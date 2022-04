Verander je Russische gas in bitcoin, en kassa

Terwijl de sancties tegen Rusland zich opstapelen, komt een onwaarschijnlijke medestander Moskou te hulp: cryptovaluta. Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwde dinsdag dat het gebruik van bijvoorbeeld bitcoin de effectiviteit van de financiële sancties kan ondermijnen.

Sinds het begin van de inval in Oekraïne was er een forse toename van cryptohandelsvolumes in zowel roebels als Oekraïense hryvnia. Die piek is inmiddels, in het Russische geval, weer achter de rug. Het kan zijn dat dit transacties waren van gewone burgers die hun dollars veilig wilden stellen via bitcoin, om ze later in het buitenland weer terug te wisselen. Maar een onbekend volume gaat inmiddels via ‘defi’s’, gedecentraliseerde cryptobeurzen waarbij het moeilijker te achterhalen valt wie wat doet, en waarvan de verhandelde volumes minder goed te volgen zijn.

Het is mogelijk dat nu ook de Russische staat deels overschakelt op cryptotransacties voor het incasseren van betalingen voor zijn export van olie en gas. Vorige maand zei de vice-voorzitter van het Russische parlement al, dat landen als China en Turkije desnoods kunnen betalen in bitcoin.

Rusland heeft een rijke cryptotraditie. Met 11 procent van de jaarlijkse wereldwijde productie van cryptomunten staat het, na de Verenigde Staten en Kazachstan, op de derde plek. Even leek het erop dat Moskou die crypto-activiteiten aan banden wilde leggen. Nog in januari van dit jaar zei de Russische centrale bank het gebruik én het minen van crypto te willen uitbannen, met het oog op de financiële stabiliteit, het energieverbruik en de soevereiniteit van het monetaire beleid van de centrale bank zelf. Die afkeer stond niet op zichzelf. Overal bezien de autoriteiten cryptovaluta met argwaan, zeker omdat dit soort munten het officiële beleid omzeilt. Eenpartijstaten blijken er extra gevoelig voor: China deed vorig jaar alle cryptotransacties en miningactiviteiten in de ban.

De omstandigheden voor Rusland zijn inmiddels sterk veranderd. Terwijl de Russische centrale bank in januari ook het hemeltergende energieverbruik van het minen van bitcoin als risicofactor hekelde, is energie op dit moment juist een uitweg voor het land. Het IMF stelde deze week dan ook dat het „minen van energie-intensieve blockchains zoals bitcoin landen in staat kan stellen hun energievoorraden die niet kunnen worden geëxporteerd, toch in geld om te zetten”. Die ‘monetisering’ „vindt plaats buiten het financiële systeem waarin de sancties zijn ingesteld”. Met andere woorden: verander gas in bitcoin, en je verdient alsnog.

Er zijn trouwens ook andere, en wellicht belangrijker ontwikkelingen op dit front. De sancties tegen Rusland zijn een stevig precedent, en bespoedigen nu zo’n beetje overál het gebruik van alternatieven voor de Amerikaanse dollar - de dominantie van deze munt is wat zulke sancties zo effectief maakt. ‘Stablecoins’ zoals tether, die beloven altijd en volledig omwisselbaar te zijn in dollars, zijn een aantrekkelijker alternatief aan het worden – zolang ze niet bezwijken.

Het is nog klein bier vergeleken met de omvang van de officiële financiële sector, maar toch: financiële sancties zijn natuurlijk op hun plaats, maar dragen onbedoeld bij aan financiële instabiliteit. En, als er straks nóg meer gemined gaat worden, óók aan het klimaatprobleem. Het mondiale energieverbruik voor het minen van bitcoin is nu al bijna tweemaal zo groot als het energieverbruik van heel Nederland. En, zoals ING al berekende, voor het energieverbruik van één enkele bitcointransactie kan je 200 keer de was doen. Dat valt straks óók onder de collateral damage van de oorlog.

Je hoeft, als Moskou, niet eens een kernbom meer te gooien om de planeet te verwoesten.

Maarten Schinkel schrijft over economie en financiële markten.