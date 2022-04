Secretaris-generaal van de VN wil Poetin en Zelensky spreken

Secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres heeft brieven gestuurd naar de Oekraïense en Russische leiders Volodymyr Zelensky en Vladimir Poetin met het verzoek om hen te spreken in Kiev en Moskou. Dat maakte de woordvoerder van Guterres woensdag bekend volgens persbureau AFP.

De rol van de VN in diplomatieke overleggen is tot nu toe beperkt geweest, schrijft het persbureau. Rusland is een van de landen met een permanente zetel in de VN-veiligheidsraad en heeft daarmee vetorecht in vergaderingen. Poetin zou daarnaast weigeren de telefoon op te nemen als Guterres belt, omdat hij het niet eens is met de uitspraak dat Rusland het VN-Handvest heeft geschonden door Oekraïne binnen te vallen.

Met zijn brieven aan de twee leiders probeert Guterres diplomatieke overleggen tussen de landen en de VN nieuw leven in te blazen. Guterres riep dinsdag beide partijen op om te stoppen met vechten voor een vierdaagse „humanitaire onderbreking” ter gelegenheid van orthodox Pasen komend weekend.

Bezoeken van staatshoofden

De Spaanse en Deense premiers Pedro Sánchez en Mette Frederiksen zijn donderdag in de Oekraïense hoofdstad Kiev aangekomen, meldt persbureau Reuters. Zij ontmoeten daar president Volodymyr Zelensky om hun steun te betuigen en bespreken de vervolging van oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen.

