Kun je gelukkig zijn in de Tweede Kamer?

Als je al ruim een jaar in de Tweede Kamer zit en in de studio’s van Hilversum hebben ze nog nooit van je gehoord, wordt het dan nog wat? D66’er Paul van Meenen, tien jaar Kamerlid, ziet al een tijdje om zich heen nieuwelingen die onzeker worden. En ook collega’s die er al wat langer zitten en van wie hij denkt: gaat het wel goed met jou? In het najaar had hij de D66-fractie bij elkaar laten komen in een vergaderzaaltje voor een presentatie: ‘Hoe word je gelukkig oud in de politiek?’

Van Meenen is 66, in de Tweede Kamer zijn alleen de PVV’ers Harm Beertema en Raymond de Roon ouder. Hij was wiskundeleraar en schoolbestuurder, en hij had „best wel” minister of staatssecretaris van Onderwijs willen worden. Of nog liever: Kamervoorzitter. Dat zit er zo goed als zeker niet meer in, maar je merkt aan niets of het hem dwarszit. Ik zie weinig Kamerleden zo opgewekt rondlopen als Paul van Meenen. Altijd met een stok. Op zijn zeventiende kreeg hij neuropathie, zijn voeten doen het niet meer. Dus profvoetballer – hij was linksbuiten en scoorde veel – werd hij ook niet. „Maar na drie weken dacht ik: dit wordt níét mijn levensverhaal.”

In een werkkamer van D66 zet hij zijn telefoon op tafel om de powerpointpresentatie ook aan mij te laten zien. Het zijn, zegt hij, tegeltjeswijsheden: dat je geduld moet hebben, jezelf en anderen moet vertrouwen, open moet zijn over hoe het met je gaat, niet álles bloedserieus nemen, ook niet jezelf. En dat je vooral buíten de politiek gelukkig moet zijn, en dus de mensen die belangrijk voor je zijn niet moet verwaarlozen. „De Tweede Kamer is een giftige omgeving. De werkdruk is hoog en de verwachtingen bij iedereen, ook bij je familie en vrienden, zijn enorm. En je collega’s zijn je concurrenten.” Om een plek op de volgende lijst of in een kabinet. Of om de aandacht – al wilde niemand die graag déze week, bij de #MeToo-zaak met Frans van Drimmelen.

Van Meenen hoort Kamerleden soms zeggen dat ze ‘lekker bezig’ zijn, maar dan is híj bang dat ze „van binnen kapotgaan”. Omdat ze gespannen lijken, maar niets over zichzelf zeggen. Van hém, zegt hij, weet iedereen die een beetje oplet dat zijn moeder 100 is, zijn broer downsyndroom heeft, en dat hij vaak voor zijn kleinkinderen zorgt. „Als niemand iets van je weet, als je niet kwetsbaar durft te zijn omdat je bang bent dat het tegen je wordt gebruikt, krijg je geen steun als je die nodig hebt.”

Hij had ook als wijsheid dat je niet steeds aan je loopbaan moet denken. „Doe nú je werk goed.” En dat je niet allemaal vooraan kunt staan. „Het is ook voor jou goed als de paar aanvallers in de fractie zo succesvol mogelijk zijn.”

Zijn collega’s vonden het mooi. „Ik ben nog leraar genoeg om te kunnen zien of het overkomt. En als maar een enkeling er iets aan heeft, ben ik ook al blij.”

