het je gedachten bepalen.”

Waar ben je dan bang voor?

„Voor mezelf vooral, dat ik het toch allemaal niet blijk te kunnen. Ook nu weer, bij deze voorstelling. Angst is een goede drijfveer, maar ook een vermoeiende. Het eist veel ruimte op. Ik hoop op een punt te komen dat ik dit werk met minder angst doe.”

Neemt die angst af?

„Het gaat in golfbewegingen. Toen ik ruim tien jaar geleden van de toneelschool kwam was het veel erger, dan maakte ik me na een première meteen uit de voeten. Ik wilde niemand onder ogen komen. Dat heb ik inmiddels veel minder. Dus misschien ben ik op de goede weg.”

