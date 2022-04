Rusland claimt inname Marioepol

De Russische president Vladimir Poetin heeft donderdag zijn strijdkrachten opdracht gegeven de Azovstal-staalfabriek in Marioepol, de laatste verzetshaard in de stad aan de Zee van Azov, hermetisch af te grendelen, zodat er „geen vlieg” meer door kan. Poetin gaf ook opdracht af te zien van een bestorming van de fabriek.

Tegelijk claimde hij dat Rusland de stad, waar bijna twee maanden om is gevochten, heeft ingenomen. Eerder had Rusland al aangekondigd op 9 mei – de Russische Dag van de Overwinning – een militaire parade in de stad te zullen houden.

Van Oekraïense kant werd erop gewezen dat de stad niet is gevallen, juist omdat de staalfabriek nog niet is ingenomen. Toch lijkt dat slechts een kwestie van tijd. Als Rusland de fabriek weet af te grendelen zullen voorraden slinken en zal ook het laatste bastion zich op den duur gewonnen moeten geven.

Strategisch belang

De staalfabriek aan het water is een immens complex. Het terrein meet bovengronds ruim tien vierkante kilometer. Ondergronds zouden Oekraïense strijders en honderden burgers zich verschanst hebben in een uitgebreid gangenstelsel. De industriële installaties zijn zwaar beschadigd door de gevechten.

Marioepol is van belang voor de Russische oorlogsinspanning omdat er met inname van de stad een corridor ontstaat tussen de illegaal geannexeerde Krim en de separatistische gebieden in de noordelijker gelegen Donbas.

Lees ook: Rusland verandert van tactiek met offensief in Donbas

Daarnaast komt een ‘inname’ Poetin goed uit omdat hij daarmee eindelijk een succesje kan vieren. De stad is niet alleen strategisch belangrijk, maar speelt ook een rol in de Russische propaganda. Marioepol geldt als thuisbasis van de Oekraïense extreem-rechtse Azov-brigade. Inname van de stad biedt het Kremlin zo de gelegenheid de tamelijk vage en rijkelijk absurde claim dat de oorlog bedoeld is om Oekraïne te ‘denazificeren’ te onderstrepen. Door opdracht te geven het complex niet te bestormen probeerde Poetin zich voor eigen publiek ook neer te zetten als een veldheer met verantwoordelijkheidsbesef.

De tol die de stad voor zijn centrale ligging heeft betaald moet enorm zijn. Kiev zegt dat de stad vrijwel vernield is en er zeker 20.000 burgers zijn omgekomen.

Symbool Oekraïens verzet

De felbevochten staalfabriek is, mede door alle aandacht van buitenlandse media, uitgegroeid tot een symbool van Oekraïens verzet. Svjatoslav Palamara, plaatsvervangend commandant van de Azov-brigade riep woensdag in een videoboodschap op militairen en burgers een veilige aftocht uit het complex te garanderen. Er zouden zich vijfhonderd gewonden verschanst hebben. De commandant erkende dat de situatie vrij uitzichtloos is: de tegenstander had een overmacht van tien op één.

Er zijn de afgelopen dagen steeds pogingen ondernomen om burgers te evacueren. Woensdag konden, aldus Kiev, vier bussen de stad verlaten.

Lees ook hoe woensdag een akkoord bereikt werd over een humanitaire corridor in Marioepol

Volgens het dagelijkse slagveld-bulletin van het Institute for the Study of War (ISW) voert Rusland sinds de aanval op de Donbas in het weekend werd aangekondigd voortdurend zware aanvallen uit, compleet met luchtsteun en artilleriebeschietingen, maar wordt ook nog gewerkt aan de inrichting van commandostructuren en logistieke centra die nodig zijn voor een zwaarder offensief. Rusland heeft vooralsnog geen doorbraken kunnen bewerkstelligen.

Intussen blijft er buitenlandse hulp Oekraïne binnenstromen. De VS maakten donderdag bekend nog eens 500 miljoen dollar aan economische steun te leveren en voor 800 miljoen aan wapens, boven op de 800 miljoen van vorige week. Daarmee komt de totale economische hulp op 1 miljard dollar en de militaire steun op ruim 3 miljard, sinds de Russische inval op 24 februari.