‘Wilde ik echt in transitie? Ja, ja. Jaa! Ik wilde dit’

'Altijd voelde ik me ongemakkelijk. Het duurde lang voordat ik het woord vond dat de lading dekte voor wat ik voelde als kind en tiener. Mijn moeder zei een tijd terug: Je was ongemakkelijk. Ik dacht: ja! Dat is het.

Ik was een jongensachtig meisje. Ik heb een keer mijn haar kort geknipt op de basisschool. Ben je een jongen of een meisje, werd gevraagd. Het voelde goed, maar ik vond het ook confronterend.

Altijd was er drama over mijn kleding. Mijn moeder kocht jurkjes en rokjes voor me. Ik dacht: ik ben stoer, ik wil die dingen niet. Ik droeg het liefst broeken en shirts. Ik was hevig jaloers op mijn broertje. Hij was wat ik wilde zijn en hij had boxershorts met zo’n brede band. Op m’n tiende kreeg ik een geelgeruite bloes van mijn neef. Die heb ik stuk gedragen.

Ik herinner me dat ik moest huilen toen ik me realiseerde dat ik nooit een jongen zou kunnen worden. Ik zat in groep 8. Ik moet zo blijven tot ik dood ga, dacht ik.

Op mijn zestiende ben ik uit de kast gekomen. Ik viel op meisjes. Mijn ouders vonden het niet erg dat ik lesbisch was. Dat was een opluchting, al had ik geen enkele reden om te denken dat ze boos zouden worden. Mijn moeder zei zelfs: „We vermoeden het al.” Ik dacht: „Lekker dan, had het gezegd.” Mijn vriendin mocht gewoon bij ons thuiskomen.

Toch was mijn ongemakkelijke gevoel daarna niet weg. Ik kende wel lesbische stellen waarbij een van de twee stoerder mannelijker was dan de ander. Ik dacht: die ben ik. En: beter dan dit zal het niet worden.

Ik was 21 toen ik stomtoevallig een Amerikaanse documentaire op de televisie zag over een transman. Mijn mond viel open. Ik wist niet dat het bestond. Ik dacht: Dít ís hét. Ik ben als een gek gaan googlen. Ik kwam erachter dat er een genderpoli bestond, onderdeel van het VUMC in Amsterdam. Ik heb tien, twintig keer diep ademgehaald en gebeld. Ik kon twee weken later terecht op de poli voor de intake.

Dat traject is zorgvuldig. Logisch. Ik moest zes keer met een psycholoog praten. Basisvraag: Wil je dit echt? Ja, ja. Jaa! Ik wilde dit. Toen kwam ik op een wachtlijst voor de hormoontherapie. Na tien maanden was ik aan de beurt. Eindelijk. Ik weet het nog goed, de psycholoog belde en zei: „Je kunt beginnen.”

Toen moest ik het thuis vertellen, en aan de rest van de familie. Ik kon niet opeens bij mijn oma aankomen met een snor. Ik vertelde het aan mijn moeder tijdens het uitlaten van de honden. Ze stond niet echt te springen. Snijden in een gezond lichaam stond haar tegen. Wat als ik spijt zou krijgen? En hoe reageren mensen die je kennen als meisje? Ik begreep haar twijfel. Tegelijkertijd hoop je op steun.

Mijn ouders zijn ook mee geweest naar de genderkliniek. We hadden met z’n drieën een gesprek bij de psycholoog. Ik vond het eng om te zeggen dat ik nooit gelukkig was geweest in mijn lichaam. En dat, als ik zo zou blijven, ik niet oud wilde worden. Ik was bang dat ze zouden denken dat het hun schuld was. Uiteindelijk werd het een goed gesprek.

Ik ben opgegroeid in Spijkenisse. Daar speelde ik jarenlang hockey in een meisjesteam. Hockey was mijn passie, al wilde ik op een gegeven moment het rokje niet meer aan. Vlak voor ik in transitie ging, ben ik verhuisd naar Delft. Ik ging studeren aan de HALO [lerarenopleiding voor lichamelijke opvoeding in Den Haag, red.]. Ik wilde terugkomen als Reno. Later hoorde ik van mensen dat het leek alsof ik plotseling van de aardbodem was verdwenen.

Veel steun had ik aan de praatgroep met mensen zoals ik. Natuurlijk, ik was in transitie en daardoor ging het beter. Maar er was ook pijn en verdriet. Ik was liever meteen als jongen geboren. Of als meisje en dat ik dat oké had gevonden. De mensen in de praatgroep begrepen me als geen ander.

Voor mijn eerste injectie zat ik een week in de stress. Ik was bang door mijn wekker heen te slapen. Uiteindelijk kreeg ik die prik. En daarna gebeurde er niets. Ik was doodmoe. Maar in de maanden erna veranderde mijn lichaam. Ik voelde me steeds beter. De hormoontherapie sloeg snel aan, en bovengemiddeld goed. Van wie heb je die volle baard, vroegen andere transmannen me. Van m’n pa, denk ik.

Het meest keek ik uit naar de operatie om mijn borsten te verwijderen. Ik had ze altijd gehaat. „Ik snij ze eraf”, had ik tegen mijn moeder gezegd. Het koste twee operaties om het mooi te krijgen. Ik heb een tatoeage over de littekens laten zetten. Het ziet er heel goed uit. M’n baarmoeder en eierstokken zijn ook weg. Niet omdat ik dat perse wilde, maar omdat ik een scheurtje in mijn baarmoeder had. Sindsdien voel ik me nóg beter.

Zeker de eerste jaren na de transitie was ik onzeker. Als spelers in het herenhockeyteam waarin ik nu speel, riepen: „Wat een wijvenbal!”, schrok ik. Zagen ze iets? Ik ben als meisje opgegroeid, dat heeft ook effect op hoe je bent. Als gymleraar ga ik soms misschien wat zachter met kinderen om dan andere mannen.

In het begin moesten mijn familie en vrienden eraan wennen om me Reno te noemen. Nu vergist niemand zich meer. Steeds meer mensen kennen me trouwens alleen als man.

Voor mezelf voelt het goed. Normaal. Nu ben ik zoals ik hoor te zijn. Ik kijk in de spiegel en denk: dit is wat ik bedoelde, en nog beter.

