Kaag: ‘Ik was te afstandelijk en had anders moeten handelen’

D66-leider Sigrid Kaag vindt dat ze van alles fout heeft gedaan in de #MeToo-zaak met partijprominent Frans van Drimmelen. Ze had de vrouw die het slachtoffer was van Van Drimmelens grensoverschrijdend gedrag „te afstandelijk” te woord gestaan, ze had „uit menselijk oogpunt anders moeten handelen” toen ze van de vrouw had gehoord, door de telefoon, wat haar was overkomen. En ze had bij het partijbestuur moeten „aandringen” om te mogen lezen wat er precies stond in het vertrouwelijke deel van het onderzoek naar Van Drimmelen, dat heel anders bleek te zijn dan het gepubliceerde deel.

Ze kwam het donderdagmiddag allemaal toegeven op een persconferentie in het partijkantoor van D66 in Den Haag. En dat was, zei ze, óók leiderschap. „Dat je zegt wat we anders en beter hadden moeten doen.”

‘We’. Want Kaag leek toch niet te vinden dat het alleen aan haar lag. Ze had zich, zei ze, vorig voorjaar laten „geruststellen” door het D66-bestuur: dat het openbare deel van het onderzoeksverslag – ‘niets aan de hand met Van Drimmelen’ – helemaal niet anders was dan de vertrouwelijke bijlage. En ze had te horen gekregen: „Dat krijg je niet te zien. Dat mág niet.” Dan kun je „hoog of laag springen”, zei ze. Er was niet naar haar geluisterd. Ze had die bijlage ook nu nog niet kunnen lezen.

Steeds onzekerder

In het kleine zaaltje propvol journalisten maakte Kaag een steeds onzekerder indruk. Ze was net terug uit Washington, ze had een jetlag, in twee dagen had ze drie uur geslapen. Soms klonk ze schor, ze liep vast in formuleringen en ging aan de Volkskrant-verslaggevers die met de onthulling over Van Drimmelen waren gekomen, uitvoerig uitleggen waarom ze „geen recollectie” had aan een sms van het slachtoffer in mei vorig jaar. Ze verwijderde weleens berichten, zei ze, en vorig jaar was ze haar telefoon een keer kwijtgeraakt. „Maar ik geloof u wel, hoor. Wat u daar voorleest.”

En op de vraag of zíj niet had gezegd dat er een „speciaal plekje in de hel” was voor vrouwen die andere vrouwen niet hielpen, ging ze het citaat – van de Amerikaanse oud-minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright – zelf nog een keer herhalen. Waardoor iedereen haar met een omweg nog eens hoorde zeggen dat ze naar deze vrouw had moeten luisteren, ja. En het niet had gedaan.

Kaag zei ook nog dat ze de indruk had, na alle berichten deze week over de #MeToo-zaak in haar partij, dat het „meer om de ophef ging, dan om de casus zelf”.

Was dit D66? De partij die al jaren extreem bedreven is in beeldvorming en groots klinkende campagneboodschappen bedenkt als ‘nieuw, moreel leiderschap’, liet die een uitgeputte partijleider de ene na de andere onhandigheid begaan?

De persbijeenkomst stond eerst gepland voor vrijdagmiddag, maar was opeens een dag eerder. Volgens D66 omdat het bestuur klaar was met de „nieuwe weging” van het vertrouwelijke deel over Van Drimmelen en dus ook klaarstond met excuus. En Kaag was weer in Nederland.

Net ervoor bleek dat de Volkskrant ook klaarstond – met een onthulling over sms’jes en telefoongesprekken van Kaag met het slachtoffer. De vrouw zegt dat ze vier keer bij Kaag om hulp had gevraagd. Maar die had haar steeds doorverwezen naar het bestuur of advocaten.

‘Dit is één casus’

Uit opinieonderzoek van EenVandaag kwam deze week dat nog maar 45 procent van de D66-kiezers vertrouwen heeft in Sigrid Kaag, door de manier waarop ze deze #MeToo-zaak aanpakt. Eind maart had ze nog de steun van 71 procent van haar achterban. En vorig jaar: 91 procent.

In het partijbureau zei Kaag op donderdagmiddag dat ze zichzelf nog steeds geloofwaardig vindt, en niet aftreedt. Dit was maar één „situatie”, politiek leider was ze „over de hele breedte”.

Kaag noemde het ook „een heel uitzonderlijke casus”. Daarin had ze „de lat niet gehaald” die ze zichzelf als leider oplegt. „Dat spijt me. En ik vind het niet moeilijk om te zeggen. Ik vind ook dat dat dieper is dan wanneer ik zeg dat ik excuus aanbied.”

En ze kwam met hetzelfde als VVD-leider Mark Rutte vorig jaar, na het debat over de ‘functie elders’-notitie in de formatie: ze wilde weleens praten met „iedereen die nooit fouten maakt”.

Met partijvoorzitter Victor Everhardt, die naast haar stond, ging het al niet veel beter. Hij had het óók over excuus en fouten, maar verpakte dat in een lang verhaal over „wegingen” en „processen”, en „nieuwe structuren” in de partij, waardoor het niet nog een keer zo ernstig kon misgaan.

Na een uur wilde een D66-woordvoerder een eind maken aan het optreden, dat steeds pijnlijker leek te worden. „We hebben nu een uur de tijd gehad.” Maar Kaag vond dat het nog wel even kon doorgaan.

Voorzitter Everhardt zei dat hij volgende week met de vrouw, die al een tijdje schadevergoeding eist van D66, wil afspreken. Kaag beloofde dat de partij „lang” ging nadenken over de fouten. En ze kwam nog terug op wat ze een jaar eerder had gezegd over haar partij, dat er geen „structurele onveiligheid” was. Dat vond ze nog steeds: „Dit is één casus.” Al was dat er natuurlijk „één te veel”.

De bijeenkomst eindigde in verwarring over de ándere meldingen van grensoverschrijdend gedrag die werden beschreven in het onderzoek dat ook over Van Drimmelen was gegaan, het waren er negentien. Kaag zei dat het bestuur kon besluiten om die te onderzoeken. Maar Everhardt zei: „We komen níét met een nieuw onderzoek.” Naast hem leek Kaag nog iets te willen zeggen. De woordvoerder vond het genoeg geweest.

