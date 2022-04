Wisselwerking landbouw en klimaat bij achteruitgang insectenstand

Intensieve landbouw en klimaatverandering: allebei vormen ze een bedreiging voor de insectenbiodiversiteit. Maar de combinatie van die twee lijkt extra funest te werken, becijferen drie Britse biologen deze week in Nature. Daarbij keken ze niet zozeer naar veranderingen door de tijd heen, maar naar verschillen tussen gebieden. Op plekken waar zowel opwarming als agrarische invloeden domineren, zijn de insectenaantallen tot wel 50 procent lager dan in minder verstoorde gebieden. Ook op soortniveau is die achteruitgang zichtbaar: in de ‘probleemgebieden’ zijn tot 27 procent minder insectensoorten aanwezig dan elders.

Dat de insectenbiodiversiteit in hoog tempo afneemt is de laatste jaren al in meerdere onderzoeken aangetoond. Zo toonden Nederlandse en Duitse onderzoekers in de vaak geciteerde ‘Krefeld-studie’ uit 2017 aan dat de biomassa van vliegende insecten in 27 jaar tijd met meer dan 75 procent was afgenomen. Eén specifieke oorzaak was niet aan te wijzen. De Amerikaanse ecoloog David Wagner schreef begin 2021 in wetenschappelijk tijdschrift PNAS dat insectensterfte een ‘dood door duizend sneden’ is: niet óf versnippering óf ontbossing óf stikstofuitstoot óf het klimaat vormt de doodsteek, maar een combinatie daarvan.

Al langer wordt geopperd dat die diverse factoren samen versterkend zouden kunnen werken. Daarom besloten de drie biologen van het Centre for Biodiversity and Environment Research in Londen Dit koppelden ze aan historische gegevens over minimum- en maximumtemperaturen en landgebruik.

Zodoende stelden ze vast dat in gebieden met relatief milde opwarming en intensieve landbouw sprake is van 49 procent afname in insectenaantallen en 27 procent afname in soortaantallen, ten opzichte van natuurgebieden zonder opwarming en landbouw. Bij een gelijke mate van opwarming maar met laag-intensieve landbouw ging het respectievelijk om afnames van 30 en 23 procent.

Analyses achteraf

De onderzoekers benadrukken dat hun opzet een eerste aanzet is tot verder onderzoek, en dat het gaat om correlaties. Daarnaast adviseren ze om daadwerkelijk in het veld gedurende langere tijd de interactie tussen opwarming en landgebruik te meten. Bovendien lopen de gebieden waar de data zijn verzameld nogal uiteen: een relatief nieuw landbouwgebied in de tropen is niet één op één te vergelijken met een decennia-oud agrarisch bedrijf in Europa. Om dat te ondervangen hebben de onderzoekers ook nog apart gekeken naar tropische en niet-tropische gebieden. De versterkte achteruitgang bleek in beide gevallen te gelden.

De behoefte aan vervolgonderzoek is groot. Deze maand publiceerden Nederlandse biologen in het tijdschrift Insect Conservation and Diversity een artikel waaruit blijkt dat de aantallen zweefvliegen en zweefvliegsoorten in een bos op de Veluwe de afgelopen veertig jaar sterk zijn afgenomen, met respectievelijk 80 en 44 procent. Aanvankelijk verdwenen vooral de zeldzame soorten, maar de afgelopen twintig jaar ging het juist ook om meer algemene soorten.