Laat die christenen maar ruzie maken

Julianus’ jeugd was gedrenkt in bloed. Hij was de zoon van een halfbroer van keizer Constantijn de Grote, de man die het Romeinse rijk christelijk had gemaakt. Na Constantijns dood in 337 vermoordden soldaten alle verwanten van de keizer, behalve diens zoons – en Julianus en zijn halfbroer. Hun vader werd wel slachtoffer van het bloedbad. De nieuwe keizer Constantinus II stuurde zijn zesjarige neefje Julianus in ballingschap naar Klein-Azië, waar hij werd opgevoed door een bisschop en een eunuch (een gecastreerde dienaar).

Rond zijn twintigste raakte Julianus in de ban van het mystieke neoplatonisme en de waarzeggerij. Een leraar vertelde hem van de wijsgeer Maximus van Efeze, die een standbeeld had doen lachen en toortsen spontaan kon laten ontbranden. Tovenarij of oplichterij, waarschuwde de leraar, maar Julianus had genoeg gehoord. „Wijdt u zich verder aan uw boeken. U heeft me de man getoond die ik zocht.” Hij ging bij Maximus in de leer en nam definitief afscheid van het christendom. Zijn afvalligheid verzweeg hij nog wel, bedacht op de mogelijke negatieve gevolgen van deze drastische stap.

De keizer riep Julianus in 354 bij zich. Hij zat enige maanden gevangen in Milaan, terwijl zijn halfbroer vermoord werd. Zelf bracht hij het er uiteindelijk levend vanaf en hij kreeg zelfs het bevel over alle legioenen in Gallië. Als bonus mocht de geheime heiden trouwen met de jongste zus van de keizer.

Julianus de Afvallige 331- 363

Julianus vocht met wisselend succes tegen de Alemannen en Franken, en keizer Constantinus werd daarvan zo jaloers dat hij zijn neef en zwager beval een deel van zijn troepen af te staan. Die weigerde en een burgeroorlog leek onvermijdelijk. Toen greep het lot in: de keizer overleed in 361, na een kort ziekbed.

Voor Julianus was dit geen verrassing, want zijn waarzeggers hadden al gunstige tekenen gezien in de ingewanden van offerdieren en de vlucht van vogels. Nadat hij zijn intrek had genomen in het paleis in Constantinopel ontsloeg Julianus alle kappers. Hij had iemand besteld voor een knipbeurt, maar de man die kwam opdagen was zo fabuleus gekleed dat de keizer corruptie vermoedde.

Nu hij de macht had, bond de Afvallige de strijd aan met het christendom. Hij deed dit op sluwe wijze, noteerde de historicus Ammianus Marcellinus. Julianus nodigde priesters uit van alle verschillende stromingen binnen het christendom en liet hen vrijuit discussiëren, „wetende dat er geen wilde beesten bestaan die zo vijandig zijn ten opzichte van mensen als christelijke sekten ten opzichte van elkaar”.

Nadat hij aldus voor maximale verdeeldheid onder de christenen had gezorgd, ging Julianus in 362 op veldtocht, richting Perzië. Een jaar later overleed hij aan een wond opgelopen tijdens een veldslag. Toen hij hoorde dat hij zich bevond in een plaats die Frygië heette, verzette hij zich niet tegen de naderende dood. Jaren ervoor had hij namelijk van een orakel gehoord dat hij zou sterven in een plaats met die naam. Had hij zich dat nu maar herinnerd vóór de veldslag.