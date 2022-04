Rampzalige neerslag leert Durban een harde les

Zeker 440 doden, veertigduizend mensen dakloos geworden, meer dan vierduizend gebouwen weggespoeld, waaronder zeshonderd scholen en 66 zorginstellingen. Tien dagen na de extreme neerslag in het oosten van Zuid-Afrika maakt het land de balans op. De havenstad Durban, met 3,7 miljoen inwoners de derde stad van het land, is het zwaarst getroffen. Maar ook elders in de provincie Kwazulu Natal is de schade groot. President Cyril Ramaphosa heeft voor het gebied de noodtoestand uitgeroepen en tienduizend extra militairen gestuurd die reddingswerkers moeten helpen bij het zoeken naar vermisten onder het puin.

Inmiddels wordt ook de vraag gesteld hoe dit heeft kunnen gebeuren. Waarom zijn er zoveel slachtoffers gevallen? Had de bevolking niet eerder gewaarschuwd moeten worden? Wat is er terechtgekomen van de plannen van regering en stadsbestuur om Durban minder kwetsbaar te maken voor de gevolgen van klimaatverandering?

„Deze overstromingen zijn een tragische herinnering aan de toenemende frequentie van extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering”, zei Ramaphosa in een toespraak. Nooit eerder viel er in Durban binnen 24 uur zoveel regen. Het vorige record stamt uit 2019, toen er in korte tijd 165 millimeter regen viel. Op 11 en 12 april viel er op sommige plekken maar liefst 310 millimeter – dat is ruim een derde van de hoeveelheid die normaal in een heel jaar in het gebied valt.

Tropische stormen

Wetenschappers vermoeden dat dit soort stormen door klimaatverandering vaker zullen voorkomen, al blijft het moeilijk om dat van een specifieke gebeurtenis vast te stellen. Uitgerekend op de dag dat het in Durban begon te regenen, publiceerden klimaatwetenschappers van de World Weather Attribution groep een onderzoek naar de tropische stormen die begin dit jaar in Madagascar, Mozambique en Malawi veel schade en slachtoffers veroorzaakten. Hun conclusie: door de opwarming van de aarde is de schade groter en neemt de kans op zware neerslag in Zuidoost-Afrika toe, net als de intensiteit van de buien.

Dit is waar klimaatveradering over gaat: dat die toeslaat op het moment dat je dat het minst verwacht Cyril Ramaphosa president Zuid-Afrika

„Dit is waar klimaatverandering over gaat”, zei Ramaphosa bij zijn bezoek aan het getroffen gebied. „Dat die toeslaat op het moment dat je dat het minst verwacht.”

Maar veel bewoners van Durban reageerden gelaten op de woorden van de president. Zij vragen zich af hoe het staat met de plannen voor klimaatadaptatie die de stad minder kwetsbaar zouden moeten maken voor dit soort extremen.

Klimaatactieplan

Durban maakt deel uit van het C40 Cities Network, een groep van zo’n honderd grote steden in de wereld die snel werk willen maken van aanpassing aan het veranderende klimaat. In september 2020 publiceerde Durban zijn eerste klimaatactieplan. Daarin stond hoe de stad de uitstoot van broeikasgassen wilde reduceren, de risico’s van overstromingen zou verkleinen, minder afval ging produceren en het drinkwater beter ging beschermen.

Een man ruimt op bij zijn huis, dat instortte toen hij sliep. Foto Rogan Ward / Reuters

Van die plannen is tot nu toe weinig terechtgekomen, concludeerde journalist Kim Harrisberg vorig jaar in een uitgebreide analyse voor de Thomson Reuters Foundation. Harrisberg laat zien dat de coronacrisis daarbij een rol heeft gespeeld. Die zorgde voor meer ongelijkheid, mensen raakten hun werk kwijt, sloppenwijken barstten uit hun voegen, geld voor verbetering van de infrastructuur was er amper.

Ook door corruptie stagneerden veel van de plannen. De regering heeft 60 miljoen euro aan directe hulp toegezegd en de president wil dat erop wordt toegezien dat het geld aan de juiste hulp wordt besteed, „vanaf het begin en niet pas als het is verspild of gestolen”.

„Laat dit een les zijn”, zei klimaatwetenschapper Christopher Trisos, directeur van het Klimaatrisico Laboratorium in Kaapstad, in een interview. Trisos was mede-auteur van een recent rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de VN, over klimaatadaptatie. „Het rapport laat zien dat 90 procent van alle steden in Afrika nog geen goede plannen heeft om zich aan klimaatverandering aan te passen. Dat is zeer zorgwekkend.”