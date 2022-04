85 miljoen verlies en staal- en personeelstekorten voor ProRail

ProRail maakte in 2021 85 miljoen euro verlies. Dat zei financieel directeur Mirjam van Velthuizen-Lormans vrijdagochtend bij de presentatie van de jaarcijfers over 2021. Ze noemt het „geen mooi resultaat”, maar is desalniettemin „niet ontevreden”. De voornaamste reden voor het negatieve cijfer is het afkopen van zogenoemde PGO-contracten, contracten van onderhoudsaannemers die tien jaar zouden duren, maar volgens Europese wetgeving maximaal vijf jaar mochten duren. „Daardoor hebben we 55 miljoen meer moeten uitgeven dan vooraf in de raming was opgenomen.”

Ook heeft ProRail last van de gekte op de staalmarkt. De spoorwegbeheerder heeft het materiaal nodig voor spoorwegvernieuwingen of aanleg van nieuwe sporen, maar heeft als gevolg van de oorlog in Oekraïne te maken met schaarste en wereldwijde prijsstijgingen. De elektrificatie van de Maaslijn tussen Nijmegen en Roermond en de aanpassing aan de spoorboog bij Hoogeveen zijn om die reden al tijdelijk stilgelegd.

Lees ook: Staalsector incasseert harde dreunen van de oorlog in Oekraïne

Alternatieve materialen

„Prijsstijgingen zijn vervelend, maar gebrek aan materialen is veel erger”, aldus directeur John Voppen. „Als we projecten moeten stilleggen, betekent dat een langere buitendienststelling – langer geen treinen, dus.” Vooralsnog is geen sprake van vertraging bij andere projecten, „maar het wordt absoluut spannend”. Als voorzorgsmaatregelen kijkt ProRail naar alternatieve materialen („het ene type staal is schaarser dan het andere”) en naar hergebruik van spoorstaven. Het bedrijf gebruikt jaarlijks zo’n 400 kilometer aan spoorstaven – dat komt neer op 22.000 ton staal per jaar.

Ook de stijgende energieprijzen zijn voelbaar voor ProRail: het bedrijf gebruikt evenveel energie als een „middelgrote stad”, het gasverbruik staat gelijk aan dat van 8.000 huishoudens. Vooral de roltrappen en verwarming van stations en spoorwissels zijn „stroomslurpers”, volgens operationeel directeur Ans Rietstra. Om dat terug te dringen, vanwege de prijsstijgingen maar „ook vanwege de klimaatcrisis”, wil ProRail meer zonnepanelen op stationsdaken installeren en roltrappen vaker uitzetten. Voor 2030 wil de beheerder energieneutraal zijn.

Een andere, toekomstige kostenpost: vorige week besloot de rechter dat ProRail een schadevergoeding van bijna 34.000 euro moet betalen aan een inwoner van Goes vanwege trillingen in zijn huis, veroorzaakt door passerende treinen. Het komende jaar zal ProRail moeten kijken naar het voorkomen van dit soort hinder. Voor trillingen is geen duidelijke wetgeving, zoals die er wel is voor bijvoorbeeld geluidshinder, zegt directeur Voppen. Hij noemt het een „fenomeen dat technisch enorm moeilijk is”, omdat het per spoor en omgeving verschilt welke huizen er last van hebben. „Soms is dat het huis dat het dichtstbij staat, maar soms hebben ze er juist een paar huizen verderop last van.”

Belangrijk om hinder uit trillingen te verminderen, zegt Voppen, is het gebruik van „beweegbaar materiaal” in de fundering van nieuwbouw. „Wij sturen daar altijd een brief over als gebouwd wordt in de buurt van een spoor. Niet alle gemeentes doen daar iets mee, we kunnen het niet afdwingen.” ProRail gaat in beroep tegen de uitspraak in Goes.

Wel of juist niet grasmaaien

Ook op het gebied van milieu werd ProRail vorig jaar op de vingers getikt: geen bedrijf in de Rotterdamse haven werd vaker bestraft op het overtreden van milieuwetten dan ProRail. „We moeten daarin echt verbeteren”, zegt Voppen. „We moeten sloten schoonmaken en netjes omgaan met vogelnestjes, daar maken we soms fouten in.” Maar ook hier speelt onduidelijke wetgeving volgens hem mee: „Op de ene plek moeten we het gras maaien, op de andere plek mag dat juist weer niet.” Bovendien is veel wetgeving regionaal geregeld, waar ProRail „baat zou hebben bij landelijke regels”. De meeste boetes werden opgelegd vanwege verkeerde omgang met gevaarlijke stoffen in de haven. „We moeten vooral met onze brandblusvoorzieningen aan de slag.”

Net als andere sectoren op de krappe arbeidsmarkt, kampt ook ProRail met een personeelstekort: vooral aan verkeersleiders en monteurs schort het. Om dat te ondervangen start de spoorwegbeheerder volgend jaar in Amersfoort met een mbo-opleiding Spoor en zal het personeel delen met Rijkswaterstaat. „We vissen in dezelfde vijver.” Ook belangrijk, zegt Voppen, is het verlichten van werkomstandigheden door nachtwerk beter af te wisselen met dagdiensten. „Op dit moment is spoorwerk niet erg aantrekkelijk voor 16- en 17-jarigen.”