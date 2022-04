Oorlog en vrede op de Nieuwezijds Voorburgwal

Als ik achter het Paleis beland, wil ik er meestal snel weer vandaan. Je moet er als voetganger of fietser extra uit je doppen kijken. De vreemde lijnen van de Nieuwezijds Voorburgwal, de auto’s die je uit onverwachte hoek belagen, de vreemd neergelegde vluchtheuvels, de abri’s en tramrails en zijwegen, ze vormen een bevreemdende ballenbak van indrukken.

En dan is er ook dat ongemak van de geschiedenis. Het ongemak dat de ballenbak verergert.

Van welke kant ik ook aankom, van het Spui, het CS of de Raadhuisstraat, altijd is het eventjes eind april 1945. In die onherbergzame goot tussen het vroegere Hoofdpostkantoor (nu Magna Plaza) en het Geldkantoor (nu Albert Heijn) enerzijds en de rug van het Paleis anderzijds voel ik de vlaag van het verleden. Het is of ik de vermagerde mensen van toen kan zien: bleek van de Hongerwinter en blij van de naderende bevrijding, maar ook vol van wraakzucht, die fatale gevolgen zou hebben.

In die angstige chaos pakken de mariniers in hun Stützpunkt, Kalverstraat hoek Paleisstraat, hun mitrailleur

Eind april heeft Radio Oranje de Duitse capitulatie bekendgemaakt (‘Landgenoten, Nederland is vrij’). Op de daken van de Spuistraat en Nieuwezijds staan de Amsterdammers met zakdoekjes naar geallieerde vliegtuigen te zwaaien. De voedseldroppings kondigen hun vrijheid aan.

Witte zakdoekjes én de wens om de mof mores te leren: het dubbele sentiment van eind april 1945. Plannen om de Duitse militairen hun wapens af te pakken woekeren over de Nieuwezijds. Maar de hoge heren willen geen wildwesttoestanden, er is een staakt-het-vuren ondertekend. Tot de komst van de Canadezen behoudt de bezetter zijn geweldsmonopolie. Alles liever dan een inferno.

Dat zint de Binnenlandse Strijdkrachten niet; de daarin verzamelde verzetslieden willen actie. Ze hebben er maandenlang voor getraind.

Een BS-bataljon bereidt zich voor op Three Castles, een operatie die moet verhinderen dat de Duitsers voor hun aftocht het Paleis, het postkantoor en het geldkantoor kunnen opblazen.

Goed dat de Three Castles behouden zijn gebleven. Minder goed dat ook leden van dit bataljon naar de wapens grijpen en zo de oekazes om kalm te blijven in de wind slaan. In weerwil van het verbod om Duitsers te ontwapenen – dat moeten ze aan de bevrijders overlaten – gaan veel BS’ers er toch toe over. De periode eind april – 8 mei, als de Canadezen eindelijk komen, duurt te lang.

Het machtsvacuüm in Amsterdam vult zich met eigenrichting en vergelding, met schietincidenten.

Het dubbele sentiment van eind april brengt op maandag 7 mei een blije én rancuneuze menigte naar de Dam. Leden van de Kriegsmarine zien hoe hun landgenoten worden ontwapend en naar een politiepost, ingang achterzijde Paleis, worden geleid. Het volk jouwt ze uit, een Duitse officier wordt neergeschoten.

In die angstige chaos pakken de mariniers in hun Stützpunkt, Kalverstraat hoek Paleisstraat, hun mitrailleur. Ze schieten op BS’ers maar ook op feestvierders. Tientallen van hen zullen de volgende dag de bevrijders niet kunnen verwelkomen.

Ruim dertig doden, totaal onnodig.

Vandaar altijd even die vlaag, het ongemak, daar in die vreemde goot achter het Paleis.

Auke Kok is schrijver en journalist.

Lees ook dit verhaal van een ooggetuige over de schietpartij op de Dam: De dag dat de oorlog toch niet voorbij was