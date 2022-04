Macron toont zich sterk maar arrogant in debat met Le Pen

„Vous rigolez ou quoi?” Driemaal gebruikte Emmanuel Macron dit zinnetje in het langverwachte verkiezingsdebat met zijn tegenstander voor de Franse presidentsverkiezingen, Marine Le Pen. „Maakt u een grap of zo?”, zei de president herhaaldelijk in reactie op een uitspraak van Le Pen die niet klopte.

Het familiaire zinnetje is typerend voor hoe het debat woensdagavond verliep. Net als in 2017 probeerde de met cijfers en stemdata bewapende Macron zijn tegenstander in diskrediet te brengen. En dit lukte een aantal keer onomstotelijk. Toen Le Pen zei dat inflatie op het moment 1 procent hoger ligt dan de groei van de economie, onderbrak Macron haar met: “ah bon?” (is dat zo?), waarna de van haar stuk gebrachte Le Pen twijfelend in haar notities keek. Ja, bevestigde ze, maar niet veel later noemde de president officiële cijfers die de uitspraak van Le Pen weerlegden.

En ook op enkele andere momenten viel Le Pen door de mand. Toen ze beweerde dat Macron er als minister van Economie verantwoordelijk voor was geweest dat haar partij in 2014 geen lening kon krijgen bij een Franse bank – wat niet zo is – keek Macron haar met grote ogen aan. „Vous rigolez ou quoi?”

Gevaarlijk

Maar hoewel de president zijn tegenstander herhaaldelijk op feitelijke onjuistheden kon aanspreken en alle analisten het erover eens lijken dat hij inhoudelijk sterker was, kan zijn tactiek als ijverige factchecker hem tegenwerken. Niet alleen onderbrak Macron zijn tegenstander en de debatleiding voortdurend, ook deed hij dat met een hautaine houding. „Mevrouw Le Pen, mevrouw Le Pen, mevrouw Le Pen”, verzuchtte hij op een gegeven moment afkeurend. Op sommige momenten liet hij zijn hoofd op zijn handen rusten en keek hij met opgetrokken wenkbrauwen naar zijn tegenstander als een vader die wacht tot zijn puberdochter klaar is met het oplepelen van smoesjes.

Het bleef niet onopgemerkt: op sociale media deelden tegenstanders van Macron al gauw screenshots van de arrogant kijkende president en woensdagnacht was méprisant (minachtend) trending op Twitter. Dit is gevaarlijk voor Macron, die bij al langer het imago heeft van een verheven afgevaardigde van de elite. Binnen de radicaal linkse kiezersgroep die Macron nodig heeft om dit weekend te kunnen winnen van Le Pen, heerst dit sentiment sterk.

In vergelijking met 2017 – toen het débat de l'entre deux tours een fiasco was voor Le Pen en haar deed kelderen in de peilingen – deed de voorvrouw van het Rassemblement National het woensdagavond een stuk beter. In plaats van in haar notities te rommelen en verwarring te zaaien over haar precieze beleid, oogde ze georganiseerd en zekerder van haar programma. Ook liet ze zich minder van de wijs brengen door de live fact-checking door haar opponent.

Le Pen wist Macron een aantal keer op zijn zwakke punten te raken, zoals zijn imago als president voor rijke stedelingen. Toen hij Le Pen vroeg waarom zij haar lening bij een Russische bank nog niet heeft afbetaald, antwoordde Le Pen verwijtend: „we zijn een arme partij, daar is niets oneervols aan”. Ook herinnerde ze de kijkers eraan dat Macron de brandstofprijzen enkele jaren geleden wilde verhogen – een pijnlijk onderwerp in het licht van de huidige prijzen – en verweet ze hem „alleen naar de steden te kijken” als het ging om onderwijsbeleid. Maar ze liet ook kansen liggen. Want op onderwerpen waarmee ze Macron deze verkiezingen écht kon raken, zoals de door de Gele Hesjes-beweging getoonde vertrouwenscrisis en Macrons omstreden vaccinatiepolitiek, ging ze niet of nauwelijks in.

Klimaatdiscussie verrast

Bij veel onderwerpen was het woensdagavond een herhaling van zetten die de afgelopen jaren al vaak gezet zijn. Het leek een invuloefening: Le Pen hekelde Macrons terrorismebeleid, Macron verweet Le Pen islam en islamisme door elkaar te halen. Le Pen schilderde Macron af als bedreiger van de nationale identiteit, Macron viel Le Pen aan op haar banden met Rusland en waarschuwde voor haar EU-plannen. Valide standpunten, maar geen verrassende.

Een opvallend moment was er wel in het gesprek over klimaatbeleid. Dit is voor geen van de kandidaten hun sterkste kant: Macron wordt kwalijk genomen enkel mooie praatjes te hebben over het klimaat, maar te weinig in praktijk te brengen en Le Pens voornemen om te stoppen met het bouwen van windmolens en alleen op kernenergie in te zetten doet klimaatactivisten gruwen.

Toch probeerden beiden zichzelf neer te zetten als voorvechter voor een groenere wereld – de ongebonden linkse kiezer zal in hun achterhoofd hebben gezeten. Le Pen zei onder meer te willen inzetten op biologische landbouw en noemde Macron hypocriet omdat hij zou weigeren „in te zien dat het op vrijhandel gebaseerde economische model verantwoordelijk is voor een groot deel van de uitstoot van broeikasgassen”. Macron gebruikte zijn bekende verweer: dédain en feiten. Hij verweet Le Pen een „klimaatscepticus” te zijn en weerlegde haar stelling dat Frankrijk enkel op kernenergie kan draaien.

Opmerkelijk was woensdagavond op welke platforms het debat gevolgd konden worden. Voor het eerst werd het debat ook uitgezonden op de onder jongeren populaire videowebsite Twitch, met live commentaar van zogenoemde politieke streamers als Jean Massiet en Hugo Travers. Beiden proberen meer jongeren enthousiast te krijgen voor de politiek – geen makkelijke opgave, omdat dit jaar een hoger niveau van stemonthouding dan ooit wordt verwacht onder jongeren. Woensdagavond lijken ze in elk geval een deel van hen hebben weten te bereiken: meer dan 200.000 kijkers volgden het debat op Twitch.

De gevolgen van het debat op de opkomst en de uiteindelijke resultaten van de presidentsverkiezingen laten nog even op zich wachten. Wel blijkt uit een woensdagnacht gepubliceerde peiling van onderzoeksbureau Elabe voor BFM TV dat 59 procent van de toeschouwers Macron overtuigender vond dan Le Pen bij het verkiezingsdebat. Het is afwachten hoe hoog dat percentage is in de zwevende groep centrum-rechtse en linkse kiezers.