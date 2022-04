RIVM en WHO waarschuwen voor leverziekte onder kinderen

Het RIVM heeft artsen en zorgverleners gevraagd alert te zijn op kinderen met een acute leverontsteking. De afgelopen week sloegen de wereldgezondheidsorganisatie WHO en andere gezondheidsorganisaties alarm: in steeds meer landen zijn er jonge kinderen met vooralsnog onverklaarbare acute leverontsteking (hepatitis). De ziekte is ernstig, soms is zelfs een levertransplantatie nodig.

Ook in Nederland zijn tot nu toe vier kinderen met de gevaarlijke aandoening behandeld in het UMC Groningen - drie daarvan kregen een levertransplantatie, de vierde is opmerkelijk snel hersteld, zegt kinderleverarts Henkjan Verkade van het UMC Groningen. „Wij zien alleen de ernstigste gevallen, het topje van de ijsberg”, zegt hij. Hij verwacht dat er meer kinderen zullen zijn met een mildere vorm van de leveraandoening.

De eerste signalen kwamen begin april uit het Verenigd Koninkrijk. Daar zijn sinds begin dit jaar 74 kinderen met deze mysterieuze leverontsteking opgenomen. Ook in Spanje, Ierland, Denemarken en in de Amerikaanse staat Alabama zijn er enkele kinderen met deze aandoening opgedoken, meldde de Europese gezondheidsautoriteit ECDC dinsdag- in totaal zijn er wereldwijd nu pakweg honderd gesignaleerd.

Overgeven, geelzucht, buikpijn

De kinderen melden zich bij de dokter omdat ze moeten overgeven, ze hebben vaak geelzucht en buikpijn, ze zijn misselijk en voelen zich grieperig. Andere belangrijke symptomen zijn sufheid en stollingsproblemen, die bijvoorbeeld voor spontane blauwe plekken of een bloedneus kunnen leiden. Het ziektebeeld wordt gezien bij kinderen onder de 16, maar de meeste patiënten zijn tussen 2 en 5 jaar oud.

De aandoening is opmerkelijk omdat geen van de kinderen besmet was met een van de vijf bekende hepatitisvirussen, hepatitis A, B, C, D of E.

Met coronavaccinaties heeft de aandoening in ieder geval niets te maken: geen van de kinderen in het VK was gevaccineerd.

Leverontsteking kan door sommige schadelijke stoffen ontstaan - bijvoorbeeld door een overdosis paracetamol. Maar tot nu toe is er nog geen verband gevonden met iets dat de kinderen hebben gegeten of gedronken. „De kans is het grootst dat het door een besmetting met een virus komt”, zegt Verkade. „Er zijn meerdere kandidaten, maar er is er nog geen die er echt uitspringt. En het kan ook een nog onbekend virus zijn.” Eén van de mogelijke boosdoeners zou het adenovirus kunnen zijn. Sommige patiëntjes in andere landen waren daarmee besmet - bij de vier kinderen in Groningen is het niet gevonden, zegt Verkade. Adenovirussen zijn luchtwegvirussen die meestal alleen een verkoudheid veroorzaken. Ze kunnen ook tot blaasontsteking of leverontsteking leiden, maar dat gebeurt meestal bij mensen met een slechtere afweer. De meeste patiëntjes waren kerngezond voordat ze de acute hepatitis kregen.

Het RIVM heeft de Vereniging van Kinderartsen gevraagd om na te gaan of er bij eerder opgenomen patiëntjes met acute leverontsteking ook sprake kan zijn geweest van deze nieuwe vorm. Het RIVM hoopt zo de bron te kunnen achterhalen die tot de besmettingen heeft geleid, zegt een woordvoerder.

In de landen waar de aandoening is gezien, is vooralsnog geen verband te leggen tussen de ziektegevallen - alleen twee paar kinderen in Schotland lijken met elkaar te maken te hebben. Een van de crèchegenoten van een patiënt in Groningen bleek ook ziek en geel te zijn geweest, vertelt Verkade. „Mogelijk had dat kind een mildere vorm en is het spontaan hersteld.”

Levertransplantaties

Normaal gesproken zijn er in Nederland zo’n 6 kinderen per jaar met acuut leverfalen, daarvan moeten er 3 of 4 een levertransplantatie ondergaan in het daarin gespecialiseerde UMC Groningen. Het is opmerkelijk dat dat aantal nu al in april is bereikt. „Het is goed mogelijk dat dat een indirect gevolg is van de pandemie”, zegt Verkade. „Door de isolatiemaatregelen en lockdowns konden ook andere virussen zich moeilijker verspreiden. We zien nu bij veel virussen een heel ander verspreidingspatroon door het jaar heen dan we gewend waren, bijvoorbeeld bij het RS-virus en bij het griepvirus influenza A. Misschien hebben kinderen daardoor een andere blootstelling en een andere opbouw van de afweer.”