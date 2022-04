Tesla overtreft verwachtingen en Musk lanceert weer nieuwe ideeën: een robo-auto

De pogingen van Tesla-topman Elon Musk om Twitter te kopen leidden de afgelopen dagen tot bezorgde berichten van analisten: zou hij nog wel genoeg focus hebben op het leiden van Tesla, en het bedrijf niet laten lijden onder zijn andere hobby’s?

De kwartaalcijfers die de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s woensdag presenteerde, zullen voorlopig geruststellen: recordresultaten laten zien dat Tesla nogflink groeit – hoewel de perspectieven voor de nabije toekomst, zoals in de hele industrie, onzeker zijn.

Tesla versloeg de verwachtingen ruim. Het bedrijf haalde een omzet van meer dan 18 miljard dollar (16,6 miljard euro), ruim 80 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2021. Het produceerde circa 300.000 auto’s, min of meer gelijk aan het laatste kwartaal van 2021. De winst was 3,7 miljard dollar – zo’nr 700 miljoen afkomstig uit verkoop van ‘groene’ credits aan andere automerken die minder elektrische auto’s verkopen.

Niet immuun voor problemen

Toen de Amerikaanse beurs opende, schoot de koers meteen zo’n 10 procent omhoog. Tesla is meer dan 1 biljoen dollar waard op de beurs. Tesla is nog altijd de grootste producent van elektrische auto’s, ondanks een i inhaalstrijd van concerns als Volkswagen. Tesla maakte indruk door goed om te gaan met het chiptekort. Omdat Tesla deels softwarefirma is, konden ontwikkelaars snel software herschrijven om auto’s met andere chips uit te rusten.

Tegelijkertijd bleek bij de presentatie van de cijfers dat ook Tesla niet immuun is voor de problemen in de wereldeconomie. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen wel degelijk last van het chiptekort. Ook was in het eerste kwartaal de fabriek in Shangha een paar dagen gesloten als gevolg van coronamaatregelen. Op sommige modellen moeten klanten wachten tot en met volgend jaar en prijzen zijn verhoogd. Tesla voorziet nog geen normalisering van de productieketens.

Tesla wil in 2024 een robo-taxi op de markt brengen – zonder stuur

Desalniettemin liet Musk zich erg optimistisch uit over de toekomst – een bekende neiging van hem, die leidt tot voorspellingen die lang niet altijd overeenkomen met de realiteit. Musk verwacht in 2022 meer dan 1,5 miljoen auto’s af te leveren, mede doordat dit jaar twee nieuwe fabrieken op stoom moeten gaan komen: in Texas en in Berlijn. In 2021 produceerde het bedrijf ongeveer een miljoen auto’s.

Musk kwam donderdag met nog andere beloften. Zo wil het bedrijf volgens hem in 2024 een robo-taxi op de markt brengen – zonder stuur. Musk voegde zo een nieuw type auto toe aan een al tamelijk fors lijstje van modellen die Tesla wel heeft aangekondigd, maar tot op heden nog niet in productie heeft genomen, zoals een vrachtwagen en de zogenoemde ‘cybertruck’. Volgens Tesla zelf komt dat doordat het bedrijf heeft besloten vooral te focussen op de bestaande modellen, om zo de productie zo snel mogelijk te kunnen opvoeren.

Overigens voerde Musk, de rijkste persoon op aarde, zijn retoriek over een overname van Twitter nog eens op. Een dag na de presentatie van de cijfers van Tesla bleek uit documenten die hij bij de beurstoezichthouder had ingediend dat hij 46,5 miljard dollar klaar had. Musk zou, aan het bekijken zijn of hij een vijandige overnamepoging wil gaan wagen.