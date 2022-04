Voor ov-bedrijven wordt ook 2022 een jaar van bezuinigingen

Houten planken en een glazen pui in een wereld van zand. In Hoek van Holland vordert de bouw van het nieuwe metrostation Strand gestaag. Ergens deze zomer – de datum is nog niet bekend – opent het laatste station van de Hoekse Lijn. En dan rijd je in 35 minuten van het hart van Rotterdam naar het strand van Hoek. Jaren later dan verwacht, tientallen miljoenen duurder dan gepland.

Maar voor het Rotterdamse openbaarvervoerbedrijf RET wordt 2022 niet alleen het jaar van de langverwachte afronding van de Hoekse Lijn. Het wordt ook een jaar van bezuinigingen, net als 2021. De financiële problemen door de coronapandemie zijn nog niet voorbij, en daarbij vervalt mogelijk de steun van het Rijk.

„Er waait een gure wind door het bedrijf”, zegt directeur Maurice Unck nadat hij alle bezuinigingen heeft opgesomd. Geen loonsverhogingen, geen borrels, geen kerstpakketten. Maar ook: 5 procent minder bussen, trams en metro’s, vooral in de spits, en geen conducteurs meer op twee tramlijnen. Binnenkort schrapt de RET vijftig banen (op ruim drieduizend) van servicemedewerkers die onder meer toezicht houden in de metro. Dat laatste punt raakt de veiligheid van het openbaar vervoer. „En dat is erg onverstandig voor de stad Rotterdam”, zegt Unck.

Buitengewoon pijnlijke maatregelen, maar er zat weinig anders op, zegt de RET-directeur. Door de coronacrisis vervoerde het bedrijf veel minder reizigers. „In het eerste coronajaar besloten we het verlies te nemen”, zegt Unck. „In 2020 haalden we een negatief resultaat van ruim 11 miljoen euro. Dat konden we niet nog een jaar doen. We hebben alles bij elkaar geschraapt en 15 miljoen bespaard. We hebben het stuur behoorlijk recht weten te houden, maar daar hebben wij hard voor moeten werken. We gingen van een acute crisis in 2020 naar een financiële crisis in 2021.”

Beschikbaarheidsvergoeding

De RET presenteerde donderdag de cijfers over 2021. Het vervoerbedrijf sloot af met een plus van 1,2 miljoen euro. Door incidentele baten, zegt Unck. Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering was een verlies van 1 miljoen euro. Voor de pandemie haalde de RET jaarlijks 4 tot 6 miljoen euro winst.

Zonder steun van het Rijk zouden de cijfers nog slechter zijn geweest. Net als de andere ov-bedrijven in Nederland kreeg de Rotterdamse stadsvervoerder een subsidie om de dienstregeling grotendeels op peil te houden. Zo kon elke Rotterdammer die afhankelijk was van bus, tram en metro toch reizen. In 2021 ontving de RET 70,1 miljoen euro beschikbaarheidsvergoeding. In 2020 was dat 71,2 miljoen. Het Rijk vergoedt maximaal 93 procent van de kosten; de rest moeten de ov-bedrijven zelf ophoesten.

„We vervoeren op dit moment 75 tot 80 procent van het aantal reizigers in 2019”, zegt Unck. „Die 20 tot 25 procent minder reizigers scheelt ons 30 tot 35 miljoen per jaar aan inkomsten. We hebben nog steun nodig – ook na dit jaar.”

Of die er komt, is onzeker. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meldde vorige week dat de beschikbaarheidsvergoeding vier maanden wordt doorgetrokken, tot eind 2022. De ov-steun is het enige coronapakket dat nog doorloopt. Maar het is de vraag of de vervoerders ook in 2023 en later nog steun krijgen. De sector vreest dat dit de laatste vergoeding was; het ministerie wil daar nog niks over zeggen.

Klimaattransitie

„Hoewel we blij zijn met de steun voor 2022, blijft het zo navigeren in uiterst onzekere omstandigheden”, reageert Unck. „Het kabinet staat de komende jaren voor grote opgaven waarvoor het ov onmisbaar is. Neem de woningbouw: in Rotterdam moeten 50.000 huizen worden gebouwd, in de hele regio 200.000. Ook bij de klimaattransitie is het ov cruciaal. Wij nemen dit jaar 42 emissievrije bussen in gebruik. Dan is 40 procent van onze bussen klimaatneutraal. Je zou van het kabinet meer zekerheid verwachten om ook in 2023 en 2024 de dienstverlening overeind te houden. Die ontbreekt nu.”

Bezuinigen is zinloos, zegt Unck. „We hebben de mensen en het materieel van nu al snel weer nodig. In het zicht van de haven moet de overheid het ov niet loslaten.”

Hij heeft een plan klaarliggen voor het moment dat de reizigersaantallen in 2023 achterblijven en het Rijk geen hulp meer biedt. „Dan laten we 30 procent minder bussen rijden, 20 procent minder trams en 5 procent minder metro’s. Zo kunnen we het gat nét dichten. Maar dan verlies je reizigers. En dan kom je terecht in een vicieuze cirkel en moet je nog harder snijden. In die situatie wil je niet terechtkomen.”

Afschalen kost volgens Unck minstens negen maanden. Het maakt de onzekerheid voor 2023 nu groot. Maken RET-medewerkers zich zorgen? „Het begint wel te kriebelen.”

Hyperspits

Wanneer het aantal reizigers terug is op het niveau van 2019, is moeilijk te voorspellen. Infrastructuur en Waterstaat wijst op onderzoek van het eigen Kennisinstituut voor Mobiliteit. Volgens die voorspelling, van juni vorig jaar (vóór omikron), zit het ov in 2023 weer op 97 procent van het niveau van voor de pandemie. De vervoerders bestrijden dat en denken eerder aan 2024 of 2025.

Tijdens de coronacrisis klonk regelmatig de oproep om na alle lockdowns en beperkingen slimmer te gaan reizen in de ochtendspits. Meer spreiden, later beginnen op het werk of op school, eerst thuis e-mailen en videovergaderen. Dat zou de vervoerders helpen in hun aanpak van de ‘hyperspits’. Minder spits betekent dat ze minder personeel en materieel moeten hebben en de vaste kosten dus lager zijn. „Corona was de ideale proeftuin voor het spreiden van de spitsdrukte”, zegt Unck. „Maar dat is mislukt. De echte spreiding waar we op hoopten zien we nog niet. Daar had de overheid meer regie op moeten voeren.”