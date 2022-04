Wijdbeens zakt hij onderuit aan mijn spreekkamertafel. Dat zijn jongeheer hapert omdat hij de medicatie tegen zijn diabetes onregelmatig of weken niet neemt, overschreeuwt hij met grootspraak over zijn prestaties in bed. Dat blauwe pilletje, fantastisch spul. Zou ook wel wat voor vrouwen zijn. Dat bestaat al, zeg ik, dat heet: de vaatwasser uitruimen.

