Prijzen koopwoningen bijna 20 procent hoger dan een jaar geleden

Bestaande koopwoningen waren in maart 19,5 procent duurder dan een jaar geleden. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Vergeleken met het meest recente dieptepunt van de woningprijzen in juni 2013, waren de prijzen bijne twee keer zo hoog.

De prijzen van koopwoningen stegen in maart iets minder dan in februari, toen de woningprijzen 20,2 procent duurder waren dan het jaar ervoor. In januari vond de grootste prijsstijging plaats sinds het begin van de CBS-metingen van huizenprijzen: koopwoningen waren 21,2 procent duurder dan een jaar eerder.

In het eerste kwartaal werden ruim een derde minder huizen verkocht dan het voorgaande jaar. Het gaat om 43.923 verkochte woningen. Dat is het laagste aantal woningtransacties in zes jaar. Vooral in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam, steden waar de prijzen het hoogst zijn, daalde het aantal verkochte huizen sterk. Van de vier grootste steden stegen de prijzen vorige maand het hardst in Utrecht.

Woningtekort

Nederland heeft al jaren te maken met een woningtekort. Het is, vooral voor starters, moeilijk om een betaalbare koopwoning te vinden en de wachtlijsten voor sociale huur zijn lang. Het kabinet wil ieder jaar 100.000 nieuwe woningen bouwen. In totaal moeten er de komende jaren 900.000 nieuwe woningen bij komen. Vorig jaar zijn er zo’n 77.000 woningen gebouwd.

In 1995, toen het CBS voor het eerst de huizenprijzen mat, kostte een koopwoning gemiddeld 93.750 euro. In januari dit jaar, het meest recente meetmoment van het CBS, was de prijs voor een woning gemiddeld 419.361 euro.

