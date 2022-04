Ramos-Horta herovert presidentschap Oost-Timor met ruime zege

De Oost-Timorese oud-president José Ramos-Horta, een voormalige onafhankelijkheidsstrijder en Nobelprijswinnaar, heeft donderdag de overwinning opgeëist bij de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Hij versloeg de zittende president Francisco Guterres voor een tweede maal. Dat meldt AP.

De 72-jarige Ramos-Horta, een verzetsleider tijdens de Indonesische bezetting van Oost-Timor, boekte een klinkende zege: na telling van meer dan 60 procent van de stemmen stond hij op 61,7 procent. Guterres kreeg 38,3 procent en heeft toegezegd de uitslag te aanvaarden. Officiële resultaten van de stemronde, die dinsdag werd gehouden, worden volgende week verwacht.

Ramos-Horta, die van 2007 tot 2012 president was, had een ruime voorsprong in de eerste ronde, maar haalde daarbij niet de 50 procent die nodig was om direct te winnen. Ook in 2007 versloeg hij Guterres. De twee kandidaten gaven elkaar tijdens de campagne de schuld van jarenlange politieke verlamming.

Jongste democratie van Azië

De oud-president beloofde armoede terug te dringen, gezondheidszorg te verbeteren en banen te scheppen in de jongste democratie van Azië. Hij zal opnieuw aantreden op 20 mei, de twintigste verjaardag van de onafhankelijkheid van Oost-Timor.

De voormalige Portugese kolonie werd een kwart eeuw bezet door buurland Indonesië. Het land werd in 2002 onafhankelijk, na een referendum in 1999. Het Indonesische leger reageerde met aanvallen die het oostelijke deel van het eiland Timor grotendeels verwoestten.

Ramos-Horta kreeg in 1996 de Nobelprijs voor de Vrede, samen met de katholieke bisschop Carlos Felipe Ximenes Belo, voor hun rol bij het bereiken van een vreedzame oplossing van het conflict in Oost-Timor.