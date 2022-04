Niet alleen maar specialisten in het ziekenhuis

Tijdens corona kon je zorgmedewerkers in de media horen zeggen: in tijden van crisis helpen we elkaar en ontstaan de mooiste initiatieven; ineens denken we minder conservatief. En inderdaad, zoals dat in crises gaat, heeft de noodsituatie in de zorg tot vernieuwing geleid.

Een belangrijke zorginnovatie die in de coronatijd zijn waarde heeft bewezen is de ziekenhuisarts. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een innovatieve verpleegafdeling gestart, voortgekomen uit de noodzakelijke reorganisatie voor de coronazorg: de Intensieve Samenwerking Afdeling. Een schoolvoorbeeld van een verpleegafdeling voor patiënten met meerdere (chronische) aandoeningen.

Nicole Goossens is verenigings-manager bij de Vereniging voor Ziekenhuisgeneeskunde. Margot van Ingen-Stokbroekx is ziekenhuisarts in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Want een patiënt is meer dan één orgaan, en heeft soms meerdere aandoeningen. Zeker de ouder wordende patiënt. En hoe frustrerend is het om als opgenomen patiënt steeds maar weer op de komst van een andere specialist te moeten wachten? De longarts is druk op de poli, de arts van cardiologie moet nog even met zijn supervisor overleggen en de internist heeft het te druk op de Spoedeisende Hulp.

Ondertussen valt de patiënt tussen wal en schip en ligt daar maar te wachten in een duur ziekenhuisbed. Tussen rennende verpleging, die het veel te druk heeft door personeelstekort, en ervan baalt dat er niet wat meer tijd en aandacht is voor de patiënten.

Tien jaar geleden werd al geconstateerd dat er een generalist in het ziekenhuis zou moeten komen, vanwege de toenemende superspecialisatie van medisch specialisten. Naar aanleiding daarvan is er een nieuwe opleiding gestart tot ziekenhuisarts. Deze ziekenhuisartsen worden gedurende een driejarige opleiding in de praktijk klaargestoomd om te werken op vrijwel alle verpleegafdelingen in het ziekenhuis. Inmiddels zijn er bijna 70 ziekenhuisartsen werkzaam in Nederland. De ziekenhuisarts heeft op deze afdelingen de regie, en is het aanspreekpunt voor alle betrokkenen. Het beleid wordt samen met de verschillende medisch specialisten (internisten, cardiologen, geriaters en longartsen), verpleging en paramedici gemaakt.

Voor alle partijen rondom deze patiënten is dit voordelig: een vast aanspreekpunt voor patiënt, familie en verpleegkundigen, die ook echt aanwezig is op de afdeling. Specialisten weten met wie ze moeten overleggen en er is voor hen minder laag-complexe zorg te verlenen, waardoor ze meer specialistische, hoog-complexe zorg kunnen leveren. En niet geheel onbelangrijk: artsen in opleiding tot specialist krijgen hierdoor ook meer flexibiliteit om zich te richten op hun opleidingstaken. Want in de praktijk worden zij nog veel te veel ingezet voor patiëntenzorg die niet specifiek gericht is op hun opleiding.

Overschot aan medisch specialisten

Deze ontwikkeling heeft Nederland nodig, als je het ons vraagt. Omdat we anders met een overschot aan medisch specialisten zitten, in ziekenhuizen vol patiënten met meer dan een aandoening. En omdat de medisch specialisten die wél een baan hebben kunnen vinden, zich anders een slag in de rondte rennen om bij elke patiënt alleen de eigen specialistische taak uit te voeren.

Er is behoefte aan generalisten. Aan artsen die de opgenomen patiënt holistisch benaderen, zorgen voor preventie en zorgen dat de basiszorg op een kwalitatief hoog niveau blijft. Het is al aangetoond dat deze aanpak ervoor zorgt dat patiënten korter in het ziekenhuis verblijven, omdat er sneller een duidelijk behandelplan ligt.

We horen u denken: waarom is dit nieuwe ‘specialisme’ nog zo onbekend? En waarom zou dit met het badwater van alle succesvolle doorontwikkelingen uit de coronacrisis worden weggegooid? Zoals vaker bij veranderingen gaat het om het financiële plaatje. Ziekenhuizen krijgen geld van het ministerie van Volksgezondheid om medisch specialisten op te leiden. Dat wordt centraal bepaald én betaald. Een win-win situatie voor ziekenhuizen. Want deze extern betaalde krachten leveren een bijdrage aan de productie van het ziekenhuis en verminderen de dienstbelasting voor specialisten in dienst. Het ministerie heeft deze bekostigingsstructuur (beschikbaarheidsbijdrage) nog niet toegewezen aan de ziekenhuisartsen in opleiding. Dat maakt het voor een ziekenhuis minder aantrekkelijk om ziekenhuisartsen aan te stellen: datzelfde werk kan toch worden uitgevoerd door een extern betaalde specialist in opleiding?

Dat zijn financieel gedreven besluiten. Terwijl we moeten inzetten op kwaliteit én ons moeten voorbereiden op de oudere, multi-morbide patiënt.

De volgende zorgcrisis

Wat nog wonderlijker is: een aantal beroepsverenigingen voor medisch specialisten heeft duidelijk aangegeven mínder specialisten te willen opleiden vanaf 2023. Omdat er al zo veel jonge specialisten werkloos thuis zitten. Of nood-gedwongen ander werk hebben. Of naar het buitenland zijn vertrokken. Weggegooid belastinggeld, en verspilde tijd. Zo vinden ze zelf ook. Maar het ministerie van Volksgezondheid wil blijkbaar blijven investeren in het opleiden van (werkloze) medisch specialisten.

Corona is op weg naar de uitgang. Wat ons wacht is een volgende zorgcrisis: die van een zorginfarct door vergrijzing aan de ene kant en tekort aan personeel aan de andere kant. Dit maakt het noodzaak om onze artsen strategisch op te leiden en in te zetten. En te zorgen dat vooral de basiszorg in ziekenhuizen op niveau blijft. Initiatieven zoals de Intensieve Samenwerking Afdeling en de ziekenhuisarts zouden daarom niet verloren mogen gaan.