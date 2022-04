Oud-lid van geloofsgemeenschap Noorse broeders veroordeeld

De voormalig financieel topman van de sektarische christelijke geloofsgemeenschap Noorse broeders is donderdag veroordeeld tot dertig maanden cel. De rechtbank Gelderland oordeelde dat Jonathan van der L. (41) zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrift, oplichting, verduistering en witwassen. De geloofsgemeenschap, waarin de man was opgegroeid, werd hierdoor voor zeker 5 miljoen euro benadeeld.

Begin 2016 brak de man met zijn geloof. Vlak daarvoor had hij in Panama een entiteit opgericht waarmee hij geld van de organisatie wegsluisde. Daarvan kocht hij onder meer een villa in Zeist. In maart 2016 werd hij gearresteerd nadat de broeders aangifte hadden gedaan.

Volgens de rechtbank dacht de man alleen aan „zijn eigen financiële gewin zodat hij met zijn vriendin aan een nieuw leven kon beginnen. Dit alles echter ten koste van (de leden van) die geloofsgemeenschap.”

Justitie had 4,5 jaar cel geëist. De rechtbank kwam tot dertig maanden, met aftrek van de vijf maanden voorarrest. Enkele ten laste gelegde feiten werden niet bewezen verklaard en de redelijke vervolgingstermijn was ruim overschreden. De voormalige broeder werkt mee aan terugbetaling van het gestolen geld. Zijn vriendin kreeg een taakstraf van 120 uur voor onder andere valsheid in geschrift.

Belastingontwijking

De Noorse broeders kwamen eerder in opspraak vanwege jarenlange belastingontwijking met goededoelenstichtingen. De fiscus maakte hier een eind aan na publicaties in NRC over fraude, witwassen, kinderarbeid en zelfverrijking van de leiders. De Noorse broeders hebben zo’n veertigduizend leden in 65 landen. De Nederlandse tak noemt zich Christelijke Gemeente Nederland (CGN).