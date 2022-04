Raad van State: Nederland ziet internationale orde als menu om van te kiezen

Het is een misverstand dat wanneer Nederland zich committeert aan internationale afspraken en verdragen, dit ten koste gaat van de nationale soevereiniteit. Dat schrijft de Raad van State in een donderdag gepubliceerd jaarverslag over 2021. Ook heeft de Raad kritiek op de manier waarop Nederland omgaat met Europese regels en afspraken.

De Raad van State is zowel een belangrijk adviseur van de regering als de hoogste bestuursrechter van het land. De Raad zegt te begrijpen dat mensen zich soms „verloren voelen in een steeds mondialere leefwereld”, maar waarschuwt ervoor dat zorgen kunnen omslaan in „ambivalentie over internationale samenwerking”. De Raad ziet dat „de lusten” van internationale samenwerking worden omarmd, maar niet de lasten: „een menu waaruit naar believen kan worden gekozen”.

Nationale soevereiniteit

Ook heeft de Raad er moeite mee dat vrijwillig gemaakte afspraken „soms in twijfel” worden getrokken. Dat Nederland inboet aan nationale soevereiniteit vanwege deelname aan de internationale rechtsorde, is volgens hem een „geframed misverstand”. De invloed die lidstaten als Nederland „op het beleid en handelen van de EU” hebben, zou niet moeten worden onderschat, zo stelt de Raad.

Hij noemt de problematiek rondom de pulsvisserij als voorbeeld. Begin 2019 was de verontwaardiging groot in Nederland toen een Europees verbod werd aangekondigd op de vistechniek, terwijl de Nederlandse regering volgens de Raad „wat creatief” was omgegaan met Europese regels. Dat vissers grote investeringen hadden gedaan op basis van al verstrekte vergunningen, hoeft dus niet op het conto van ‘Brussel’ te komen, wil de Raad maar zeggen.

Mondialisering

Het rechtsorgaan signaleert dat incidenten worden aangenomen om een negatief beeld te schetsen, waarbij „de meer fundamentele waarden en grondbeginselen” van de internationale rechtsorde uit het oog worden verloren. Wanneer regering en parlement „een ambivalente houding” over internationale samenwerking aanhouden, draagt dit volgens het rechtsorgaan niet bij aan het draagvlak daarvoor onder de bevolking. Toch is gezonde kritiek op internationale organisaties welkom, omdat zij „niet onfeilbaar” zijn.

Dat globalisering ook een keerzijde heeft, erkent de Raad. Groepen burgers „kunnen een gevoel van verlorenheid ervaren”, stelt hij. De bedreigingen rond de mondialisering zijn voor een aantal van deze burgers zelfs reëel, omdat deze hun sociale positie en zekerheid aantast. „De internationale rechtsorde is minder ontwikkeld, waar het gaat om de bevordering van sociale rechten en de bescherming van de positie van werknemers.” En hoewel de oorlog in Oekraïne de internationale rechtsorde „sterk op de proef” stelt, toont de oorlog volgens de Raad ook dat deze „van levensbelang” is voor het garanderen van de veiligheid.