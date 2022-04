Slag om de Donbas: Russische wanhoop of strategie?

Er is een volgende fase aangebroken in de oorlog in Oekraïne. Rusland hernieuwde de aanval op de Donbas regio. Is dit Russische strategie of wanhoop? Buitenlandredacteur Steven Derix vertelt wat we de komende tijd kunnen verwachten rond deze strijd.

