Omdat mijn neef (17) vorige maand nog covid had, is hij degene die me verzorgt nu het mijn beurt is om te klappertanden. Hij kookt, hoort mijn geweeklaag aan, leest me voor. Zit op de bankrand als een geest, ongevoelig voor aardse ziekten, verheven boven ieder lichamelijk verval. Kalm zet hij thee, imiteert familieleden met wisselend succes, veegt alle volgesnoten tissues op. Gisteravond bracht hij boodschappen. Ik hapte naar adem toen ik het bonnetje bekeek.

„Wat is alles duur geworden”, ijlde ik. „Dat kan toch niet alleen de energie- en oorlogscrisis zijn. Ik durf te wedden dat er van de inflatie misbruik wordt gemaakt om de prijzen nog een beetje extra op te schroeven.”

„Wie weet”, zuchtte hij. „Maar goed, er staat nergens in de grondwet dat je niet op geld uit mag zijn. Volgens mij faciliteert de grondwet het zelfs.”

Terwijl hij de boodschappen begon op te bergen, probeerde ik me niet al te veel op te winden over het idee dat malaise ook altijd profiteurs kweekt. Met nevenschade komt er nou eenmaal ook nevenwinst.

„Al die prijsopdrijvers, uitbuiters, opportunisten”, gromde ik. „Als ik er alleen al aan denk, word ik woedend.”

„Denk er dan niet aan”, mompelde de neef.

Ik wilde protesteren dat dat makkelijker gezegd was dan gedaan, maar hij liep de woonkamer uit, waardoor ik achterbleef met een hoofd dat al op volle toeren draaide.

Onrust verandert mijn geest in een ziekenhuis. Met loeiende sirenes worden griezelige gedachten onthaald, en meteen gaat de rest van het hoofd als een malle aan de slag om de schade te beperken. Legt infusen aan tjokvol zonzijdes, hecht de kartelranden af, probeert met tegenvoorbeelden te neutraliseren, alles zodat de gedachten niet nog meer ellende veroorzaken en ik mezelf kan overtuigen dat alles uiteindelijk wel weer goed komt.

Dat laatste lukt overigens nooit, want mijn brein is een fluthospitaal.

„Kap met denken”, zei de neef toen hij de woonkamer weer binnenliep.

„Ik was niet aan het denken”, probeerde ik.

„Jawel”, zei hij, „dan vormen je wenkbrauwen opeens één rechte streep en lijk je net Jeroen van der Boom.”

„Het zijn gewoon”, begon ik terwijl ik mijn voorhoofd probeerde te ontspannen, „de boodschappen. No way dat de prijzen worden teruggedraaid als de crisis straks voorbij is.”

„Niets wordt ooit teruggedraaid”, zei mijn neef boos. „Dacht je nou echt dat dat ooit kon? Dingen gebeuren, het verleden is weg, niets blijft hetzelfde en ga zo maar door.”

Hij stopte me in, trok met felle, korte rukjes de deken aan.

„Leer je in godsnaam toch eens te verhouden.”

