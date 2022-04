Uit Ter Apel of uit Charkov: ‘allemaal happy’ in het Sportpaleis in Alkmaar

Ze komen uit Charkov in het noordoosten van Oekraïne en ze zijn in een eigen auto gevlucht. Drie dagen geleden arriveerden ze in Alkmaar, waar ze worden opgevangen in het Sportpaleis. „Het was moeilijk”, vertelt de vrouw in gebroken Engels. „We zijn tien dagen geleden vertrokken met twee honden en een kat.”

Dat is ook de reden dat ze nog niet, zoals veel andere Oekraïners, naar een van de vaste opvanglocaties in de regio zijn gebracht. De meesten zijn hier na een etmaal of korter al weer weg, maar het bezit van de huisdieren maakt plaatsing iets lastiger dan gebruikelijk.

Juist als ze hebben verklaard dat de opvang in het Sportpaleis „erg goed” is en graag willen vertellen wat het betekent om huis en haard te hebben moeten verlaten, grijpen de autoriteiten in. „Dat soort vragen mag u niet stellen. Wij vragen de mensen niets, dat heeft de regering zo besloten. We verwelkomen hen, we geven hen eten en een plaats om te slapen, en dat is alles”, zegt locatiemanager Claire Drabbe van de ‘doorstroomlocatie’ voor Oekraïners van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Vluchtelingen hebben behoefte aan rust en ontspanning, legt Drabbe uit. „Daarom gaan ze nu lekker met de honden naar het strand in Egmond.”

De Oekraïners hebben in Alkmaar sinds woensdag gezelschap gekregen van vijftig asielzoekers uit Ter Apel, uit landen als Syrië en Afghanistan. Daar komen er donderdag opnieuw vijftig bij. En vrijdag nog eens vijftig.

Turen naar de McDonald’s

De asielzoekers hangen rond, een sigaretje rokend in de zon, spelend met kraaien, turend naar het publiek van de belendende vestiging van McDonald’s. De opvang is „oké”, zeggen ze. Eén van hen, een Syriër, denkt hier zeven dagen te blijven maar vond Ter Apel beter. „Daar sliep ik in een kamer, hier in een tent.” Verder hebben ze weinig te klagen. „We zijn allemaal happy”, zegt locatiemanager Claire Drabbe bezwerend. De tenten zijn volgens haar ruimer dan de noodtenten in Ter Apel en er is een kantine waar de tijdelijke bewoners „alles krijgen wat ze lekker vinden”. Moslims die overdag een broodje willen eten, krijgen dat. Andere moslims mogen rekenen op begrip dat ze zich houden aan de ramadan. Drabbe: „We passen ons aan. Het avondeten komt na zonsondergang, en om drie uur ’s nachts nog een keer.”

Alkmaar is een van de vier gemeenten die dinsdagavond besloten gehoor te geven aan een ultieme noodoproep van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers en staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) om enkele honderden asielzoekers op te vangen die vanaf dinsdag niet meer in Ter Apel konden en mochten blijven. Zonder maatregelen hadden ze buiten moeten slapen.

‘Toilet’ in het Arabisch

Alkmaar is bereid de asielzoekers te herbergen in wat feitelijk een regionaal aanmeldcentrum voor gevluchte Oekraïners is. „We hadden nog ruimte over”, verklaart de woordvoerder van de gemeente nuchter. Dat bevestigt de woordvoerder van de veiligheidsregio. De zestien gemeenten in de regio hebben al veel gedaan; er zijn 2.843 opvangplekken beschikbaar en daarvan waren er woensdag 2.382 bezet door Oekraïense vluchtelingen. „Er kwamen de afgelopen weken steeds minder mensen uit Oekraïne bij de doorstroomlocatie”, zegt de woordvoerder van Alkmaar.

Tweehonderd vluchtelingen die eerder zijn gekomen, heeft de gemeente in twee hotels ondergebracht.

De nieuwkomers uit Ter Apel gedragen zich vooralsnog voorbeeldig. Vanochtend nog bood een Syrische elektricien zijn diensten aan, vertelt locatiemanager Drabbe. „Hij zei dat hij graag klusjes wilde doen. Klasse! Ik heb hem gevraagd woorden zoals ‘toilet’ in het Arabisch te vertalen.”

Een verzoek om de tenten ook van binnen te bekijken, wijst ze af. „Ik ben streng. Het is hier goed. U gaat hier een mooi stukje over maken.”

Het kabinet kijkt of het aantal opvangplekken voor Oekraïners kan worden uitgebreid tot 75.000. Er zijn nu ruim 41.000 plaatsen en het is nu al de bedoeling dat de gemeenten dat aantal uitbreiden tot 50.000. Vervolgens wil het kabinet plek vinden voor nog eens 25.000 mensen. „Dat is nu absoluut niet aan de orde, maar we kijken wel hoe we dat doen”, zei staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) daar tijdens een debat in de Tweede Kamer over. Waar Van der Burg nog eens 34.000 opvangplekken denkt te kunnen vinden, lichtte hij in het debat niet toe. Het huidige doel van 50.000 plekken lijkt vooralsnog ook niet in beeld. Eind maart waren de eerste 30.000 plekken gerealiseerd, een kleine twee weken later stond de teller op 40.000. De laatste weken schommelt dat aantal wat, maar komt het nauwelijks uit boven de 40.000. In de opvang van de gemeenten zitten momenteel ruim 31.000 mensen. Dat betekent dat er nog meer dan 10.000 bedden onbeslapen zijn. Toch ligt het totale aantal Oekraïners in Nederland nog veel hoger. Er hebben zich ruim 42.000 Oekraïners in Nederland ingeschreven, van wie ongeveer een kwart dus elders opvang heeft gevonden. En mogelijk zijn er ook nog mensen die zich niet hebben ingeschreven bij een gemeente. (ANP)