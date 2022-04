Rente zet fondsen op recordhoogte, hoger pensioen in zicht

Een beetje dubbel is het wel: nu de onzekerheid in de wereld toeneemt, door oorlog en slechtere economische vooruitzichten, gaat het de grote pensioenfondsen weer voor de wind. Daardoor komt verhoging van de aanvullende pensioenen (boven op de AOW-uitkering) voor miljoenen gepensioneerden en werknemers weer in zicht.

De mondiale onzekerheid vertaalt zich in een snel stijgende rente. En hoge rentes leiden direct tot betere cijfers voor pensioenfondsen.

Zo konden de vier grootste fondsen donderdag hun beste kwartaalcijfers presenteren sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008.

Opmerkelijk genoeg leden de fondsen wel allemaal beleggingsverliezen. Pensioenfonds ABP bijvoorbeeld, voor ambtenaren en onderwijspersoneel, zag zijn vermogen de laatste drie maanden dalen van 552 miljard euro naar 531 miljard.

Dat verlies werd ruimschoots gecompenseerd door het positieve effect van de rente. Als die stijgt, mogen fondsen ervan uitgaan dat hun vermogen sneller in waarde zal stijgen. Daardoor daalt het bedrag dat zij nú in kas moeten hebben om de toekomstige uitkeringen te betalen. Bij het ABP daalde dit bedrag – de ‘verplichtingen’ van het fonds – van 499 naar 452 miljard euro.

Grotere reserves

Daardoor zag het ABP zijn zogeheten dekkingsgraad de laatste drie maanden stijgen van 111 naar ruim 117 procent. Dat betekent dat het fonds nu een financiële reserve van 17 procent heeft, boven op het vermogen dat nodig is voor de toekomstige uitkeringen: de verplichtingen.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn en de metaalfondsen PMT en PME zagen hun dekkingsgraad ook allemaal stijgen, naar rond de 110 procent.

Dat vergroot tegelijk de kans dat nog dit jaar de pensioenen verhoogd worden. Tot vreugde van gepensioneerden, die hier al jaren op wachten, én van de voorzitters van pensioenfondsen, die deze groep graag tegemoetkomen. „Zodra het verantwoord kan, willen we niets liever”, zegt Eric Uijen van PME. „De boodschappen worden fors duurder en de energierekening van huishoudens is geëxplodeerd.”

Verhoging mogelijk dit jaar al

Vanaf 1 juli worden de regels voor pensioenverhogingen versoepeld, in aanloop naar de grote stelselherziening die fondsen rond 2026 verwachten door te voeren. Fondsen die de intentie uitspreken om volledig over te stappen op dit nieuwe systeem, mogen dan nu alvast ruimere regels toepassen.

Tot nu toe konden pensioenfondsen pas een kleine inflatiecorrectie geven als hun dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden gemiddeld 110 procent was. Die grens gaat naar 105 procent. Ook mogen dan grotere bedragen worden uitgedeeld. ABP en PME zijn deze nieuwe ondergrens nu gepasseerd, Zorg en Welzijn en PMT net niet.

Hoewel de fondsen allemaal graag gebruik maken van deze versoepeling, houden ze nog een slag om de arm. Ze zijn namelijk verplicht te motiveren dat de pensioenverhoging die zij doorvoeren in het belang van álle deelnemers is.

Na een grote pensioenverhoging blijft minder geld in kas voor jongere generaties. Dit effect moeten fondsen cijfermatig laten zien. Vandaar dat Uijen van PME „van harte hoopt” dat een pensioenverhoging mogelijk is, maar toevoegt dat het „evenwichtig” moet zijn „voor alle generaties, dus voor jong én oud.”