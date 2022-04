Na twee jaar thuis met long covid komt de overheidshulp te laat voor veel zorgmedewerkers

Afgelopen dinsdag schafte het kabinet vrijwel de laatste coronamaatregelen af: een mondkapje dragen bij drukte wordt niet langer geadviseerd, quarantaine na contact met iemand die positief test is niet meer nodig. Daarmee lijkt de pandemie ten einde. Maar voor zorgmedewerkers die al twee jaar kampen met long covid, is het virus nog lang niet voorbij.

Deze zorgmedewerkers raakten tussen maart en mei 2020 besmet, toen nog weinig over het virus bekend was. Richtlijnen werden nog opgesteld, protocollen aangescherpt en beschermingsmiddelen waren lang niet altijd voldoende beschikbaar. Om hoeveel mensen het precies gaat is bij de overheid onbekend, laat een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) weten. Vakbond FNV richtte in december vorig jaar een meldpunt op voor zorgmedewerkers met long covid, waar inmiddels 4.500 meldingen zijn binnengekomen. Ruim 1.000 meldingen betreffen besmettingen tijdens de eerste golf.

Overgaan op ontslag

Inmiddels staat deze groep op een keerpunt: de werkgever moet een zieke werknemer twee jaar doorbetalen. Daarna mag hij overgaan tot ontslag. De werknemer komt dan, na een arbeidsongeschiktheidskeuring, terecht in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De eerste zorgmedewerkers hebben dit traject al doorlopen en zijn hun baan verloren, anderen wachten op de keuring. Volgens de FNV is 40 procent van de zorgmedewerkers die besmet raakten tijdens de eerste golf inmiddels ontslag aangezegd.

De ziektejaren en de WIA gaan gepaard met een inkomensval: tijdens het tweede ziektejaar zakt het salaris naar 70 procent. De hoogte van de WIA-uitkering is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage, maar is meestal de helft van het voormalig salaris.

„Wij horen verschillende verhalen van mensen die moeite hebben om rond te komen met hun verminderde inkomen, zeker omdat hun zorgkosten voor bijvoorbeeld fysiotherapie en logopedie omhoog gaan. Zo zijn er mensen die huizen en auto’s moeten verkopen. In combinatie met de inflatie en de energiekosten die voor iedereen toenemen, is dat heel schrijnend”, zegt een woordvoerder van FNV.

Om de zorgmedewerkers die besmet raakten tussen maart en december 2020 (het kabinet neemt een ruimere periode dan alleen de eerste golf) tegemoet te komen, kondigde minister Conny Helder (Langdurige Zorg, VVD) eind februari een regeling aan, in de vorm van een werkgeverssubsidie. Het doel is om werkgevers te stimuleren hun zieke werknemers minstens een half jaar langer in dienst te houden. „Wij vinden het belangrijk om medewerkers te behouden voor de zorg”, zegt een woordvoerder van VWS. „Zeker omdat deze groep de grootste risico’s heeft gelopen, omdat ze direct contact hadden met besmette mensen toen we nog weinig wisten over bescherming. Daarnaast is er door de druk op de zorg de afgelopen twee jaar weinig ruimte geweest voor reïntegratie.”

‘Regeling dekt misgelopen inkomen niet’

Het ministerie streeft ernaar het loket voor de werkgeverssubsidie in juni te openen. De precieze voorwaarden zijn nog niet bekend, maar het uitgangspunt is om de helft van de loonkosten te dekken. Ook wordt de regeling met terugwerkende kracht ingevoerd.

Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV, vindt de regeling te laat en onvoldoende. „De werkgeverssubsidie is een goede eerste stap, maar meer dan dat is het ook niet. De groep zorgmedewerkers die tijdens de eerste golf besmet raakte, heeft er niets aan: zij zijn in juni al niet meer in dienst. Bovendien dekt de regeling het misgelopen inkomen niet. Daarnaast blijkt uit ons meldpunt dat 59 procent van de werkgevers er geen gebruik van wil maken. Zij vragen zich natuurlijk ook af hoe groot de kans is dat een werknemer die al twee jaar ziek is, over zes maanden wel volledig is opgeknapt.”

Het ministerie erkent dat de regeling niet helpt voor mensen die al ontslagen zijn. „De werkgeverssubsidie zal niet voor iedereen een oplossing zijn, maar we hopen werkgevers te stimuleren om mensen in dienst te houden. Voor de anderen blijft het vangnet van de WIA bestaan.”

De FNV pleit voor een overheidsfonds waaruit zorgmedewerkers een eenmalige uitkering kunnen krijgen van 22.000 euro. Jong: „We hebben het hier over een beroepsziekte: de zorgmedewerkers zijn buiten hun schuld ziek geworden op de werkvloer. De overheid is op zijn minst medeverantwoordelijk, daar mag iets tegenover staan.”