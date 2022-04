‘Wacht, moeten we naar Den Haag verhuizen?’

Waarom willen gemeenten zo graag grote internationale evenementen organiseren? Het antwoord van bestuurders is vaak: daarmee zette we de stad op de (wereld)kaart. De hoop is dat een deel van de miljoenen tv-kijkers een trip naar die stad zal boeken en dat mond-tot-mondreclame anderen zal verleiden tot een bezoek aan de stad.

In Den Haag worden deze week de Invictus Games gehouden, een sportwedstrijd voor militairen uit onder meer de VS, het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne die gewond zijn geraakt. De grootste trekker voor sommige internationale media: oprichter prins Harry, en eerder deze week zijn echtgenote Meghan.

‘Charmante stad’

Voor een interview met de prins vloog Hoda Kotb, van de NBC-talkshow Hoda & Jenna, over uit de VS. En zij bleek niet alleen lyrisch over het gesprek, maar ook over de stad. The Hague was in haar beleving altijd „een gebouw waar tribunalen” worden gehouden. Aan haar anderhalve miljoen kijkers vertelt ze: „Het is een charmante stad.”

Ze roemt de bochtige straten, de grachten en de woonboten. „Maar wat me het meeste bijbleef: niemand, helemaal niemand, had een telefoon aan zijn oor of in de hand. Ze aten een ijsje en spraken met elkaar.”

Haar collega Jenna Bush Hager vraagt verbaasd: „Een echt gesprek?” Kotb blijkt haar moeder erover te hebben gebeld, die zich afvroeg of Hagenaars wel mobieltjes hebben. „Ze kiezen ervoor om die niet te gebruiken!” De conclusie van Bush Hager: „Wacht, moeten wij naar Den Haag verhuizen?”

