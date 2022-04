Shanghai versoepelt, maar corona woedt door

Het lijkt de goede kant op te gaan met corona in Shanghai: het aantal dagelijkse besmettingen neemt volgens de officiële cijfers gestaag af en zo’n twaalf miljoen van de in totaal 25 miljoen inwoners van de stad zouden inmiddels weer naar buiten mogen. Met die cijfers kwam Wu Ganyu, een hoge gezondheidsambtenaar, woensdag.

Yiqian, een consultant met wie deze krant eerder sprak, merkt nog niet dat er in de stad al echt iets verbetert. „De propaganda wil graag dat jullie dat geloven, mijn vrienden buiten Shanghai geloven het vaak ook”, zegt de 27-jarige vrouw. „Maar ik zie alleen dat er steeds meer mensen uit huis worden gehaald en naar ziekenhuizen en quarantaine-faciliteiten worden gebracht.”

Dat overkwam ook haar 63-jarige vader. Yiqian dacht aanvankelijk dat ze de autoriteiten had overgehaald om hem thuis te laten, omdat hij na een aanvankelijke positieve test inmiddels alweer negatief testte en zich ook niet meer ziek voelde.

Maar op zaterdag werd ze toch opeens gebeld door drie verschillende instanties. Die zeiden allemaal: je vader moet toch naar het ziekenhuis. Ze kon er de zin niet van inzien, maar gaf uiteindelijk toe. „We waren moegestreden.” De kamer was goed, al was er geen dokter die naar haar vader omkeek. Dat was ook niet nodig: hij was klachtenvrij.

Reden om haar vader toch op te nemen, lijkt vooral een politieke. Op dezelfde zaterdag dat haar vader werd opgenomen, hield Chen Jie, de partijsecretaris van haar district Baoshan, een toespraak. Daarin maakte hij bekend dat de nationale overheid eiste dat er vanaf woensdag geen zogeheten ‘maatschappelijke besmettingen’ meer zouden zijn.

„Dit is een militair bevel, er is geen ruimte voor onderhandelen, we kunnen alleen de kiezen op elkaar zetten en vechten voor de overwinning. Je kunt het ook een totale aanval noemen, een ultiem gevecht om de trend van de epidemie te keren”, stond in zijn speech.

De speech lijkt de inspiratie achter het besluit om de vader van Yiqian, en met hem veel anderen die al niet meer ziek waren, alsnog op te halen. De eis om een buurt open te stellen is namelijk niet dat er totaal geen overdracht van de ziekte meer is, maar alleen dat er daar geen ‘maatschappelijke besmettingen’ meer zijn.

„Niemand weet precies wat die term precies betekent, het is één grote chaos”, zegt Yiqian. „Ze weten sowieso niet goed wie nu wel of niet besmet is. Bij ons in het gebouw was er nog een ander positief geval, maar het buurtcomité had geen idee waar die persoon dan precies woonde.”

Maatschappelijke besmetting

Een maatschappelijke besmetting is in principe een besmetting die plaatsvindt tussen mensen die vrij rondlopen in de stad, of in elk geval in hun eigen buurt of op hun eigen wooncomplex. Het gaat dus niet om mensen die zijn opgenomen in een ziekenhuis, een isolatiefaciliteit of op plekken waar mensen worden ondergebracht die in nauw contact hebben gestaan met besmette mensen. „Maatschappelijke besmettingen” zijn maar een klein deel van het totaal: op donderdag waren er bijvoorbeeld ruim 18.000 nieuwe besmettingen, waarvan maar 421 maatschappelijke.

Het biedt de stad de uitweg om veel eerder delen van de stad te openen dan als er wordt gewacht tot er echt geen gevallen meer zijn. En zo’n uitweg is hard nodig: het lukt niet om alle bewoners in lockdown goed te voorzien van medische zorg, medicijnen en voedsel en de schade aan de economie is enorm.

Maar de vader van Yiqian is wel de dupe: er is nu veel meer druk om mensen als hij, en ook mensen die in nauw contact hebben gestaan met besmette personen, zo snel mogelijk uit het opener deel van de maatschappij te halen. Dan kan de stad zo snel mogelijk zeggen dat Shanghai corona heeft overwonnen, ook als er in feite nog duizenden lokale besmettingen per dag zijn.