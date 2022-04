Van de Kamp legt voorzitterschap politievakbond ACP neer om gezondheidsredenen

Gerrit van de Kamp legt zijn taken als voorzitter van de politievakbond ACP neer. Dat laat de vakbond weten in een verklaring, waarin „gezondheidsredenen” worden genoemd als reden van zijn vertrek. Van de Kamp was sinds 2004 vakbondsvoorzitter.

Van de Kamp werd in februari geschorst nadat er twee anonieme meldingen van grensoverschrijdend gedrag binnengekomen. In maart mocht hij terugkeren, nadat uit extern onderzoek zou zijn gebleken dat daarvan geen sprake was. Het bureau dat volgens de politiebond betrokken was bij dit onderzoek benadrukte later echter geen onderzoek te hebben gedaan naar mogelijk ongewenst gedrag door Van de Kamp en eiste rectificatie van door de vakbond verstrekte persberichten rond de zaak.

„De afgelopen periode heeft geestelijk en lichamelijk een zodanige wissel getrokken op hem dat hij heeft besloten om afstand te doen van zijn functie als ACP-voorzitter”, schrijft de politiebond. „Afhankelijk van zijn herstel blijft hij vanuit een andere rol betrokken bij de ACP en gelieerde organisaties.”

Beschuldigingen van machtsmisbruik en seksueel wangedrag

Uit onderzoek van NRC bleek dat er sprake was van aantijgingen van machtsmisbruik, seksueel wangedrag, intimidatie en verbaal geweld door zeker acht ACP-leden. Een door de vakbond ingesteld extern onderzoek werd na een week stopgezet; een ander onderzoek werd wel afgerond, maar onderzocht het gedrag van Van de Kamp naar eigen zeggen niet.

ACP-bestuurder Aukje Smet schreef vervolgens dat de leiding van de vakbond zich schuldig maakt aan het „stelselmatig in de doofpot stoppen van meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag” van Van de Kamp. Zelf meldde Smet zich eind februari ziek vanwege het stopzetten van het externe onderzoek. Eind maart vroegen meerdere regionale afdelingen van de ACP op een ingelaste ledenvergadering om opheldering over de gang van zaken.