Luister! De bacterie leeft, want hij is aan het trommelen

Kun je één enkele bacterie horen? Een bacterie op een laagje grafeen laat met zijn beweging het grafeen trillen als een trommelvel. Die trilling kun je opvangen en omzetten in geluid, ontdekten onderzoekers van de TU Delft. Op die manier is vast te stellen of een bacterie leeft of niet. Deze nieuwe techniek kan leiden tot een veel snellere procedure om bacteriën te testen op antibioticaresistentie, schrijven ze deze week in Nature Nanotechnology.

Grafeen is een bijzondere stof. Het bestaat uit een enkele laag koolstofatomen, gerangschikt in een rooster. Het materiaal is sterk, maar gevoelig voor krachten in de omgeving. De onderzoekers vroegen zich af of het zo gevoelig was dat het zou reageren op de beweging van één micro-organisme, een E. coli-bacterie in dit geval. Om daarachter te komen, spanden ze een laagje grafeen over een holte, als een trommelvel over een klankkast, en legden de bacterie erop. Met behulp van laserlicht werd de op- en neergaande beweging van het grafeen gemeten, een beweging van gemiddeld 20 nanometer en maximaal 60 nanometer. Dat is duidelijk meer dan wanneer er geen bacterie op ligt, zagen de onderzoekers. De metingen werden vervolgens omgezet in geluid, dat (versterkt) afgespeeld klinkt als een afwisselend harder en zachter wordende ruis.

Flagellen fungeren als trommelstokken Farbod Alijani TU Delft

„Het was gaaf om naar dat geluid te luisteren. Alsof de bacterie zegt: hoor, ik leef!”, zegt Farbod Alijani, universitair hoofddocent bij de afdeling precision en microsystems engineering aan de TU Delft en leider van het onderzoek. „We vroegen ons wel meteen af wat die trilling dan veroorzaakt. Testen met verschillende stammen lieten zien dat bacteriën die flagellen hebben, een soort staartjes waarmee ze zich kunnen voortbewegen, harder geluid maken. „Flagellen spelen een grote rol, ze fungeren als trommelstokken.” Al moet er meer meespelen, want ook bacteriën die ze niet hebben waren hoorbaar. „Niet zo hard, maar nog steeds te detecteren. Het mechanisme daarachter zijn we nog aan het onderzoeken”, zegt Alijani.

De supergevoelige grafeentrommels zijn niet alleen leuk voor mechanica-geïnteresseerden, de onderzoekers menen dat hiermee veel sneller dan nu het geval is kan worden vastgesteld of een antibioticum aanslaat bij een bepaalde bacterie. Nu neemt zo’n test zo een paar dagen in beslag. De bacterie moet op kweek gezet worden tot er genoeg bacteriën zijn om daarop de werkzaamheid van een antibioticum te testen. Als de bacterie-groei afneemt, is pas duidelijk of het aanslaat. „Omdat we nu al van één bacterie kunnen meten of hij beweegt of niet, oftewel of hij leeft of dood is, is kweken niet meer nodig en kan al binnen een paar uur duidelijk zijn of een antibioticum werkt of niet”, zegt Alijani.

Levensbedreigende situatie

„Het is fraai onderzoek”, zegt Wiep Klaas Smits, hoofd van de onderzoeksgroep experimentele bacteriologie van het LUMC. „Deze techniek is hier nog nooit voor ingezet.” Dat de techniek snel resultaat geeft en weinig bacteriën nodig heeft, zijn grote voordelen, vindt hij. „Dat is vooral belangrijk als je te maken hebt met bacteriën die langzaam groeien, zoals de bacterie die tuberculose veroorzaakt, of als je een levensbedreigende situatie hebt waarvoor een antibioticum de oplossing is.” Nu wordt er zeker in zulke gevallen regelmatig voor gekozen om in afwachting van de kweekresultaten alvast met een antibioticum te starten.

De onderzoekers zijn een bedrijf begonnen om hun diagnostisch instrument naar de kliniek te brengen. Maar die weg is nog lang. „Het onderzoek is niet uitgevoerd met een bacterie waarvoor dit systeem bijzonder relevant zou zijn en het laat een beetje in het midden hoe goed te detecteren is in hoeverre een antibioticum aanslaat bij een bacterie zonder flagellen”, zegt Smits.

Veel bacteriën hebben wel flagellen, maar de tuberculosebacterie bijvoorbeeld niet. „Bovendien, het onderzoek is uitgevoerd met een reine kweek, onder gecontroleerde condities. Patiëntmateriaal, zoals speeksel, bloed of urine, is veel minder gedefinieerd.”